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Началась аккредитация журналистов на послание Путина
Началась аккредитация журналистов на послание Путина
Объявлена аккредитация журналистов для освещения ежегодного послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию, сообщает пресс-служба Кремля. РИА Новости, 12.04.2021
2021-04-12T10:37
2021-04-12T10:37
россия
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
владимир путин
общество
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Объявлена аккредитация журналистов для освещения ежегодного послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию, сообщает пресс-служба Кремля."Департамент аккредитации управления пресс-службы и информации президента России начинает прием заявок на участие в освещении ежегодного послания президента РФ Федеральному собранию, которое состоится 21 апреля", - говорится в сообщении.Отмечается, что из-за необходимости соблюдения ограничений по COVID-19 количество приглашенных журналистов и формат их работы на мероприятии будут определены с учетом требований Роспотребнадзора. Добавляется, что на аккредитацию принимаются заявки, исходя из квоты: печатные СМИ - 2 человека (1 корреспондент, 1 фотограф); информагентства - 3 человека (2 корреспондента, 1 фотограф); электронные издания - 1 человек (1 корреспондент); телевизионные СМИ - 6 человек (2 корреспондента, 2 оператора, 2 звукооператора); радиокомпании - 1 человек (1 корреспондент).В пресс-службе Кремля подчеркнули, что обязательным условием допуска на площадку всех участников мероприятия является наличие двух отрицательных ПЦР тестов с результатами от 17 апреля и 20 апреля соответственно, справки должны предъявляться при входе в печатном или электронном виде.Заявки на аккредитацию принимаются от российских СМИ, имеющих регистрацию в Роскомнадзоре, и иностранных СМИ, аккредитованных при МИД РФ. Дата окончания аккредитации - 17.00 мск 13 апреля 2021 года. Заявки на аккредитацию принимаются только в электронном виде на сайте www.kremlin.ru (президент.рф). Подчеркивается, что направление заявки не означает автоматическое получение аккредитации.Список аккредитованных журналистов, а также информация о месте проведения и порядке работы представителей СМИ, будут опубликованы на сайте www.kremlin.ru (президент.рф) 15 апреля 2021 года.
https://ria.ru/20210411/putin-1727767673.html
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россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), владимир путин, общество

Началась аккредитация журналистов на послание Путина

10:37 12.04.2021
 
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному Собранию
Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному Собранию - РИА Новости, 1920, 12.04.2021
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Объявлена аккредитация журналистов для освещения ежегодного послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию, сообщает пресс-служба Кремля.
"Департамент аккредитации управления пресс-службы и информации президента России начинает прием заявок на участие в освещении ежегодного послания президента РФ Федеральному собранию, которое состоится 21 апреля", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что из-за необходимости соблюдения ограничений по COVID-19 количество приглашенных журналистов и формат их работы на мероприятии будут определены с учетом требований Роспотребнадзора. Добавляется, что на аккредитацию принимаются заявки, исходя из квоты: печатные СМИ - 2 человека (1 корреспондент, 1 фотограф); информагентства - 3 человека (2 корреспондента, 1 фотограф); электронные издания - 1 человек (1 корреспондент); телевизионные СМИ - 6 человек (2 корреспондента, 2 оператора, 2 звукооператора); радиокомпании - 1 человек (1 корреспондент).
В пресс-службе Кремля подчеркнули, что обязательным условием допуска на площадку всех участников мероприятия является наличие двух отрицательных ПЦР тестов с результатами от 17 апреля и 20 апреля соответственно, справки должны предъявляться при входе в печатном или электронном виде.
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Заявки на аккредитацию принимаются от российских СМИ, имеющих регистрацию в Роскомнадзоре, и иностранных СМИ, аккредитованных при МИД РФ. Дата окончания аккредитации - 17.00 мск 13 апреля 2021 года. Заявки на аккредитацию принимаются только в электронном виде на сайте www.kremlin.ru (президент.рф). Подчеркивается, что направление заявки не означает автоматическое получение аккредитации.
Список аккредитованных журналистов, а также информация о месте проведения и порядке работы представителей СМИ, будут опубликованы на сайте www.kremlin.ru (президент.рф) 15 апреля 2021 года.
 
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