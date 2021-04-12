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https://ria.ru/20210412/poroshenko-1727903295.html
Порошенко предложил завезти в Донбасс турецкие БПЛА
Порошенко предложил завезти в Донбасс турецкие БПЛА
Экс-президент Украины, лидер оппозиционной партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко заявил о необходимости созвать заседание Совета национальной... РИА Новости, 12.04.2021
2021-04-12T14:24
2021-04-12T15:31
javelin (птрк)
европейская солидарность
луганская народная республика
донецкая народная республика
петр порошенко
ангела меркель
дмитрий песков
оон
украина
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КИЕВ, 12 апр - РИА Новости. Экс-президент Украины, лидер оппозиционной партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко заявил о необходимости созвать заседание Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) на фоне эскалации в Донбассе, отметив, что на этот счет есть "абсолютно четкие планы", включающие ввоз в регион турецких беспилотников и противотанковых ракетных комплексов из США.Украинские силовики в конце марта заявили, что при обстреле у поселка Шумы в Донецкой области погибли четверо военных, еще двое были ранены. Киев стал заявлять об обострении ситуации в Донбассе. В свою очередь самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики обвинили Киев в обострении - по их заявлениям, имеют место провокации со стороны силовиков, а ополченцы открывают ответный огонь. Также и в ДНР, и в ЛНР заявляли об обнаружении десятков единиц украинской военной техники в населенных пунктах. Кроме того, Луганск обвинил Киев в беспорядочном минировании территорий."Второй вопрос - это эскалация угрозы. Я подчеркиваю, что мы имеем абсолютно четкие планы по этому поводу. Надо проводить заседание СНБО и остановить Путина", - заявил Порошенко в ходе заседания согласительного совета лидеров парламентских фракций в понедельник.По его словам, также следует оснастить противотанковые подразделения украинской армии эффективными противотанковыми комплексами Javelin с принципом действия "выстрелил и забыл". "Развернуть подразделения артиллерийской разведки, чтобы очень быстро обеспечить артиллерийский и минометный огонь после обстрелов наших войск", - добавил политик.Ранее канцлер Германии Ангела Меркель в разговоре с российским президентом Владимиром Путиным призвала отказаться от наращивания военного присутствия РФ у границ с Украиной. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Украина превращается в потенциально нестабильный и взрывоопасный регион, и любая соседняя страна принимает меры по защите своей безопасности.Киев с 2014 года неоднократно высказывает прогнозы относительно действий российских ВС, в том числе и по якобы планирующимся нападениям. Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что РФ ни на кого не собирается нападать. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и не должно никого волновать.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
https://ria.ru/20210412/peregovory-1727883689.html
https://ria.ru/20210412/donbass-1727827757.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210404/poroshenko-1604193712.html
луганская народная республика
донецкая народная республика
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javelin (птрк), европейская солидарность, луганская народная республика, донецкая народная республика, петр порошенко, ангела меркель, дмитрий песков, оон, украина, в мире

Порошенко предложил завезти в Донбасс турецкие БПЛА

14:24 12.04.2021 (обновлено: 15:31 12.04.2021)
 
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПетр Порошенко во время дискуссии с представителями гражданского общества
Петр Порошенко во время дискуссии с представителями гражданского общества - РИА Новости, 1920, 12.04.2021
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 12 апр - РИА Новости. Экс-президент Украины, лидер оппозиционной партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко заявил о необходимости созвать заседание Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) на фоне эскалации в Донбассе, отметив, что на этот счет есть "абсолютно четкие планы", включающие ввоз в регион турецких беспилотников и противотанковых ракетных комплексов из США.
Украинские силовики в конце марта заявили, что при обстреле у поселка Шумы в Донецкой области погибли четверо военных, еще двое были ранены. Киев стал заявлять об обострении ситуации в Донбассе. В свою очередь самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики обвинили Киев в обострении - по их заявлениям, имеют место провокации со стороны силовиков, а ополченцы открывают ответный огонь. Также и в ДНР, и в ЛНР заявляли об обнаружении десятков единиц украинской военной техники в населенных пунктах. Кроме того, Луганск обвинил Киев в беспорядочном минировании территорий.
Военнослужащий украинских вооруженных на линии разделения близ города Донецк - РИА Новости, 1920, 12.04.2021
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"Второй вопрос - это эскалация угрозы. Я подчеркиваю, что мы имеем абсолютно четкие планы по этому поводу. Надо проводить заседание СНБО и остановить Путина", - заявил Порошенко в ходе заседания согласительного совета лидеров парламентских фракций в понедельник.
"Мы убеждены, что необходимо немедленно ввезти в зону операции объединtнных сил закупленные еще во времена моей каденции ударные беспилотники Bayraktar, чтобы у агрессора не осталось сомнений, что в случае перехода к наступлению ответ будет очень решительным", - заявил Порошенко.
По его словам, также следует оснастить противотанковые подразделения украинской армии эффективными противотанковыми комплексами Javelin с принципом действия "выстрелил и забыл". "Развернуть подразделения артиллерийской разведки, чтобы очень быстро обеспечить артиллерийский и минометный огонь после обстрелов наших войск", - добавил политик.
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Ранее канцлер Германии Ангела Меркель в разговоре с российским президентом Владимиром Путиным призвала отказаться от наращивания военного присутствия РФ у границ с Украиной. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Украина превращается в потенциально нестабильный и взрывоопасный регион, и любая соседняя страна принимает меры по защите своей безопасности.
Киев с 2014 года неоднократно высказывает прогнозы относительно действий российских ВС, в том числе и по якобы планирующимся нападениям. Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что РФ ни на кого не собирается нападать. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и не должно никого волновать.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
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Javelin (ПТРК)Европейская солидарностьЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаПетр ПорошенкоАнгела МеркельДмитрий ПесковООНУкраинаВ мире
 
 
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