Порошенко предложил завезти в Донбасс турецкие БПЛА
14:24 12.04.2021 (обновлено: 15:31 12.04.2021)
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПетр Порошенко во время дискуссии с представителями гражданского общества
КИЕВ, 12 апр - РИА Новости. Экс-президент Украины, лидер оппозиционной партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко заявил о необходимости созвать заседание Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) на фоне эскалации в Донбассе, отметив, что на этот счет есть "абсолютно четкие планы", включающие ввоз в регион турецких беспилотников и противотанковых ракетных комплексов из США.
Украинские силовики в конце марта заявили, что при обстреле у поселка Шумы в Донецкой области погибли четверо военных, еще двое были ранены. Киев стал заявлять об обострении ситуации в Донбассе. В свою очередь самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики обвинили Киев в обострении - по их заявлениям, имеют место провокации со стороны силовиков, а ополченцы открывают ответный огонь. Также и в ДНР, и в ЛНР заявляли об обнаружении десятков единиц украинской военной техники в населенных пунктах. Кроме того, Луганск обвинил Киев в беспорядочном минировании территорий.
"Второй вопрос - это эскалация угрозы. Я подчеркиваю, что мы имеем абсолютно четкие планы по этому поводу. Надо проводить заседание СНБО и остановить Путина", - заявил Порошенко в ходе заседания согласительного совета лидеров парламентских фракций в понедельник.
"Мы убеждены, что необходимо немедленно ввезти в зону операции объединtнных сил закупленные еще во времена моей каденции ударные беспилотники Bayraktar, чтобы у агрессора не осталось сомнений, что в случае перехода к наступлению ответ будет очень решительным", - заявил Порошенко.
По его словам, также следует оснастить противотанковые подразделения украинской армии эффективными противотанковыми комплексами Javelin с принципом действия "выстрелил и забыл". "Развернуть подразделения артиллерийской разведки, чтобы очень быстро обеспечить артиллерийский и минометный огонь после обстрелов наших войск", - добавил политик.
Ранее канцлер Германии Ангела Меркель в разговоре с российским президентом Владимиром Путиным призвала отказаться от наращивания военного присутствия РФ у границ с Украиной. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Украина превращается в потенциально нестабильный и взрывоопасный регион, и любая соседняя страна принимает меры по защите своей безопасности.
Киев с 2014 года неоднократно высказывает прогнозы относительно действий российских ВС, в том числе и по якобы планирующимся нападениям. Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что РФ ни на кого не собирается нападать. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и не должно никого волновать.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.