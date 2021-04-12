https://ria.ru/20210412/poklonskaya-1727980067.html
Поклонская попала под капельницу
Поклонская попала под капельницу
Депутат Госдумы Наталья Поклонская оказалась под капельницей. Соответствующий снимок она разместила в инстаграме. РИА Новости, 12.04.2021
2021-04-12T21:21
2021-04-12T21:21
2021-04-12T21:21
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МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Депутат Госдумы Наталья Поклонская оказалась под капельницей. Соответствующий снимок она разместила в инстаграме."Отхожу от ваших комментариев", — пошутила она в подписи к публикации.Поклонская не стала уточнять, при каких обстоятельствах на самом деле обратилась за медицинской помощью. Пользователи соцсети, в свою очередь, пожелали ей скорейшего выздоровления.
https://ria.ru/20210412/poklonskaya-1727842154.html
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