https://ria.ru/20210412/poklonskaya-1727980067.html

Поклонская попала под капельницу

Поклонская попала под капельницу

Депутат Госдумы Наталья Поклонская оказалась под капельницей. Соответствующий снимок она разместила в инстаграме. РИА Новости, 12.04.2021

2021-04-12T21:21

2021-04-12T21:21

2021-04-12T21:21

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наталья поклонская

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МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Депутат Госдумы Наталья Поклонская оказалась под капельницей. Соответствующий снимок она разместила в инстаграме."Отхожу от ваших комментариев", — пошутила она в подписи к публикации.Поклонская не стала уточнять, при каких обстоятельствах на самом деле обратилась за медицинской помощью. Пользователи соцсети, в свою очередь, пожелали ей скорейшего выздоровления.

https://ria.ru/20210412/poklonskaya-1727842154.html

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россия, наталья поклонская, госдума рф, соцсети, общество