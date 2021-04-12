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Поклонская попала под капельницу
Поклонская попала под капельницу
Депутат Госдумы Наталья Поклонская оказалась под капельницей. Соответствующий снимок она разместила в инстаграме. РИА Новости, 12.04.2021
2021-04-12T21:21
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россия
наталья поклонская
госдума рф
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общество
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МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Депутат Госдумы Наталья Поклонская оказалась под капельницей. Соответствующий снимок она разместила в инстаграме."Отхожу от ваших комментариев", — пошутила она в подписи к публикации.Поклонская не стала уточнять, при каких обстоятельствах на самом деле обратилась за медицинской помощью. Пользователи соцсети, в свою очередь, пожелали ей скорейшего выздоровления.
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россия, наталья поклонская, госдума рф, соцсети, общество

Поклонская попала под капельницу

21:21 12.04.2021
 
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкНаталья Поклонская во время открытия IX сессии Международной молодежной модели ООН Дипакадемии МИД России DAIMMUN-20
Наталья Поклонская во время открытия IX сессии Международной молодежной модели ООН Дипакадемии МИД России DAIMMUN-20 - РИА Новости, 1920, 12.04.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Депутат Госдумы Наталья Поклонская оказалась под капельницей. Соответствующий снимок она разместила в инстаграме.
"Отхожу от ваших комментариев", — пошутила она в подписи к публикации.
Поклонская не стала уточнять, при каких обстоятельствах на самом деле обратилась за медицинской помощью. Пользователи соцсети, в свою очередь, пожелали ей скорейшего выздоровления.
Наталья Поклонская во время брифинга в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня - РИА Новости, 1920, 12.04.2021
09:43
Поклонская предложила властям Турции послать в Крым делегацию
 
РоссияНаталья ПоклонскаяГосдума РФСоцсетиОбщество
 
 
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