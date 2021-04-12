https://ria.ru/20210412/poklonskaya-1727842154.html
Поклонская предложила властям Турции послать в Крым делегацию
Поклонская предложила властям Турции послать в Крым делегацию
Депутат Госдумы России Наталья Поклонская предложила властям Турции перед принятием решения об участии в саммите "Крымская платформа" посетить полуостров. РИА Новости, 12.04.2021
2021-04-12T09:43
2021-04-12T09:43
2021-04-12T09:43
россия
наталья поклонская
госдума рф
владимир зеленский
владимир путин
германия
турция
республика крым
оон
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 апр – РИА Новости. Депутат Госдумы России Наталья Поклонская предложила властям Турции перед принятием решения об участии в саммите "Крымская платформа" посетить полуостров.Ранее президент Турции Тайип Эрдоган заявил о поддержке "Крымской платформы" Киева по итогам переговоров с украинским коллегой Владимиром Зеленским в Стамбуле. По его словам, Турция поддерживает территориальную целостность и суверенитет Украины, ее принципиальная позиция - непризнание "аннексии" Крыма."Президент Турции не поддержал "аннексию" Крыма. Это правильно — я бы тоже не поддержала "аннексию" Стамбула. Здесь игра слов получается: воля народа — референдум, а насильственный захват — аннексия. Какой вопрос — такой и ответ", - написала в своем Telegram-канале Поклонская.Депутат считает, что участие Турции в саммите "Крымская платформа" является демонстрацией вовлеченности и интереса к судьбе полуострова."Но прежде чем принимать участие в таком сомнительном мероприятии, рекомендовала бы турецкой власти направить делегацию в Крым для непосредственного общения с людьми, чтобы потом не чувствовать себя обманутыми красноречивыми и играющими словами политиками. Готова лично организовать сопровождение коллегам из Турции на полуострове", - написала она.Депутат также подчеркнула, что когда она впервые встретилась с Эрдоганом во время посещения российской делегацией Турции, то он показался человеком, для которого важны принципы порядочности и мужества."Он искренне поприветствовал российскую делегацию. И принципиально важным для традиций турецкого народа, мужской гордости и последовательности является простое рукопожатие, которое не практикуется, к примеру, с недостойными людьми… Поэтому делаю вывод о поддержке воли людей, именно крымского референдума, конечно же, не "аннексии", - подчеркнула Поклонская.Проведение саммита "Крымской платформы", на котором Киев планирует обсудить вопрос "возвращения" Крыма, запланировано на 23 августа. Украинская сторона предложила присоединиться к платформе ряду государств, в том числе Литве, Турции, Франции, Великобритании, Германии, Канаде и США.Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
https://ria.ru/20210411/pretenzii-1727786188.html
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россия
германия
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россия, наталья поклонская, госдума рф, владимир зеленский, владимир путин, германия, турция, республика крым, оон, в мире
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 апр – РИА Новости.
Депутат Госдумы
России Наталья Поклонская
предложила властям Турции
перед принятием решения об участии в саммите "Крымская платформа" посетить полуостров.
Ранее президент Турции Тайип Эрдоган заявил о поддержке "Крымской платформы" Киева
по итогам переговоров с украинским коллегой Владимиром Зеленским
в Стамбуле
. По его словам, Турция поддерживает территориальную целостность и суверенитет Украины
, ее принципиальная позиция - непризнание "аннексии" Крыма.
"Президент Турции не поддержал "аннексию" Крыма. Это правильно — я бы тоже не поддержала "аннексию" Стамбула. Здесь игра слов получается: воля народа — референдум, а насильственный захват — аннексия. Какой вопрос — такой и ответ", - написала в своем Telegram-канале
Поклонская.
Депутат считает, что участие Турции в саммите "Крымская платформа" является демонстрацией вовлеченности и интереса к судьбе полуострова.
"Но прежде чем принимать участие в таком сомнительном мероприятии, рекомендовала бы турецкой власти направить делегацию в Крым для непосредственного общения с людьми, чтобы потом не чувствовать себя обманутыми красноречивыми и играющими словами политиками. Готова лично организовать сопровождение коллегам из Турции на полуострове", - написала она.
Депутат также подчеркнула, что когда она впервые встретилась с Эрдоганом во время посещения российской делегацией Турции, то он показался человеком, для которого важны принципы порядочности и мужества.
"Он искренне поприветствовал российскую делегацию. И принципиально важным для традиций турецкого народа, мужской гордости и последовательности является простое рукопожатие, которое не практикуется, к примеру, с недостойными людьми… Поэтому делаю вывод о поддержке воли людей, именно крымского референдума, конечно же, не "аннексии", - подчеркнула Поклонская.
Проведение саммита "Крымской платформы", на котором Киев планирует обсудить вопрос "возвращения" Крыма, запланировано на 23 августа. Украинская сторона предложила присоединиться к платформе ряду государств, в том числе Литве
, Турции, Франции
, Великобритании
, Германии
, Канаде
и США
.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя
высказались за вхождение в состав России
. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН
проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина
, вопрос Крыма "закрыт окончательно".