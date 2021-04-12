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СМИ: на Гаити похитили семь представителей католической церкви
СМИ: на Гаити похитили семь представителей католической церкви
Неизвестные похитили на Гаити семь представителей католической церкви, в их числе двое граждан Франции, передает агентство Франс Пресс. РИА Новости, 12.04.2021
2021-04-12T00:57
2021-04-12T00:57
2021-04-12T00:57
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Неизвестные похитили на Гаити семь представителей католической церкви, в их числе двое граждан Франции, передает агентство Франс Пресс.Представитель конференции католических епископов Лудгер Мазиле заявил агентству, что неизвестные похитили группу представителей католической церкви в воскресенье утром в городе Круа-де-Буке недалеко от столицы островного государства.Среди похищенных - пятеро священников и две монахини. При этом, указал Мазиле, один из священников и одна монахиня – граждане Франции. Похитители потребовали выкуп в размере одного миллиона долларов, добавил Мазиле.По данным местного издания Rezo Nòdwès, напали на группу католиков члены бандитской группировки "400 Mawozo", которая "продолжает терроризировать" жителей столичного района. Ранее полиция Гаити объявила о роспуске этой банды, отмечает издание.
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гаити, в мире
МОСКВА, 12 апр - РИА Новости.
Неизвестные похитили на Гаити
семь представителей католической церкви, в их числе двое граждан Франции
, передает агентство Франс Пресс
.
Представитель конференции католических епископов Лудгер Мазиле заявил агентству, что неизвестные похитили группу представителей католической церкви в воскресенье утром в городе Круа-де-Буке недалеко от столицы островного государства.
Среди похищенных - пятеро священников и две монахини. При этом, указал Мазиле, один из священников и одна монахиня – граждане Франции. Похитители потребовали выкуп в размере одного миллиона долларов, добавил Мазиле.
По данным местного издания Rezo Nòdwès, напали на группу католиков члены бандитской группировки "400 Mawozo", которая "продолжает терроризировать" жителей столичного района. Ранее полиция Гаити объявила о роспуске этой банды, отмечает издание.