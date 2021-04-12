https://ria.ru/20210412/pokhischenie-1727821412.html

СМИ: на Гаити похитили семь представителей католической церкви

СМИ: на Гаити похитили семь представителей католической церкви

Неизвестные похитили на Гаити семь представителей католической церкви, в их числе двое граждан Франции, передает агентство Франс Пресс. РИА Новости, 12.04.2021

2021-04-12T00:57

2021-04-12T00:57

2021-04-12T00:57

религия и мировоззрение

гаити

в мире

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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Неизвестные похитили на Гаити семь представителей католической церкви, в их числе двое граждан Франции, передает агентство Франс Пресс.Представитель конференции католических епископов Лудгер Мазиле заявил агентству, что неизвестные похитили группу представителей католической церкви в воскресенье утром в городе Круа-де-Буке недалеко от столицы островного государства.Среди похищенных - пятеро священников и две монахини. При этом, указал Мазиле, один из священников и одна монахиня – граждане Франции. Похитители потребовали выкуп в размере одного миллиона долларов, добавил Мазиле.По данным местного издания Rezo Nòdwès, напали на группу католиков члены бандитской группировки "400 Mawozo", которая "продолжает терроризировать" жителей столичного района. Ранее полиция Гаити объявила о роспуске этой банды, отмечает издание.

https://ria.ru/20210207/pokushenie-1596429957.html

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гаити, в мире