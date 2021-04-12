https://ria.ru/20210412/poiski-1727906499.html

В Костромской области пропал настоятель мужского монастыря

В Костромской области пропал настоятель мужского монастыря

Поисково-спасательный отряд "Лиза Алерт" ищет настоятеля Свято-Предтеченского Иаково-Железноборовского мужского монастыря игумена Андрея (Козлова), сообщила в... РИА Новости, 12.04.2021

2021-04-12T14:40

2021-04-12T14:40

2021-04-12T14:40

религия и мировоззрение

русская православная церковь

поисковый отряд "лиза алерт"

костромская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/152748/62/1527486257_0:81:865:568_1920x0_80_0_0_cf8970bcfe906e50deb628dd3b9681f8.jpg

МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Поисково-спасательный отряд "Лиза Алерт" ищет настоятеля Свято-Предтеченского Иаково-Железноборовского мужского монастыря игумена Андрея (Козлова), сообщила в понедельник пресс-служба отряда.Монастырь расположен в селе Борок Буйского района Костромской области."Андрей Николаевич Козлов вышел из монастыря 9 апреля и не вернулся. Пока он не найден, ищем", - сообщили спасатели РИА Новости.

https://ria.ru/20210203/spasateli-1595937077.html

костромская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

русская православная церковь, поисковый отряд "лиза алерт", костромская область