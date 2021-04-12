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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20210412/poiski-1727906499.html
В Костромской области пропал настоятель мужского монастыря
В Костромской области пропал настоятель мужского монастыря
Поисково-спасательный отряд "Лиза Алерт" ищет настоятеля Свято-Предтеченского Иаково-Железноборовского мужского монастыря игумена Андрея (Козлова), сообщила в... РИА Новости, 12.04.2021
2021-04-12T14:40
2021-04-12T14:40
религия и мировоззрение
русская православная церковь
поисковый отряд "лиза алерт"
костромская область
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Поисково-спасательный отряд "Лиза Алерт" ищет настоятеля Свято-Предтеченского Иаково-Железноборовского мужского монастыря игумена Андрея (Козлова), сообщила в понедельник пресс-служба отряда.Монастырь расположен в селе Борок Буйского района Костромской области."Андрей Николаевич Козлов вышел из монастыря 9 апреля и не вернулся. Пока он не найден, ищем", - сообщили спасатели РИА Новости.
https://ria.ru/20210203/spasateli-1595937077.html
костромская область
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русская православная церковь, поисковый отряд "лиза алерт", костромская область

В Костромской области пропал настоятель мужского монастыря

14:40 12.04.2021
 
© Фото : предоставлено "Лизой Алерт"Сотрудник отряда "Лиза Алерт"
Сотрудник отряда Лиза Алерт - РИА Новости, 1920, 12.04.2021
© Фото : предоставлено "Лизой Алерт"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Поисково-спасательный отряд "Лиза Алерт" ищет настоятеля Свято-Предтеченского Иаково-Железноборовского мужского монастыря игумена Андрея (Козлова), сообщила в понедельник пресс-служба отряда.
Монастырь расположен в селе Борок Буйского района Костромской области.
Добровольцы поисково-спасательного отряда Лиза Алерт проводят учебный сбор в Московской области - РИА Новости, 1920, 03.02.2021
3 февраля, 23:14
В "Лизе Алерт" оценили проект о передаче местоположения телефонов
"Андрей Николаевич Козлов вышел из монастыря 9 апреля и не вернулся. Пока он не найден, ищем", - сообщили спасатели РИА Новости.
 
Религия и мировоззрениеРусская православная церковьПоисковый отряд "Лиза Алерт"Костромская область
 
 
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