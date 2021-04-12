https://ria.ru/20210412/poiski-1727906499.html
В Костромской области пропал настоятель мужского монастыря
В Костромской области пропал настоятель мужского монастыря
Поисково-спасательный отряд "Лиза Алерт" ищет настоятеля Свято-Предтеченского Иаково-Железноборовского мужского монастыря игумена Андрея (Козлова), сообщила в... РИА Новости, 12.04.2021
2021-04-12T14:40
2021-04-12T14:40
2021-04-12T14:40
религия и мировоззрение
русская православная церковь
поисковый отряд "лиза алерт"
костромская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/152748/62/1527486257_0:81:865:568_1920x0_80_0_0_cf8970bcfe906e50deb628dd3b9681f8.jpg
МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Поисково-спасательный отряд "Лиза Алерт" ищет настоятеля Свято-Предтеченского Иаково-Железноборовского мужского монастыря игумена Андрея (Козлова), сообщила в понедельник пресс-служба отряда.Монастырь расположен в селе Борок Буйского района Костромской области."Андрей Николаевич Козлов вышел из монастыря 9 апреля и не вернулся. Пока он не найден, ищем", - сообщили спасатели РИА Новости.
https://ria.ru/20210203/spasateli-1595937077.html
костромская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/152748/62/1527486257_0:0:865:649_1920x0_80_0_0_936685cd05a9d0f85750b8a08bed9c1e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
русская православная церковь, поисковый отряд "лиза алерт", костромская область