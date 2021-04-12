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https://ria.ru/20210412/platezhnaya-industriya-1727859703.html
Международная конференция о платежной индустрии в России
Международная конференция о платежной индустрии в России
15-16 апреля в 09:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится XV Международная конференция "Платежная индустрия: практика и трансформация после пандемии".
2021-04-12T11:10
2021-04-12T11:10
анонсы
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https://cdn23.img.ria.ru/images/sharing/article/1727859703.jpg?1618215005
Участники:- директор Департамента национальной платежной системы Центрального банка Российской Федерации Алла БАКИНА;- председатель Комитета Государственной Думы Российской Федерации по финансовому рынку Анатолий АКСАКОВ;- заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы Андрей КАШЕВАРОВ;- директор Департамента финансовой политики Министерства финансов Российской Федерации Иван ЧЕБЕСКОВ;- начальник Главного управления платежных систем и цифровых технологий Национального банка Республики Беларусь Татьяна РУСКЕВИЧ;- первый заместитель председателя правления ПАО "Сбербанк" Александр ВЕДЯХИН;- генеральный директор АО НСПК Владимир КОМЛЕВ;- директор по развитию инновационных сервисов АО НСПК Дмитрий КОЛЕСНИКОВ;- директор Департамента инновационных технологий ООО "Платежная система "Виза" Алексей ДЕНИСОВ;- директор проектов городской мобильности ООО "Платежная система "Виза" Эдуард НИЗОВЦЕВ;- старший менеджер по развитию бесконтактных платежей в транспорте ООО "Платежная система "Виза" Александра РОМАНОВА;- директор по развитию проектных продаж АО "Предпроцессинговый расчетный центр" (Uniteller) Андрей ДАВЫДОВ;- заместитель директора по маркетингу ГК Astra Linux Анастасия СПИРЬКОВА.В мероприятии примут участие топ-менеджеры платежных систем, банков, профессиональных объединений и компаний-разработчиков. Планируется обсудить стратегию развития национальной платежной системы России в 2021-2023 годах, драйверы формирования платежного рынка в эпоху цифровой трансформации, концепции, модели и перспективы цифровых валют, транспортные и бесконтактные платежи, использование биометрии, развитие экосистем, партнерских сервисов, новые тенденции и регуляторные изменения в платежной индустрии России, а также обеспечение кибербезопасности платежного бизнеса. Мероприятие организовано Ассоциацией банков России.Информация и регистрация Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
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353
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
анонсы

Международная конференция о платежной индустрии в России

11:10 12.04.2021
 
Читать ria.ru в
15-16 апреля в 09:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится XV Международная конференция "Платежная индустрия: практика и трансформация после пандемии".
Участники:
- директор Департамента национальной платежной системы Центрального банка Российской Федерации Алла БАКИНА;
- председатель Комитета Государственной Думы Российской Федерации по финансовому рынку Анатолий АКСАКОВ;
- заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы Андрей КАШЕВАРОВ;
- директор Департамента финансовой политики Министерства финансов Российской Федерации Иван ЧЕБЕСКОВ;
- начальник Главного управления платежных систем и цифровых технологий Национального банка Республики Беларусь Татьяна РУСКЕВИЧ;
- первый заместитель председателя правления ПАО "Сбербанк" Александр ВЕДЯХИН;
- генеральный директор АО НСПК Владимир КОМЛЕВ;
- директор по развитию инновационных сервисов АО НСПК Дмитрий КОЛЕСНИКОВ;
- директор Департамента инновационных технологий ООО "Платежная система "Виза" Алексей ДЕНИСОВ;
- директор проектов городской мобильности ООО "Платежная система "Виза" Эдуард НИЗОВЦЕВ;
- старший менеджер по развитию бесконтактных платежей в транспорте ООО "Платежная система "Виза" Александра РОМАНОВА;
- директор по развитию проектных продаж АО "Предпроцессинговый расчетный центр" (Uniteller) Андрей ДАВЫДОВ;
- заместитель директора по маркетингу ГК Astra Linux Анастасия СПИРЬКОВА.

В мероприятии примут участие топ-менеджеры платежных систем, банков, профессиональных объединений и компаний-разработчиков. Планируется обсудить стратегию развития национальной платежной системы России в 2021-2023 годах, драйверы формирования платежного рынка в эпоху цифровой трансформации, концепции, модели и перспективы цифровых валют, транспортные и бесконтактные платежи, использование биометрии, развитие экосистем, партнерских сервисов, новые тенденции и регуляторные изменения в платежной индустрии России, а также обеспечение кибербезопасности платежного бизнеса. Мероприятие организовано Ассоциацией банков России.

Информация и регистрация

Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
 
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