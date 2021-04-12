https://ria.ru/20210412/platezhnaya-industriya-1727859703.html

Международная конференция о платежной индустрии в России

Международная конференция о платежной индустрии в России

15-16 апреля в 09:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится XV Международная конференция "Платежная индустрия: практика и трансформация после пандемии".

2021-04-12T11:10

2021-04-12T11:10

2021-04-12T11:10

анонсы

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Участники:- директор Департамента национальной платежной системы Центрального банка Российской Федерации Алла БАКИНА;- председатель Комитета Государственной Думы Российской Федерации по финансовому рынку Анатолий АКСАКОВ;- заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы Андрей КАШЕВАРОВ;- директор Департамента финансовой политики Министерства финансов Российской Федерации Иван ЧЕБЕСКОВ;- начальник Главного управления платежных систем и цифровых технологий Национального банка Республики Беларусь Татьяна РУСКЕВИЧ;- первый заместитель председателя правления ПАО "Сбербанк" Александр ВЕДЯХИН;- генеральный директор АО НСПК Владимир КОМЛЕВ;- директор по развитию инновационных сервисов АО НСПК Дмитрий КОЛЕСНИКОВ;- директор Департамента инновационных технологий ООО "Платежная система "Виза" Алексей ДЕНИСОВ;- директор проектов городской мобильности ООО "Платежная система "Виза" Эдуард НИЗОВЦЕВ;- старший менеджер по развитию бесконтактных платежей в транспорте ООО "Платежная система "Виза" Александра РОМАНОВА;- директор по развитию проектных продаж АО "Предпроцессинговый расчетный центр" (Uniteller) Андрей ДАВЫДОВ;- заместитель директора по маркетингу ГК Astra Linux Анастасия СПИРЬКОВА.В мероприятии примут участие топ-менеджеры платежных систем, банков, профессиональных объединений и компаний-разработчиков. Планируется обсудить стратегию развития национальной платежной системы России в 2021-2023 годах, драйверы формирования платежного рынка в эпоху цифровой трансформации, концепции, модели и перспективы цифровых валют, транспортные и бесконтактные платежи, использование биометрии, развитие экосистем, партнерских сервисов, новые тенденции и регуляторные изменения в платежной индустрии России, а также обеспечение кибербезопасности платежного бизнеса. Мероприятие организовано Ассоциацией банков России.Информация и регистрация Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анонсы