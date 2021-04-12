Международная конференция о платежной индустрии в России
15-16 апреля в 09:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится XV Международная конференция "Платежная индустрия: практика и трансформация после пандемии".
Участники:
- директор Департамента национальной платежной системы Центрального банка Российской Федерации Алла БАКИНА;
- председатель Комитета Государственной Думы Российской Федерации по финансовому рынку Анатолий АКСАКОВ;
- заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы Андрей КАШЕВАРОВ;
- директор Департамента финансовой политики Министерства финансов Российской Федерации Иван ЧЕБЕСКОВ;
- начальник Главного управления платежных систем и цифровых технологий Национального банка Республики Беларусь Татьяна РУСКЕВИЧ;
- первый заместитель председателя правления ПАО "Сбербанк" Александр ВЕДЯХИН;
- генеральный директор АО НСПК Владимир КОМЛЕВ;
- директор по развитию инновационных сервисов АО НСПК Дмитрий КОЛЕСНИКОВ;
- директор Департамента инновационных технологий ООО "Платежная система "Виза" Алексей ДЕНИСОВ;
- директор проектов городской мобильности ООО "Платежная система "Виза" Эдуард НИЗОВЦЕВ;
- старший менеджер по развитию бесконтактных платежей в транспорте ООО "Платежная система "Виза" Александра РОМАНОВА;
- директор по развитию проектных продаж АО "Предпроцессинговый расчетный центр" (Uniteller) Андрей ДАВЫДОВ;
- заместитель директора по маркетингу ГК Astra Linux Анастасия СПИРЬКОВА.
В мероприятии примут участие топ-менеджеры платежных систем, банков, профессиональных объединений и компаний-разработчиков. Планируется обсудить стратегию развития национальной платежной системы России в 2021-2023 годах, драйверы формирования платежного рынка в эпоху цифровой трансформации, концепции, модели и перспективы цифровых валют, транспортные и бесконтактные платежи, использование биометрии, развитие экосистем, партнерских сервисов, новые тенденции и регуляторные изменения в платежной индустрии России, а также обеспечение кибербезопасности платежного бизнеса. Мероприятие организовано Ассоциацией банков России.
Информация и регистрация
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
- директор Департамента национальной платежной системы Центрального банка Российской Федерации Алла БАКИНА;
- председатель Комитета Государственной Думы Российской Федерации по финансовому рынку Анатолий АКСАКОВ;
- заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы Андрей КАШЕВАРОВ;
- директор Департамента финансовой политики Министерства финансов Российской Федерации Иван ЧЕБЕСКОВ;
- начальник Главного управления платежных систем и цифровых технологий Национального банка Республики Беларусь Татьяна РУСКЕВИЧ;
- первый заместитель председателя правления ПАО "Сбербанк" Александр ВЕДЯХИН;
- генеральный директор АО НСПК Владимир КОМЛЕВ;
- директор по развитию инновационных сервисов АО НСПК Дмитрий КОЛЕСНИКОВ;
- директор Департамента инновационных технологий ООО "Платежная система "Виза" Алексей ДЕНИСОВ;
- директор проектов городской мобильности ООО "Платежная система "Виза" Эдуард НИЗОВЦЕВ;
- старший менеджер по развитию бесконтактных платежей в транспорте ООО "Платежная система "Виза" Александра РОМАНОВА;
- директор по развитию проектных продаж АО "Предпроцессинговый расчетный центр" (Uniteller) Андрей ДАВЫДОВ;
- заместитель директора по маркетингу ГК Astra Linux Анастасия СПИРЬКОВА.
В мероприятии примут участие топ-менеджеры платежных систем, банков, профессиональных объединений и компаний-разработчиков. Планируется обсудить стратегию развития национальной платежной системы России в 2021-2023 годах, драйверы формирования платежного рынка в эпоху цифровой трансформации, концепции, модели и перспективы цифровых валют, транспортные и бесконтактные платежи, использование биометрии, развитие экосистем, партнерских сервисов, новые тенденции и регуляторные изменения в платежной индустрии России, а также обеспечение кибербезопасности платежного бизнеса. Мероприятие организовано Ассоциацией банков России.
Информация и регистрация
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
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