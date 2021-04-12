https://ria.ru/20210412/planetariy-1727972393.html
Нижегородский планетарий модернизируют при участии "Роскосмоса" и Intel
Нижегородский планетарий модернизируют при участии "Роскосмоса" и Intel
Госкорпорация "Роскосмос" и компания Intel окажут инвестиционную поддержку Нижегородскому планетарию, заявил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. РИА Новости, 12.04.2021
2021-04-12T20:06
2021-04-12T20:06
2021-04-12T20:06
нижегородская область
глеб никитин
космос - риа наука
intel corporation
роскосмос
нижний новгород
москва
нижегородская область
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 12 апр - РИА Новости. Госкорпорация "Роскосмос" и компания Intel окажут инвестиционную поддержку Нижегородскому планетарию, заявил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.Глава региона напомнил, что Горький стал вторым городом в СССР после Москвы, где появился свой планетарий. Это событие произошло в 1948 году."В День космонавтики мы обсудили развитие Нижегородского планетария с представителями госкорпорации "Роскосмос" и компании Intel. Юбилей первого полета человека в космос совпал с 800-летием Нижнего Новгорода. В рамках этих событий нам удалось привлечь внебюджетные инвестиции. Уже стартовал процесс ремонта большого звездного зала в планетарии: Intel вложил в это более 15 миллионов рублей. Роскосмос же выделит средства на разработку проектно-сметной документации и модернизацию зала "Астрономия", - цитирует пресс-служба правительства региона слова Никитина.Губернатор Нижегородской области добавил, что часть работ запланирована на бюджетные средства. Основные преобразования в залах планетария и приведение в порядок самого здания планируют завершить к началу августа."Нижегородская область может гордиться большим числом ученых, научными открытиями в космической отрасли. Эти традиции важно продолжать, и наши дети должны интересоваться астрономией, высокими технологиями, космосом. Эту задачу как раз и решает Нижегородский планетарий, который должен оставаться одним из авангардных центров просвещения в области космоса в стране", - сказал Никитин.Как сообщили в корпорации Intel, компания рассчитывает проводить на базе планетария различные обучающие и профориентационные проекты: лекции, мастер-классы для школьников, экскурсии. Модернизация, запланированная в рамках проекта, позволит посетителям планетария лучше ознакомиться со значительным вкладом мировой науки и информационных технологий в осуществление самых смелых мечтаний человечества.Партнерство с госкорпорацией "Роскосмос" также направлено на значительную модернизацию учреждения. Помимо финансирования обновления зала "Астрономия", планируется отдельная модернизация технической базы, а также ремонтные работы.
https://ria.ru/20210402/kachestvo-1603968688.html
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глеб никитин, космос - риа наука, intel corporation, роскосмос, нижний новгород, москва, нижегородская область
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 12 апр - РИА Новости.
Госкорпорация "Роскосмос"
и компания Intel
окажут инвестиционную поддержку Нижегородскому планетарию, заявил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин
.
Глава региона напомнил, что Горький стал вторым городом в СССР
после Москвы
, где появился свой планетарий. Это событие произошло в 1948 году.
"В День космонавтики мы обсудили развитие Нижегородского планетария с представителями госкорпорации "Роскосмос" и компании Intel. Юбилей первого полета человека в космос совпал с 800-летием Нижнего Новгорода
. В рамках этих событий нам удалось привлечь внебюджетные инвестиции. Уже стартовал процесс ремонта большого звездного зала в планетарии: Intel вложил в это более 15 миллионов рублей. Роскосмос же выделит средства на разработку проектно-сметной документации и модернизацию зала "Астрономия", - цитирует пресс-служба правительства региона слова Никитина.
Губернатор Нижегородской области
добавил, что часть работ запланирована на бюджетные средства. Основные преобразования в залах планетария и приведение в порядок самого здания планируют завершить к началу августа.
"Нижегородская область может гордиться большим числом ученых, научными открытиями в космической отрасли. Эти традиции важно продолжать, и наши дети должны интересоваться астрономией, высокими технологиями, космосом. Эту задачу как раз и решает Нижегородский планетарий, который должен оставаться одним из авангардных центров просвещения в области космоса в стране", - сказал Никитин.
Как сообщили в корпорации Intel, компания рассчитывает проводить на базе планетария различные обучающие и профориентационные проекты: лекции, мастер-классы для школьников, экскурсии. Модернизация, запланированная в рамках проекта, позволит посетителям планетария лучше ознакомиться со значительным вкладом мировой науки и информационных технологий в осуществление самых смелых мечтаний человечества.
Партнерство с госкорпорацией "Роскосмос" также направлено на значительную модернизацию учреждения. Помимо финансирования обновления зала "Астрономия", планируется отдельная модернизация технической базы, а также ремонтные работы.