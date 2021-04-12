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Флаги Союзного государства - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Союзное государство
https://ria.ru/20210412/peregovory-1727914753.html
Мезенцев: переговоры премьеров РФ и Белоруссии состоятся в ближайшие дни
Мезенцев: переговоры премьеров РФ и Белоруссии состоятся в ближайшие дни
Переговоры председателя правительства России Михаила Мишустина с премьер-министром Белоруссии Романом Головченко состоятся в ближайшие дни, сообщил госсекретарь РИА Новости, 12.04.2021
2021-04-12T15:16
2021-04-12T15:16
союзное государство
россия
михаил мишустин
дмитрий мезенцев
белоруссия
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МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Переговоры председателя правительства России Михаила Мишустина с премьер-министром Белоруссии Романом Головченко состоятся в ближайшие дни, сообщил госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев."В ближайшие дни состоятся переговоры председателя правительства России Михаила Мишустина с премьер-министром Белоруссии Романом Головченко", - сказал Мезенцев в ходе посещения Научного центра оперативного мониторинга Земли АО "Российские космические системы".Ранее посол Белоруссии в России Владимир Семашко сообщал РИА Новости, что переговоры премьеров России и Белоруссии запланированы в апреле в Минске в очном формате, главная тема - дорожные карты Союзного государства.
https://ria.ru/20210402/peregovory-1603950381.html
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россия, михаил мишустин, дмитрий мезенцев, белоруссия

Мезенцев: переговоры премьеров РФ и Белоруссии состоятся в ближайшие дни

15:16 12.04.2021
 
© Sputnik / Виктор ТолочкоЧрезвычайный и полномочный посол РФ в Белоруссии Дмитрий Мезенцев
Чрезвычайный и полномочный посол РФ в Белоруссии Дмитрий Мезенцев - РИА Новости, 1920, 12.04.2021
© Sputnik / Виктор Толочко
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МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Переговоры председателя правительства России Михаила Мишустина с премьер-министром Белоруссии Романом Головченко состоятся в ближайшие дни, сообщил госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев.
"В ближайшие дни состоятся переговоры председателя правительства России Михаила Мишустина с премьер-министром Белоруссии Романом Головченко", - сказал Мезенцев в ходе посещения Научного центра оперативного мониторинга Земли АО "Российские космические системы".
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и премьер-министр Белоруссии Роман Головченко во врем встречи - РИА Новости, 1920, 02.04.2021
2 апреля, 13:37Союзное государство
Переговоры премьеров России и Белоруссии пройдут очно в Минске в апреле
Ранее посол Белоруссии в России Владимир Семашко сообщал РИА Новости, что переговоры премьеров России и Белоруссии запланированы в апреле в Минске в очном формате, главная тема - дорожные карты Союзного государства.
 
Союзное государствоРоссияМихаил МишустинДмитрий МезенцевБелоруссия
 
 
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