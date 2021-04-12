https://ria.ru/20210412/peregovory-1727914753.html
Мезенцев: переговоры премьеров РФ и Белоруссии состоятся в ближайшие дни
Мезенцев: переговоры премьеров РФ и Белоруссии состоятся в ближайшие дни
Переговоры председателя правительства России Михаила Мишустина с премьер-министром Белоруссии Романом Головченко состоятся в ближайшие дни, сообщил госсекретарь РИА Новости, 12.04.2021
2021-04-12T15:16
2021-04-12T15:16
2021-04-12T15:16
союзное государство
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михаил мишустин
дмитрий мезенцев
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МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Переговоры председателя правительства России Михаила Мишустина с премьер-министром Белоруссии Романом Головченко состоятся в ближайшие дни, сообщил госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев."В ближайшие дни состоятся переговоры председателя правительства России Михаила Мишустина с премьер-министром Белоруссии Романом Головченко", - сказал Мезенцев в ходе посещения Научного центра оперативного мониторинга Земли АО "Российские космические системы".Ранее посол Белоруссии в России Владимир Семашко сообщал РИА Новости, что переговоры премьеров России и Белоруссии запланированы в апреле в Минске в очном формате, главная тема - дорожные карты Союзного государства.
https://ria.ru/20210402/peregovory-1603950381.html
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