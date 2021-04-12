https://ria.ru/20210412/parizh-1727916278.html
СМИ: около больницы в Париже произошла стрельба, есть двое раненых
СМИ: около больницы в Париже произошла стрельба, есть двое раненых
Два человека получили огнестрельные ранения около больницы в Париже, стрелявший скрылся, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на источники в полиции. РИА Новости, 12.04.2021
2021-04-12T15:25
2021-04-12T15:25
2021-04-12T16:29
франция
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ПАРИЖ, 12 апр – РИА Новости. Два человека получили огнестрельные ранения около больницы в Париже, стрелявший скрылся, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на источники в полиции.Отмечается, что ранения получили мужчина и женщина около больницы в 16 округе французской столицы.Стрелявший скрылся. Других подробностей пока не приводится.
https://ria.ru/20210317/strelba-1601723493.html
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Кадры с места стрельбы в Париже
Неизвестный открыл стрельбу у больницы в Париже, 2 человека ранены, нападавший скрылся. Один из раненных при нападении погиб.
2021-04-12T15:25
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