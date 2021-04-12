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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210412/pandemiya-1727917352.html
Меркель назвала третью волну пандемии в Германии самой жесткой
Меркель назвала третью волну пандемии в Германии самой жесткой
Число больных коронавирусной инфекцией в Германии продолжает расти, третья волна пандемии стала самой жесткой, заявила канцлер Ангела Меркель. РИА Новости, 12.04.2021
2021-04-12T15:28
2021-04-12T15:28
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
ангела меркель
германия
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в мире
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БЕРЛИН, 12 апр - РИА Новости. Число больных коронавирусной инфекцией в Германии продолжает расти, третья волна пандемии стала самой жесткой, заявила канцлер Ангела Меркель."Немецкая промышленность, можно сказать, разделилась: индустрия в этот кризис ведет себя очень уверенно, сектор услуг сильно страдает из-за ограничений. Дальнейшее экономическое развитие зависит от того, как скоро мы сможем взять распространение пандемии под контроль. Конечно, сейчас уровень зараженности слишком высок, растет количество занятых мест в палатах интенсивной терапии в больницах, и мы должны сказать, что эта третья волна для нас стала наиболее жесткой", - сказала Меркель, выступая на открытии международной промышленной выставки в Ганновере.Она добавила, что вакцинация остается "главным оружием" в борьбе с пандемией, а тестирование "помогает нам навести мосты" навстречу нормализации.Число случаев заражения коронавирусом в Германии возросло за сутки на 13 245 и превысило отметку в три миллиона, скончались 99 человек, сообщил в понедельник институт Роберта Коха, который входит в структуру минздрава ФРГ и ведет статистику заболеваемости COVID-19. Сейчас в стране говорят о третьей волне коронавируса, карантинные меры продлены до 18 апреля.
https://radiosputnik.ria.ru/20210412/merkel-1727908667.html
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коронавирус covid-19, коронавирусы, ангела меркель, германия, ганновер, в мире

Меркель назвала третью волну пандемии в Германии самой жесткой

15:28 12.04.2021
 
© AP Photo / Markus Schreiber, fileКанцлер Германи Ангела Меркель в Бундестаге, Берлин
Канцлер Германи Ангела Меркель в Бундестаге, Берлин - РИА Новости, 1920, 12.04.2021
© AP Photo / Markus Schreiber, file
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БЕРЛИН, 12 апр - РИА Новости. Число больных коронавирусной инфекцией в Германии продолжает расти, третья волна пандемии стала самой жесткой, заявила канцлер Ангела Меркель.
"Немецкая промышленность, можно сказать, разделилась: индустрия в этот кризис ведет себя очень уверенно, сектор услуг сильно страдает из-за ограничений. Дальнейшее экономическое развитие зависит от того, как скоро мы сможем взять распространение пандемии под контроль. Конечно, сейчас уровень зараженности слишком высок, растет количество занятых мест в палатах интенсивной терапии в больницах, и мы должны сказать, что эта третья волна для нас стала наиболее жесткой", - сказала Меркель, выступая на открытии международной промышленной выставки в Ганновере.
Канцлер Германии Ангела Меркель выходит из здания парламента в Берлине - РИА Новости, 1920, 12.04.2021
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Так желала выступить? Меркель отменила запись на прививку от COVID
Она добавила, что вакцинация остается "главным оружием" в борьбе с пандемией, а тестирование "помогает нам навести мосты" навстречу нормализации.
Число случаев заражения коронавирусом в Германии возросло за сутки на 13 245 и превысило отметку в три миллиона, скончались 99 человек, сообщил в понедельник институт Роберта Коха, который входит в структуру минздрава ФРГ и ведет статистику заболеваемости COVID-19. Сейчас в стране говорят о третьей волне коронавируса, карантинные меры продлены до 18 апреля.
 
Распространение коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыАнгела МеркельГерманияГанноверВ мире
 
 
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