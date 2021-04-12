https://ria.ru/20210412/onkologiya-1727821740.html

Названы девять симптомов одного из самых распространенных видов рака

Названы девять симптомов одного из самых распространенных видов рака

На рак кишечника указывают указывать девять признаков, пишет Express со ссылкой на данные британских медиков. РИА Новости, 12.04.2021

2021-04-12T01:03

2021-04-12T01:03

2021-04-12T01:03

наука

рак

весь мир

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/97889/51/978895106_0:117:2256:1386_1920x0_80_0_0_6feec79344cc077a9b27af208534fb47.jpg

МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. На рак кишечника указывают указывать девять признаков, пишет Express со ссылкой на данные британских медиков.К симптомам данного вида онкологического заболевания относятся, в частности, анемия, необъяснимая усталость, головокружение или одышка, боли в спине и животе.Также следует насторожиться при диарее или запоре, продолжающихся свыше трех недель, наличии крови в стуле, кровотечении из заднего прохода и ощущении, что кишечник не опорожнился надлежащим образом. На возникновение онкологии указывают, кроме того, резкая потеря веса.Рак кишечника, по данным Всемирной организации здравоохранения, является одним из самых распространенных видов среди онкологических заболеваний. Большой процент опухолей выявляется на поздних стадиях, что имеет неблагоприятный прогноз для пациентов.В качестве факторов, влияющих на возникновение рака кишечника, эксперты называют возраст более 60 лет, преобладание в рационе жирной и острой пищи, повышенный вес и недостаточную физическую активность, курение и наследственность.

https://ria.ru/20210410/onkologiya-1727644815.html

весь мир

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

рак, весь мир