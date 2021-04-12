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Наука
https://ria.ru/20210412/onkologiya-1727821740.html
Названы девять симптомов одного из самых распространенных видов рака
Названы девять симптомов одного из самых распространенных видов рака
На рак кишечника указывают указывать девять признаков, пишет Express со ссылкой на данные британских медиков. РИА Новости, 12.04.2021
2021-04-12T01:03
2021-04-12T01:03
наука
рак
весь мир
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. На рак кишечника указывают указывать девять признаков, пишет Express со ссылкой на данные британских медиков.К симптомам данного вида онкологического заболевания относятся, в частности, анемия, необъяснимая усталость, головокружение или одышка, боли в спине и животе.Также следует насторожиться при диарее или запоре, продолжающихся свыше трех недель, наличии крови в стуле, кровотечении из заднего прохода и ощущении, что кишечник не опорожнился надлежащим образом. На возникновение онкологии указывают, кроме того, резкая потеря веса.Рак кишечника, по данным Всемирной организации здравоохранения, является одним из самых распространенных видов среди онкологических заболеваний. Большой процент опухолей выявляется на поздних стадиях, что имеет неблагоприятный прогноз для пациентов.В качестве факторов, влияющих на возникновение рака кишечника, эксперты называют возраст более 60 лет, преобладание в рационе жирной и острой пищи, повышенный вес и недостаточную физическую активность, курение и наследственность.
https://ria.ru/20210410/onkologiya-1727644815.html
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рак, весь мир

Названы девять симптомов одного из самых распространенных видов рака

01:03 12.04.2021
 
© Fotolia / photophonieБоль в животе
Боль в животе - РИА Новости, 1920, 12.04.2021
© Fotolia / photophonie
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. На рак кишечника указывают указывать девять признаков, пишет Express со ссылкой на данные британских медиков.
К симптомам данного вида онкологического заболевания относятся, в частности, анемия, необъяснимая усталость, головокружение или одышка, боли в спине и животе.
Также следует насторожиться при диарее или запоре, продолжающихся свыше трех недель, наличии крови в стуле, кровотечении из заднего прохода и ощущении, что кишечник не опорожнился надлежащим образом. На возникновение онкологии указывают, кроме того, резкая потеря веса.
Рак кишечника, по данным Всемирной организации здравоохранения, является одним из самых распространенных видов среди онкологических заболеваний. Большой процент опухолей выявляется на поздних стадиях, что имеет неблагоприятный прогноз для пациентов.
Рак легких - РИА Новости, 1920, 10.04.2021
10 апреля, 01:18Наука
Названы девять симптомов рака легких
В качестве факторов, влияющих на возникновение рака кишечника, эксперты называют возраст более 60 лет, преобладание в рационе жирной и острой пищи, повышенный вес и недостаточную физическую активность, курение и наследственность.
 
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