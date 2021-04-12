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Одноклассники и ВДНХ запустили интерактивную карту ко Дню космонавтики
Одноклассники и ВДНХ запустили интерактивную карту ко Дню космонавтики
Одноклассники и центр "Космонавтика и авиация" на ВДНХ создали карту событий к 60-летию первого полета человека в космос. На ней можно найти уникальные образцы... РИА Новости, 12.04.2021
2021-04-12T14:40
2021-04-12T14:40
одноклассники
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Одноклассники и центр "Космонавтика и авиация" на ВДНХ создали карту событий к 60-летию первого полета человека в космос. На ней можно найти уникальные образцы летательной и космической техники, экспонаты оборонно-промышленных предприятий, редкие архивные документы, фотографии и видеоматериалы об истории космических достижений.Пользователи Одноклассников также смогут проверить свои знания на тему освоения Космоса в видео-квизе от экскурсоводов центра и летчика-космонавта Федора Юрчихина.Также 12 апреля в Одноклассниках пройдет спецвыпуск традиционной тематической онлайн-викторины "Ботаник". Пользователи смогут выиграть до 25 000 ОКов, если правильно ответят на вопросы на космическую тематику. Кроме того, весь контент посвященный первому полету человека в космос будет объединен под хэштегом #космос60лет.
https://ria.ru/20210402/odnoklassniki-1603946436.html
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одноклассники

Одноклассники и ВДНХ запустили интерактивную карту ко Дню космонавтики

14:40 12.04.2021
 
© РИА НовостиКосмонавт Юрий Гагарин в кабине космического корабля "Восток-1" перед стартом
Космонавт Юрий Гагарин в кабине космического корабля Восток-1 перед стартом - РИА Новости, 1920, 12.04.2021
© РИА Новости
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Одноклассники и центр "Космонавтика и авиация" на ВДНХ создали карту событий к 60-летию первого полета человека в космос. На ней можно найти уникальные образцы летательной и космической техники, экспонаты оборонно-промышленных предприятий, редкие архивные документы, фотографии и видеоматериалы об истории космических достижений.
Пользователи Одноклассников также смогут проверить свои знания на тему освоения Космоса в видео-квизе от экскурсоводов центра и летчика-космонавта Федора Юрчихина.
Технологии неограниченных возможностей: как гаджеты помогают инвалидам - РИА Новости, 1920, 02.04.2021
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Также 12 апреля в Одноклассниках пройдет спецвыпуск традиционной тематической онлайн-викторины "Ботаник". Пользователи смогут выиграть до 25 000 ОКов, если правильно ответят на вопросы на космическую тематику. Кроме того, весь контент посвященный первому полету человека в космос будет объединен под хэштегом #космос60лет.
 
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