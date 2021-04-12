https://ria.ru/20210412/oboronosposobnost-1727957397.html
Путин призвал укреплять обороноспособность с помощью космической отрасли
Путин призвал укреплять обороноспособность с помощью космической отрасли
Необходимо использовать преимущества России в космической отрасли для укрепления ее обороноспособности, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 12.04.2021
2021-04-12T18:32
2021-04-12T18:32
2021-04-12T22:10
россия
космос - риа наука
юрий гагарин (космонавт)
владимир путин
безопасность
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ЭНГЕЛЬС (Саратовская обл.), 12 апр - РИА Новости. Необходимо использовать преимущества России в космической отрасли для укрепления ее обороноспособности, заявил президент РФ Владимир Путин.Он напомнил, что в январе прошлого года были утверждены Основы государственной политики в области космической деятельности до 2030 года и на дальнейшую перспективу. Они являются ориентиром для реализации масштабных задач в освоении космоса, подчеркнул Путин.В России 12 апреля отмечается День космонавтики, установленный указом президиума Верховного совета СССР от 9 апреля 1962 года. Дата отмечается в честь первого в мире полета человека в космос, совершенного ровно 60 лет назад гражданином СССР Юрием Гагариным на корабле "Восток".
https://ria.ru/20210412/transformatsiya-1727956895.html
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“Проложила дорогу во Вселенную” – Путин о достижениях страны в освоении Космоса
“Проложила дорогу во Вселенную” – Путин о достижениях страны в освоении Космоса
2021-04-12T18:32
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РИА Новости
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россия, космос - риа наука, юрий гагарин (космонавт), владимир путин, безопасность