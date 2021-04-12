https://ria.ru/20210412/oboronosposobnost-1727957397.html

Путин призвал укреплять обороноспособность с помощью космической отрасли

Путин призвал укреплять обороноспособность с помощью космической отрасли

Необходимо использовать преимущества России в космической отрасли для укрепления ее обороноспособности, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 12.04.2021

2021-04-12T18:32

2021-04-12T18:32

2021-04-12T22:10

россия

космос - риа наука

юрий гагарин (космонавт)

владимир путин

безопасность

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/rsport/112089/51/1120895161_0:0:3642:2048_1920x0_80_0_0_eef1e994b8ad08c6f9d3eef888e01d56.jpg

ЭНГЕЛЬС (Саратовская обл.), 12 апр - РИА Новости. Необходимо использовать преимущества России в космической отрасли для укрепления ее обороноспособности, заявил президент РФ Владимир Путин.Он напомнил, что в январе прошлого года были утверждены Основы государственной политики в области космической деятельности до 2030 года и на дальнейшую перспективу. Они являются ориентиром для реализации масштабных задач в освоении космоса, подчеркнул Путин.В России 12 апреля отмечается День космонавтики, установленный указом президиума Верховного совета СССР от 9 апреля 1962 года. Дата отмечается в честь первого в мире полета человека в космос, совершенного ровно 60 лет назад гражданином СССР Юрием Гагариным на корабле "Восток".

https://ria.ru/20210412/transformatsiya-1727956895.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

“Проложила дорогу во Вселенную” – Путин о достижениях страны в освоении Космоса “Проложила дорогу во Вселенную” – Путин о достижениях страны в освоении Космоса 2021-04-12T18:32 true PT0M54S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, космос - риа наука, юрий гагарин (космонавт), владимир путин, безопасность