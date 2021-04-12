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Шапка супертега Хорошие новости - РИА Новости, 1920, 06.11.2019
Хорошие новости
https://ria.ru/20210412/novokuznetsk-1727934244.html
В Новокузнецке спасли подростков, которые плыли на льдине по реке Томи
В Новокузнецке спасли подростков, которые плыли на льдине по реке Томи
Подростки в Новокузнецке плыли по реке Томи на льдине, полиция проводит проверку по данному факту, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Кемеровской области. РИА Новости, 12.04.2021
2021-04-12T16:40
2021-04-12T17:28
хорошие новости
россия
гумвд
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
новокузнецк
орджоникидзевский район
происшествия
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КЕМЕРОВО, 12 апр — РИА Новости. Подростки в Новокузнецке плыли по реке Томи на льдине, полиция проводит проверку по данному факту, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Кемеровской области."Около 17:30 (13:30 мск) в дежурную часть УМВД России по городу Новокузнецку от единой диспетчерской службы "112" поступило сообщение о том, что в районе улицы Тузовского на реке Томи двое подростков плывут на льдине. В Орджоникидзевский район города были стянуты экстренные службы. Сотрудники МЧС с помощью лодки сняли несовершеннолетних со льдины и доставили на берег, где передали полицейским", — сообщает ведомство.Подростки пояснили правоохранителям, что пришли на реку посмотреть на ледоход. Уточняется, что они стояли на льдине, которая внезапно откололась и поплыла. Перепрыгнуть с нее на берег несовершеннолетние не успели."В настоящее время подростки доставлены в отдел полиции "Орджоникидзевский" УМВД России по городу Новокузнецку. Туда же приглашены родители несовершеннолетних. Проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законодательством", — уточняется в сообщении.
https://radiosputnik.ria.ru/20210408/proisshestviya-1727335582.html
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россия, гумвд, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), новокузнецк, орджоникидзевский район, происшествия

В Новокузнецке спасли подростков, которые плыли на льдине по реке Томи

16:40 12.04.2021 (обновлено: 17:28 12.04.2021)
 
© РИА Новости / Яков АндреевЛедоход на Томи
Ледоход на Томи - РИА Новости, 1920, 12.04.2021
© РИА Новости / Яков Андреев
Читать ria.ru в
КЕМЕРОВО, 12 апр — РИА Новости. Подростки в Новокузнецке плыли по реке Томи на льдине, полиция проводит проверку по данному факту, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Кемеровской области.
"Около 17:30 (13:30 мск) в дежурную часть УМВД России по городу Новокузнецку от единой диспетчерской службы "112" поступило сообщение о том, что в районе улицы Тузовского на реке Томи двое подростков плывут на льдине. В Орджоникидзевский район города были стянуты экстренные службы. Сотрудники МЧС с помощью лодки сняли несовершеннолетних со льдины и доставили на берег, где передали полицейским", — сообщает ведомство.
Подростки пояснили правоохранителям, что пришли на реку посмотреть на ледоход. Уточняется, что они стояли на льдине, которая внезапно откололась и поплыла. Перепрыгнуть с нее на берег несовершеннолетние не успели.
"В настоящее время подростки доставлены в отдел полиции "Орджоникидзевский" УМВД России по городу Новокузнецку. Туда же приглашены родители несовершеннолетних. Проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законодательством", — уточняется в сообщении.
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Хорошие новостиРоссияГУМВДМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)НовокузнецкОрджоникидзевский районПроисшествия
 
 
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