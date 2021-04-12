https://ria.ru/20210412/neft-1727949853.html

СМИ: американские военные вывезли из Сирии более 40 бензовозов с нефтью

СМИ: американские военные вывезли из Сирии более 40 бензовозов с нефтью

Американские военные вывезли из Сирии колонну с украденной нефтью и несколько крытых грузовиков, сообщает сирийское государственное агентство САНА со ссылкой на РИА Новости, 12.04.2021

2021-04-12T17:59

2021-04-12T17:59

2021-04-12T17:59

война в сирии

сирия

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БЕЙРУТ, 12 апр - РИА Новости. Американские военные вывезли из Сирии колонну с украденной нефтью и несколько крытых грузовиков, сообщает сирийское государственное агентство САНА со ссылкой на осведомленные источники на месте."Оккупационные силы США вывезли в Ирак новую колонну из 41 бензовоза с ворованной сирийской сетью из провинции Эль-Хасеке через неофициальный КПП "Аль-Валид", - пишет агентство.США во главе с международной коалицией под предлогом борьбы с террористической организацией "Исламское государство"* начали военную операцию в Сирии. Позже при поддержке местных арабо-курдских вооруженных формирований американские военные взяли под контроль большую часть территорий в провинциях Эль-Хасеке, Ракка и Дейр-эз-Зор, где расположены крупнейшие нефтяные и газовые месторождения арабской республики. Президент Сирии Башар Асад в интервью РИА Новости в ноябре 2019 года назвал действия США на территории страны "государственным бандитизмом", который направлен на беспрепятственное разграбление природных ресурсов САР.* Террористическая организация, запрещена в России

https://ria.ru/20210331/siriya-1603595846.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сирия, сша, в мире