https://ria.ru/20210412/neft-1727949853.html
СМИ: американские военные вывезли из Сирии более 40 бензовозов с нефтью
СМИ: американские военные вывезли из Сирии более 40 бензовозов с нефтью
Американские военные вывезли из Сирии колонну с украденной нефтью и несколько крытых грузовиков, сообщает сирийское государственное агентство САНА со ссылкой на РИА Новости, 12.04.2021
2021-04-12T17:59
2021-04-12T17:59
2021-04-12T17:59
война в сирии
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БЕЙРУТ, 12 апр - РИА Новости. Американские военные вывезли из Сирии колонну с украденной нефтью и несколько крытых грузовиков, сообщает сирийское государственное агентство САНА со ссылкой на осведомленные источники на месте."Оккупационные силы США вывезли в Ирак новую колонну из 41 бензовоза с ворованной сирийской сетью из провинции Эль-Хасеке через неофициальный КПП "Аль-Валид", - пишет агентство.США во главе с международной коалицией под предлогом борьбы с террористической организацией "Исламское государство"* начали военную операцию в Сирии. Позже при поддержке местных арабо-курдских вооруженных формирований американские военные взяли под контроль большую часть территорий в провинциях Эль-Хасеке, Ракка и Дейр-эз-Зор, где расположены крупнейшие нефтяные и газовые месторождения арабской республики. Президент Сирии Башар Асад в интервью РИА Новости в ноябре 2019 года назвал действия США на территории страны "государственным бандитизмом", который направлен на беспрепятственное разграбление природных ресурсов САР.* Террористическая организация, запрещена в России
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