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Мюзикл "Анна Каренина" отмечает юбилей
Мюзикл "Анна Каренина" отмечает юбилей
18 апреля 2021 года мюзикл "Анна Каренина" отметит юбилей — на легендарной сцене состоится 600-й спектакль! Постановка, созданная сильнейшей творческой... РИА Новости, 12.04.2021
2021-04-12T11:33
2021-04-12T11:33
пресс-релизы
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МОСКВА, 12 апр - Пресс-служба мюзикла "Анна Каренина". 18 апреля 2021 года мюзикл "Анна Каренина" отметит юбилей — на легендарной сцене состоится 600-й спектакль! Постановка, созданная сильнейшей творческой командой, с успехом идет в Театре оперетты пятый сезон, который, несмотря на непростые условия, затронувшие всю сферу культуры, наглядно демонстрирует безграничную любовь зрителей к мировому шедевру. "Когда театр четвертовали, — вспоминает о первых ограничениях заполняемости залов Екатерина Гусева, исполнительница роли Анны Карениной, — буквальнорискуя своим здоровьем, зрители приходили на мюзикл. Разумеется, для них были созданы все условия, но, тем не менее, это риск. Нет сомнений, что именно эти 25% — люди, которые без театра жить не могут". Роскошные букеты цветов, шквал аплодисментов, крики "браво!" — все составляющие грандиозного успеха сопровождают мюзикл "Анна Каренина", который со дня премьеры горячо любим публикой. Не стал исключением и нынешний театральный сезон. "Честно скажу, артисты не могли пригласить своих друзей и родных на мюзикл. В зале не было мест", — о прошедших в начале 2021 года спектаклях рассказывает Сергей Ли, исполнитель роли Алексея Вронского. При разрешенной норме (на сегодняшний день 50%) в зале аншлаг. Восторженные эмоции, овации — неизменные спутники грандиозной, технически совершенной постановки, проникнутой атмосферой блеска и роскоши XIX века. "Я очень хорошо чувствую и слышу зрителя. Мне очень важно, как зал реагирует, дышит. Когда заполняемость зала сократили, это стало ощутимо, хотя зрители принимают прекрасно — это очень дорого для артистов! Аплодисменты звучат по-особенному и ценятся гораздо сильнее", — поделилась Валерия Ланская, исполнительница главной роли в мюзикле "Анна Каренина". "Энергетика зала потрясающая! И даже при рассадке через одного или двух человек — нас, артистов, не покидает ощущение стопроцентного аншлага", — признается Дмитрий Ермак, исполнитель роли Алексея Вронского. Повышенный интерес к мюзиклу "Анна Каренина" очевиден — постановку посетили сотни тысяч восторженных зрителей. Спектакль, созданный командой российских авторов, использовавших самые современные театральные технологии, получил признание во всем мире. "Анна Каренина" — словно живая панорама общества вне времени и пространства — остаётся актуальной во все времена.Возможность оказаться за кулисами перед самым началом спектакля, увидеть зрительный зал со сцены — станет уникальным подарком для гостей Театра оперетты: в июне пройдет первый в истории мюзикла "Анна Каренина" бэкстейдж-тур. Участники уникальной экскурсии узнают, как настраивают свет и звук, где хранятся костюмы, как быстро артисты меняют образы — словом, все, что обычно остается скрыто от глаз публики. Информация о регистрации на экскурсию будет опубликована в мае: на сайте мюзикла "Анна Каренина" и на страницах Мюзиклов-проектов Театра оперетты в социальных сетях.Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.Заявка на размещение пресс-релиза.
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РИА Новости
1
5
4.7
96
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7 495 645-6601
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
пресс-релизы

Мюзикл "Анна Каренина" отмечает юбилей

11:33 12.04.2021
 
© Фото : пресс-службой мюзикла "Анна Каренина"Сцена из мюзикла Анна Каренина
Сцена из мюзикла Анна Каренина - РИА Новости, 1920, 12.04.2021
© Фото : пресс-службой мюзикла "Анна Каренина"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 апр - Пресс-служба мюзикла "Анна Каренина". 18 апреля 2021 года мюзикл "Анна Каренина" отметит юбилей на легендарной сцене состоится 600-й спектакль! Постановка, созданная сильнейшей творческой командой, с успехом идет в Театре оперетты пятый сезон, который, несмотря на непростые условия, затронувшие всю сферу культуры, наглядно демонстрирует безграничную любовь зрителей к мировому шедевру.
"Когда театр четвертовали, вспоминает о первых ограничениях заполняемости залов Екатерина Гусева, исполнительница роли Анны Карениной, буквальнорискуя своим здоровьем, зрители приходили на мюзикл. Разумеется, для них были созданы все условия, но, тем не менее, это риск. Нет сомнений, что именно эти 25% — люди, которые без театра жить не могут".
Роскошные букеты цветов, шквал аплодисментов, крики "браво!" — все составляющие грандиозного успеха сопровождают мюзикл "Анна Каренина", который со дня премьеры горячо любим публикой. Не стал исключением и нынешний театральный сезон.
"Честно скажу, артисты не могли пригласить своих друзей и родных на мюзикл. В зале не было мест", — о прошедших в начале 2021 года спектаклях рассказывает Сергей Ли, исполнитель роли Алексея Вронского.
© Фото : пресс-службой мюзикла "Анна Каренина"Сцена из мюзикла Анна Каренина
Сцена из мюзикла Анна Каренина - РИА Новости, 1920, 12.04.2021
© Фото : пресс-службой мюзикла "Анна Каренина"
Сцена из мюзикла Анна Каренина
При разрешенной норме (на сегодняшний день 50%) в зале аншлаг. Восторженные эмоции, овации неизменные спутники грандиозной, технически совершенной постановки, проникнутой атмосферой блеска и роскоши XIX века.
"Я очень хорошо чувствую и слышу зрителя. Мне очень важно, как зал реагирует, дышит. Когда заполняемость зала сократили, это стало ощутимо, хотя зрители принимают прекрасно это очень дорого для артистов! Аплодисменты звучат по-особенному и ценятся гораздо сильнее", поделилась Валерия Ланская, исполнительница главной роли в мюзикле "Анна Каренина".
"Энергетика зала потрясающая! И даже при рассадке через одного или двух человек нас, артистов, не покидает ощущение стопроцентного аншлага", признается Дмитрий Ермак, исполнитель роли Алексея Вронского.
Повышенный интерес к мюзиклу "Анна Каренина" очевиден — постановку посетили сотни тысяч восторженных зрителей. Спектакль, созданный командой российских авторов, использовавших самые современные театральные технологии, получил признание во всем мире. "Анна Каренина" — словно живая панорама общества вне времени и пространства — остаётся актуальной во все времена.
Возможность оказаться за кулисами перед самым началом спектакля, увидеть зрительный зал со сцены — станет уникальным подарком для гостей Театра оперетты: в июне пройдет первый в истории мюзикла "Анна Каренина" бэкстейдж-тур. Участники уникальной экскурсии узнают, как настраивают свет и звук, где хранятся костюмы, как быстро артисты меняют образы — словом, все, что обычно остается скрыто от глаз публики.
Информация о регистрации на экскурсию будет опубликована в мае: на сайте мюзикла "Анна Каренина" и на страницах Мюзиклов-проектов Театра оперетты в социальных сетях.
Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.
Заявка на размещение пресс-релиза.
 
Пресс-релизы
 
 
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