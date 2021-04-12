https://ria.ru/20210412/myuzikl-1727866783.html

Мюзикл "Анна Каренина" отмечает юбилей

Мюзикл "Анна Каренина" отмечает юбилей

18 апреля 2021 года мюзикл "Анна Каренина" отметит юбилей — на легендарной сцене состоится 600-й спектакль! Постановка, созданная сильнейшей творческой... РИА Новости, 12.04.2021

2021-04-12T11:33

2021-04-12T11:33

2021-04-12T11:33

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МОСКВА, 12 апр - Пресс-служба мюзикла "Анна Каренина". 18 апреля 2021 года мюзикл "Анна Каренина" отметит юбилей — на легендарной сцене состоится 600-й спектакль! Постановка, созданная сильнейшей творческой командой, с успехом идет в Театре оперетты пятый сезон, который, несмотря на непростые условия, затронувшие всю сферу культуры, наглядно демонстрирует безграничную любовь зрителей к мировому шедевру. "Когда театр четвертовали, — вспоминает о первых ограничениях заполняемости залов Екатерина Гусева, исполнительница роли Анны Карениной, — буквальнорискуя своим здоровьем, зрители приходили на мюзикл. Разумеется, для них были созданы все условия, но, тем не менее, это риск. Нет сомнений, что именно эти 25% — люди, которые без театра жить не могут". Роскошные букеты цветов, шквал аплодисментов, крики "браво!" — все составляющие грандиозного успеха сопровождают мюзикл "Анна Каренина", который со дня премьеры горячо любим публикой. Не стал исключением и нынешний театральный сезон. "Честно скажу, артисты не могли пригласить своих друзей и родных на мюзикл. В зале не было мест", — о прошедших в начале 2021 года спектаклях рассказывает Сергей Ли, исполнитель роли Алексея Вронского. При разрешенной норме (на сегодняшний день 50%) в зале аншлаг. Восторженные эмоции, овации — неизменные спутники грандиозной, технически совершенной постановки, проникнутой атмосферой блеска и роскоши XIX века. "Я очень хорошо чувствую и слышу зрителя. Мне очень важно, как зал реагирует, дышит. Когда заполняемость зала сократили, это стало ощутимо, хотя зрители принимают прекрасно — это очень дорого для артистов! Аплодисменты звучат по-особенному и ценятся гораздо сильнее", — поделилась Валерия Ланская, исполнительница главной роли в мюзикле "Анна Каренина". "Энергетика зала потрясающая! И даже при рассадке через одного или двух человек — нас, артистов, не покидает ощущение стопроцентного аншлага", — признается Дмитрий Ермак, исполнитель роли Алексея Вронского. Повышенный интерес к мюзиклу "Анна Каренина" очевиден — постановку посетили сотни тысяч восторженных зрителей. Спектакль, созданный командой российских авторов, использовавших самые современные театральные технологии, получил признание во всем мире. "Анна Каренина" — словно живая панорама общества вне времени и пространства — остаётся актуальной во все времена.Возможность оказаться за кулисами перед самым началом спектакля, увидеть зрительный зал со сцены — станет уникальным подарком для гостей Театра оперетты: в июне пройдет первый в истории мюзикла "Анна Каренина" бэкстейдж-тур. Участники уникальной экскурсии узнают, как настраивают свет и звук, где хранятся костюмы, как быстро артисты меняют образы — словом, все, что обычно остается скрыто от глаз публики. Информация о регистрации на экскурсию будет опубликована в мае: на сайте мюзикла "Анна Каренина" и на страницах Мюзиклов-проектов Театра оперетты в социальных сетях.Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.Заявка на размещение пресс-релиза.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пресс-релизы