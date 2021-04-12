https://ria.ru/20210412/myanma-1727968505.html

В ООН заявили о 707 убитых с начала кризиса в Мьянме

В ООН заявили о 707 убитых с начала кризиса в Мьянме

В Мьянме с начала кризиса были убиты по меньшей мере 707 человек, заявил официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик. РИА Новости, 12.04.2021

2021-04-12T19:39

2021-04-12T19:39

2021-04-12T23:40

ситуация в мьянме после задержания руководителей страны

стефан дюжаррик

мьянма

оон

в мире

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ООН, 12 апр – РИА Новости. В Мьянме с начала кризиса были убиты по меньшей мере 707 человек, заявил официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик. "Управление Верховного комиссара ООН по правам человека заявляет, что по информации на сегодня достоверные данные свидетельствуют, что по меньшей мере 707 человек были убиты с момента, как военные захватили контроль над правительством", - сказал Дюжаррик на брифинге. По его словам, цифра может быть значительно выше.

https://ria.ru/20210410/tribunal-1727669710.html

мьянма

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ситуация в мьянме после задержания руководителей страны, стефан дюжаррик, мьянма, оон, в мире