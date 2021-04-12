https://ria.ru/20210412/muzey-1727914514.html

В Оренбуржье открыли обновленный музей-квартиру Юрия Гагарина

В Оренбуржье открыли обновленный музей-квартиру Юрия Гагарина

В Оренбуржье после реконструкции открыли музей-квартиру семьи первого космонавта Юрия Гагарина, говорится в сообщении пресс-службы правительства региона. РИА Новости, 12.04.2021

2021-04-12T15:27

2021-04-12T15:27

2021-04-12T15:35

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оренбургская область

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ОРЕНБУРГ, 12 апр- РИА Новости. В Оренбуржье после реконструкции открыли музей-квартиру семьи первого космонавта Юрия Гагарина, говорится в сообщении пресс-службы правительства региона."Квартира на улице Чичерина, где жили супруги Гагарины, открыта после двухлетней реконструкции. Для оренбуржцев и гостей региона здесь организованы интерактивные экспозиции, собраны уникальные экспонаты и воссоздан интерьер гагаринской эпохи", - сообщает пресс-служба.На первом этаже музея посетители могут исследовать Международную космическую станцию с помощью технологии виртуальной реальности, на втором – почувствовать себя гостем чкаловской коммунальной квартиры и побывать в комнатах, где жил первый космонавт планеты.Экспозиции обновленного дома-музея станут доступными для горожан с 13 апреля.

https://ria.ru/20210412/gagarin-1727891694.html

оренбургская область

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