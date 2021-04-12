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В Оренбуржье открыли обновленный музей-квартиру Юрия Гагарина
В Оренбуржье открыли обновленный музей-квартиру Юрия Гагарина
В Оренбуржье после реконструкции открыли музей-квартиру семьи первого космонавта Юрия Гагарина, говорится в сообщении пресс-службы правительства региона. РИА Новости, 12.04.2021
2021-04-12T15:27
2021-04-12T15:27
2021-04-12T15:35
новости культуры
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оренбургская область
денис паслер
юрий гагарин (космонавт)
оренбургская область
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ОРЕНБУРГ, 12 апр- РИА Новости. В Оренбуржье после реконструкции открыли музей-квартиру семьи первого космонавта Юрия Гагарина, говорится в сообщении пресс-службы правительства региона."Квартира на улице Чичерина, где жили супруги Гагарины, открыта после двухлетней реконструкции. Для оренбуржцев и гостей региона здесь организованы интерактивные экспозиции, собраны уникальные экспонаты и воссоздан интерьер гагаринской эпохи", - сообщает пресс-служба.На первом этаже музея посетители могут исследовать Международную космическую станцию с помощью технологии виртуальной реальности, на втором – почувствовать себя гостем чкаловской коммунальной квартиры и побывать в комнатах, где жил первый космонавт планеты.Экспозиции обновленного дома-музея станут доступными для горожан с 13 апреля.
https://ria.ru/20210412/gagarin-1727891694.html
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новости культуры, музеи, новости - туризм, денис паслер, юрий гагарин (космонавт), оренбургская область
ОРЕНБУРГ, 12 апр- РИА Новости
. В Оренбуржье после реконструкции открыли музей-квартиру семьи первого космонавта Юрия Гагарина
, говорится в сообщении пресс-службы правительства региона.
"Квартира на улице Чичерина, где жили супруги Гагарины, открыта после двухлетней реконструкции. Для оренбуржцев и гостей региона здесь организованы интерактивные экспозиции, собраны уникальные экспонаты и воссоздан интерьер гагаринской эпохи", - сообщает пресс-служба.
На первом этаже музея посетители могут исследовать Международную космическую станцию с помощью технологии виртуальной реальности, на втором – почувствовать себя гостем чкаловской коммунальной квартиры и побывать в комнатах, где жил первый космонавт планеты.
"Реконструкция музея Юрия и Валентины Гагариных – знаковое событие для Оренбургской области. Вопрос истории, сохранения памяти на протяжении десятилетий - наша важнейшая задача. Здесь удалось воссоздать дух эпохи гагаринских времен, и я уверен, что возможностей для развития у музея немало. Проделана серьезная работа, чтобы обновленный музей стал интересным и современным", - цитирует пресс-служба слова губернатора региона Дениса Паслера.
Экспозиции обновленного дома-музея станут доступными для горожан с 13 апреля.