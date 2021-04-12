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Оренбургская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Оренбургская область
https://ria.ru/20210412/muzey-1727914514.html
В Оренбуржье открыли обновленный музей-квартиру Юрия Гагарина
В Оренбуржье открыли обновленный музей-квартиру Юрия Гагарина
В Оренбуржье после реконструкции открыли музей-квартиру семьи первого космонавта Юрия Гагарина, говорится в сообщении пресс-службы правительства региона. РИА Новости, 12.04.2021
2021-04-12T15:27
2021-04-12T15:35
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оренбургская область
денис паслер
юрий гагарин (космонавт)
оренбургская область
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ОРЕНБУРГ, 12 апр- РИА Новости. В Оренбуржье после реконструкции открыли музей-квартиру семьи первого космонавта Юрия Гагарина, говорится в сообщении пресс-службы правительства региона."Квартира на улице Чичерина, где жили супруги Гагарины, открыта после двухлетней реконструкции. Для оренбуржцев и гостей региона здесь организованы интерактивные экспозиции, собраны уникальные экспонаты и воссоздан интерьер гагаринской эпохи", - сообщает пресс-служба.На первом этаже музея посетители могут исследовать Международную космическую станцию с помощью технологии виртуальной реальности, на втором – почувствовать себя гостем чкаловской коммунальной квартиры и побывать в комнатах, где жил первый космонавт планеты.Экспозиции обновленного дома-музея станут доступными для горожан с 13 апреля.
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новости культуры, музеи, новости - туризм, денис паслер, юрий гагарин (космонавт), оренбургская область

В Оренбуржье открыли обновленный музей-квартиру Юрия Гагарина

15:27 12.04.2021 (обновлено: 15:35 12.04.2021)
 
© Фото : Администрация города ОренбургаОткрытие Дома-музея имени Юрия и Валентины Гагариных в после реконструкции
Открытие Дома-музея имени Юрия и Валентины Гагариных в после реконструкции - РИА Новости, 1920, 12.04.2021
© Фото : Администрация города Оренбурга
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ОРЕНБУРГ, 12 апр- РИА Новости. В Оренбуржье после реконструкции открыли музей-квартиру семьи первого космонавта Юрия Гагарина, говорится в сообщении пресс-службы правительства региона.
"Квартира на улице Чичерина, где жили супруги Гагарины, открыта после двухлетней реконструкции. Для оренбуржцев и гостей региона здесь организованы интерактивные экспозиции, собраны уникальные экспонаты и воссоздан интерьер гагаринской эпохи", - сообщает пресс-служба.
Глобусу можно верить: Гагарин первым увидел Землю из космоса - РИА Новости, 1920, 12.04.2021
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"Глобусу можно верить": Гагарин первым увидел Землю из космоса12 апреля 1961 года Юрий Гагарин совершил первый в мире космический полет.
На первом этаже музея посетители могут исследовать Международную космическую станцию с помощью технологии виртуальной реальности, на втором – почувствовать себя гостем чкаловской коммунальной квартиры и побывать в комнатах, где жил первый космонавт планеты.

"Реконструкция музея Юрия и Валентины Гагариных – знаковое событие для Оренбургской области. Вопрос истории, сохранения памяти на протяжении десятилетий - наша важнейшая задача. Здесь удалось воссоздать дух эпохи гагаринских времен, и я уверен, что возможностей для развития у музея немало. Проделана серьезная работа, чтобы обновленный музей стал интересным и современным", - цитирует пресс-служба слова губернатора региона Дениса Паслера.

Экспозиции обновленного дома-музея станут доступными для горожан с 13 апреля.
 
Оренбургская областьНовости культурыМузеиНовости - ТуризмДенис ПаслерЮрий Гагарин (космонавт)Оренбургская область
 
 
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