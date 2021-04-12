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Фестиваль традиционной народной культуры Казачья слава - РИА Новости, 1920, 25.01.2021
Российское казачество
https://ria.ru/20210412/muzey-1727860811.html
Путин поручил создать центральный музей российского казачества
Путин поручил создать центральный музей российского казачества
Владимир Путин утвердил перечень поручений по вопросам реализации государственной политики Российской Федерации в отношении российского казачества, среди... РИА Новости, 12.04.2021
2021-04-12T11:13
2021-04-12T11:13
российское казачество
российское казачество
россия
музеи
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МОСКВА, 12 апр – РИА Новости. Владимир Путин утвердил перечень поручений по вопросам реализации государственной политики Российской Федерации в отношении российского казачества, среди которых создание тематического музея, сообщается на сайте Кремля."Правительству Российской Федерации совместно с Правительством Москвы в рамках реализации Стратегии государственной политики Российской Федерации в отношении российского казачества на 2021–2030 годы (далее – Стратегия) принять меры по созданию в составе федерального государственного бюджетного учреждения культуры "Государственный исторический музей" Центрального музея российского казачества и обеспечению его деятельности, предусмотрев при этом необходимое финансирование", – говорится в сообщении.Исполнить поручение необходимо до 31 декабря 2021 года. Ответственными глава государства назначил председателя правительства Михаила Мишустина и мэра Москвы Сергея Собянина.Кроме того, Владимир Путин поручил полномочным представителям президента РФ в федеральных округах обеспечить оказание консультативной помощи органам государственной власти субъектов Российской Федерации и органам местного самоуправления при разработке и утверждении планов мероприятий по реализации стратегии, проведение анализа результатов реализации стратегии и мониторинга создания координационных и совещательных органов, обеспечивающих общественный контроль за ходом выполнения планов мероприятий по реализации стратегии.Данное поручение должно быть исполнено до 15 февраля 2022 года, далее – ежегодно. Ответственными назначены полномочные представители президента Российской Федерации в федеральных округах.Также глава государства рекомендовал органам государственной власти субъектов Российской Федерации разработать совместно с органами местного самоуправления при участии Всероссийского казачьего общества и иных объединений казаков и утвердить планы мероприятий по реализации стратегии (срок – 1 июня 2021 года). И обеспечить привлечение Всероссийского казачьего общества и иных объединений казаков к выполнению планов мероприятий по реализации стратегии (доклад – до 31 декабря 2021 года, далее – ежегодно).Ответственными назначены высшие должностные лица (руководители высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации и Долуда Н.А.
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российское казачество, россия, музеи

Путин поручил создать центральный музей российского казачества

11:13 12.04.2021
 
© РИА Новости / Михаил КлиментьевПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 12.04.2021
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 апр – РИА Новости. Владимир Путин утвердил перечень поручений по вопросам реализации государственной политики Российской Федерации в отношении российского казачества, среди которых создание тематического музея, сообщается на сайте Кремля.
"Правительству Российской Федерации совместно с Правительством Москвы в рамках реализации Стратегии государственной политики Российской Федерации в отношении российского казачества на 2021–2030 годы (далее – Стратегия) принять меры по созданию в составе федерального государственного бюджетного учреждения культуры "Государственный исторический музей" Центрального музея российского казачества и обеспечению его деятельности, предусмотрев при этом необходимое финансирование", – говорится в сообщении.
Исполнить поручение необходимо до 31 декабря 2021 года. Ответственными глава государства назначил председателя правительства Михаила Мишустина и мэра Москвы Сергея Собянина.
Кроме того, Владимир Путин поручил полномочным представителям президента РФ в федеральных округах обеспечить оказание консультативной помощи органам государственной власти субъектов Российской Федерации и органам местного самоуправления при разработке и утверждении планов мероприятий по реализации стратегии, проведение анализа результатов реализации стратегии и мониторинга создания координационных и совещательных органов, обеспечивающих общественный контроль за ходом выполнения планов мероприятий по реализации стратегии.
Данное поручение должно быть исполнено до 15 февраля 2022 года, далее – ежегодно. Ответственными назначены полномочные представители президента Российской Федерации в федеральных округах.
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Также глава государства рекомендовал органам государственной власти субъектов Российской Федерации разработать совместно с органами местного самоуправления при участии Всероссийского казачьего общества и иных объединений казаков и утвердить планы мероприятий по реализации стратегии (срок – 1 июня 2021 года). И обеспечить привлечение Всероссийского казачьего общества и иных объединений казаков к выполнению планов мероприятий по реализации стратегии (доклад – до 31 декабря 2021 года, далее – ежегодно).
Ответственными назначены высшие должностные лица (руководители высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации и Долуда Н.А.
 
Российское казачествоРоссийское казачествоРоссияМузеи
 
 
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