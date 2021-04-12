https://ria.ru/20210412/muzey-1727860811.html
Путин поручил создать центральный музей российского казачества
Путин поручил создать центральный музей российского казачества
Владимир Путин утвердил перечень поручений по вопросам реализации государственной политики Российской Федерации в отношении российского казачества, среди... РИА Новости, 12.04.2021
2021-04-12T11:13
2021-04-12T11:13
2021-04-12T11:13
российское казачество
российское казачество
россия
музеи
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0c/1727859019_0:0:1500:845_1920x0_80_0_0_fd13699ce325512322a1b5d6766884cd.jpg
МОСКВА, 12 апр – РИА Новости. Владимир Путин утвердил перечень поручений по вопросам реализации государственной политики Российской Федерации в отношении российского казачества, среди которых создание тематического музея, сообщается на сайте Кремля."Правительству Российской Федерации совместно с Правительством Москвы в рамках реализации Стратегии государственной политики Российской Федерации в отношении российского казачества на 2021–2030 годы (далее – Стратегия) принять меры по созданию в составе федерального государственного бюджетного учреждения культуры "Государственный исторический музей" Центрального музея российского казачества и обеспечению его деятельности, предусмотрев при этом необходимое финансирование", – говорится в сообщении.Исполнить поручение необходимо до 31 декабря 2021 года. Ответственными глава государства назначил председателя правительства Михаила Мишустина и мэра Москвы Сергея Собянина.Кроме того, Владимир Путин поручил полномочным представителям президента РФ в федеральных округах обеспечить оказание консультативной помощи органам государственной власти субъектов Российской Федерации и органам местного самоуправления при разработке и утверждении планов мероприятий по реализации стратегии, проведение анализа результатов реализации стратегии и мониторинга создания координационных и совещательных органов, обеспечивающих общественный контроль за ходом выполнения планов мероприятий по реализации стратегии.Данное поручение должно быть исполнено до 15 февраля 2022 года, далее – ежегодно. Ответственными назначены полномочные представители президента Российской Федерации в федеральных округах.Также глава государства рекомендовал органам государственной власти субъектов Российской Федерации разработать совместно с органами местного самоуправления при участии Всероссийского казачьего общества и иных объединений казаков и утвердить планы мероприятий по реализации стратегии (срок – 1 июня 2021 года). И обеспечить привлечение Всероссийского казачьего общества и иных объединений казаков к выполнению планов мероприятий по реализации стратегии (доклад – до 31 декабря 2021 года, далее – ежегодно).Ответственными назначены высшие должностные лица (руководители высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации и Долуда Н.А.
https://ria.ru/20201010/kazaki-1579188779.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/04/0c/1727859019_93:0:1426:1000_1920x0_80_0_0_ec3945293527d74c97580bf9d7ab75b8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
российское казачество, россия, музеи
МОСКВА, 12 апр – РИА Новости. Владимир Путин утвердил перечень поручений по вопросам реализации государственной политики Российской Федерации в отношении российского казачества, среди которых создание тематического музея, сообщается на сайте Кремля.
"Правительству Российской Федерации совместно с Правительством Москвы в рамках реализации Стратегии государственной политики Российской Федерации в отношении российского казачества на 2021–2030 годы (далее – Стратегия) принять меры по созданию в составе федерального государственного бюджетного учреждения культуры "Государственный исторический музей" Центрального музея российского казачества и обеспечению его деятельности, предусмотрев при этом необходимое финансирование", – говорится в сообщении.
Исполнить поручение необходимо до 31 декабря 2021 года. Ответственными глава государства назначил председателя правительства Михаила Мишустина и мэра Москвы Сергея Собянина.
Кроме того, Владимир Путин поручил полномочным представителям президента РФ в федеральных округах обеспечить оказание консультативной помощи органам государственной власти субъектов Российской Федерации и органам местного самоуправления при разработке и утверждении планов мероприятий по реализации стратегии, проведение анализа результатов реализации стратегии и мониторинга создания координационных и совещательных органов, обеспечивающих общественный контроль за ходом выполнения планов мероприятий по реализации стратегии.
Данное поручение должно быть исполнено до 15 февраля 2022 года, далее – ежегодно. Ответственными назначены полномочные представители президента Российской Федерации в федеральных округах.
Также глава государства рекомендовал органам государственной власти субъектов Российской Федерации разработать совместно с органами местного самоуправления при участии Всероссийского казачьего общества и иных объединений казаков и утвердить планы мероприятий по реализации стратегии (срок – 1 июня 2021 года). И обеспечить привлечение Всероссийского казачьего общества и иных объединений казаков к выполнению планов мероприятий по реализации стратегии (доклад – до 31 декабря 2021 года, далее – ежегодно).
Ответственными назначены высшие должностные лица (руководители высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации и Долуда Н.А.