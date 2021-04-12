https://ria.ru/20210412/moskva-1727841420.html

В Москве усилили контроль качества воды в период паводка

В Москве усилили контроль качества воды в период паводка

Контроль качества воды в период пропуска весеннего паводка усилен в Москве, сообщил журналистам в понедельник заместитель мэра столицы Петр Бирюков. РИА Новости, 12.04.2021

2021-04-12T09:38

2021-04-12T09:38

2021-04-12T09:38

городское хозяйство москвы

петр бирюков

москва

мосводоканал

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/03/19/1569126931_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_d81dec836480b3014f35f281959763f3.jpg

МОСКВА, 12 Апр - РИА Новости. Контроль качества воды в период пропуска весеннего паводка усилен в Москве, сообщил журналистам в понедельник заместитель мэра столицы Петр Бирюков."Сотрудники лабораторий и инспекции зоны санитарной охраны переведены на усиленный режим работы, увеличено количество контрольных точек с отбором проб в устьях малых рек и притоках. Согласно регламенту, взятие проб водоисточника проводится раз в сутки, в период паводка введен двухразовый контроль, при необходимости пробы могут брать каждый час", - отметил Бирюков.Заместитель мэра пояснил, что на водохранилищах природная вода отбирается на разной глубине. Это необходимо, чтобы выявить различия в ее составе и получить полную картину о состоянии водоемов.По его словам, исследования взятых проб проводятся в лабораториях Центра контроля качества воды АО "Мосводоканал". Результаты анализов сразу поступают в инспекцию зоны санитарной охраны и технологические службы станций водоподготовки. Кроме лабораторного контроля воду проверяют с помощью автоматических анализаторов. Эти приборы установлены на станциях водоподготовки и в городской распределительной сети."Приборы в непрерывном режиме отслеживают изменения основных показателей состава воды, характеризующих ее качество. Например, природная вода оценивается по таким показателям, как мутность, цветность, электропроводность. Данные с анализаторов поступают в единую информационную систему, позволяющую оперативно принимать решения по изменению технологических режимов очистки воды", - рассказал Бирюков.Глава Комплекса городского хозяйства отметил, что специалисты круглосуточно следят за качеством воды и вносят корректировки в технологию водоподготовки."При необходимости могут изменяться дозы реагентной обработки, вводиться дополнительная очистка с помощью порошкообразного активированного угля, увеличиваться периодичность промывки песчаных и угольных фильтров. Благодаря этому устраняются неприятные запахи и привкусы, происходит глубокое осветление воды, ее обеззараживание", - подчеркнул Бирюков."Специалисты круглосуточно держат на контроле физико-химические и микробиологические показатели, чтобы в краны москвичей попадала полностью очищенная питьевая вода, соответствующая всем требованиям гигиенических нормативов", - заключил заместитель мэра.

https://rsport.ria.ru/20210410/voda-1727681759.html

https://realty.ria.ru/20210331/voda-1603637733.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

городское хозяйство москвы, петр бирюков, москва, мосводоканал, общество