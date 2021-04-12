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В Москве усилили контроль качества воды в период паводка
В Москве усилили контроль качества воды в период паводка
Контроль качества воды в период пропуска весеннего паводка усилен в Москве, сообщил журналистам в понедельник заместитель мэра столицы Петр Бирюков. РИА Новости, 12.04.2021
2021-04-12T09:38
2021-04-12T09:38
городское хозяйство москвы
петр бирюков
москва
мосводоканал
общество
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МОСКВА, 12 Апр - РИА Новости. Контроль качества воды в период пропуска весеннего паводка усилен в Москве, сообщил журналистам в понедельник заместитель мэра столицы Петр Бирюков."Сотрудники лабораторий и инспекции зоны санитарной охраны переведены на усиленный режим работы, увеличено количество контрольных точек с отбором проб в устьях малых рек и притоках. Согласно регламенту, взятие проб водоисточника проводится раз в сутки, в период паводка введен двухразовый контроль, при необходимости пробы могут брать каждый час", - отметил Бирюков.Заместитель мэра пояснил, что на водохранилищах природная вода отбирается на разной глубине. Это необходимо, чтобы выявить различия в ее составе и получить полную картину о состоянии водоемов.По его словам, исследования взятых проб проводятся в лабораториях Центра контроля качества воды АО "Мосводоканал". Результаты анализов сразу поступают в инспекцию зоны санитарной охраны и технологические службы станций водоподготовки. Кроме лабораторного контроля воду проверяют с помощью автоматических анализаторов. Эти приборы установлены на станциях водоподготовки и в городской распределительной сети."Приборы в непрерывном режиме отслеживают изменения основных показателей состава воды, характеризующих ее качество. Например, природная вода оценивается по таким показателям, как мутность, цветность, электропроводность. Данные с анализаторов поступают в единую информационную систему, позволяющую оперативно принимать решения по изменению технологических режимов очистки воды", - рассказал Бирюков.Глава Комплекса городского хозяйства отметил, что специалисты круглосуточно следят за качеством воды и вносят корректировки в технологию водоподготовки."При необходимости могут изменяться дозы реагентной обработки, вводиться дополнительная очистка с помощью порошкообразного активированного угля, увеличиваться периодичность промывки песчаных и угольных фильтров. Благодаря этому устраняются неприятные запахи и привкусы, происходит глубокое осветление воды, ее обеззараживание", - подчеркнул Бирюков."Специалисты круглосуточно держат на контроле физико-химические и микробиологические показатели, чтобы в краны москвичей попадала полностью очищенная питьевая вода, соответствующая всем требованиям гигиенических нормативов", - заключил заместитель мэра.
https://rsport.ria.ru/20210410/voda-1727681759.html
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городское хозяйство москвы, петр бирюков, москва, мосводоканал, общество

В Москве усилили контроль качества воды в период паводка

09:38 12.04.2021
 
© РИА Новости / Нина ЗотинаЧеловек моет руки
Человек моет руки - РИА Новости, 1920, 12.04.2021
© РИА Новости / Нина Зотина
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МОСКВА, 12 Апр - РИА Новости. Контроль качества воды в период пропуска весеннего паводка усилен в Москве, сообщил журналистам в понедельник заместитель мэра столицы Петр Бирюков.
"Сотрудники лабораторий и инспекции зоны санитарной охраны переведены на усиленный режим работы, увеличено количество контрольных точек с отбором проб в устьях малых рек и притоках. Согласно регламенту, взятие проб водоисточника проводится раз в сутки, в период паводка введен двухразовый контроль, при необходимости пробы могут брать каждый час", - отметил Бирюков.
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Заместитель мэра пояснил, что на водохранилищах природная вода отбирается на разной глубине. Это необходимо, чтобы выявить различия в ее составе и получить полную картину о состоянии водоемов.
По его словам, исследования взятых проб проводятся в лабораториях Центра контроля качества воды АО "Мосводоканал". Результаты анализов сразу поступают в инспекцию зоны санитарной охраны и технологические службы станций водоподготовки. Кроме лабораторного контроля воду проверяют с помощью автоматических анализаторов. Эти приборы установлены на станциях водоподготовки и в городской распределительной сети.
"Приборы в непрерывном режиме отслеживают изменения основных показателей состава воды, характеризующих ее качество. Например, природная вода оценивается по таким показателям, как мутность, цветность, электропроводность. Данные с анализаторов поступают в единую информационную систему, позволяющую оперативно принимать решения по изменению технологических режимов очистки воды", - рассказал Бирюков.
Глава Комплекса городского хозяйства отметил, что специалисты круглосуточно следят за качеством воды и вносят корректировки в технологию водоподготовки.
"При необходимости могут изменяться дозы реагентной обработки, вводиться дополнительная очистка с помощью порошкообразного активированного угля, увеличиваться периодичность промывки песчаных и угольных фильтров. Благодаря этому устраняются неприятные запахи и привкусы, происходит глубокое осветление воды, ее обеззараживание", - подчеркнул Бирюков.
"Специалисты круглосуточно держат на контроле физико-химические и микробиологические показатели, чтобы в краны москвичей попадала полностью очищенная питьевая вода, соответствующая всем требованиям гигиенических нормативов", - заключил заместитель мэра.
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