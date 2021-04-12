https://ria.ru/20210412/monitoring-1727846701.html

Путин поручил ФНС мониторить инвестиционную активность крупных компаний

Путин поручил ФНС мониторить инвестиционную активность крупных компаний

Президент России Владимир Путин поручил ФНС вести мониторинг инвестиционной активности крупнейших отечественных компаний с учетом прибыли, дивидендов и... РИА Новости, 12.04.2021

2021-04-12T10:18

2021-04-12T10:18

2021-04-12T10:18

россия

федеральная налоговая служба (фнс россии)

владимир путин

экономика

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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил ФНС вести мониторинг инвестиционной активности крупнейших отечественных компаний с учетом прибыли, дивидендов и налоговых льгот; первый доклад необходимо представить до 15 сентября, говорится в сообщении на сайте Кремля.Соответствующее поручение дано по итогам совещания о мерах стимулирования инвестиционной активности."Федеральной налоговой службе осуществлять мониторинг инвестиционной активности крупнейших отечественных групп компаний с учетом таких показателей их деятельности, как размер прибыли, сумма дивидендов, размер задолженности, объем средств, направленных на инвестиционные, инфраструктурные, социальные и экологические проекты, а также с учетом предоставляемых этим группам компаний налоговых льгот", - говорится в перечне поручений.Срок исполнения поручения - 15 сентября текущего года, далее - ежеквартально.На совещании в марте Путин отмечал, российским компаниям нужно использовать благоприятные возможности, которые складываются для них на глобальных рынках, чтобы запускать значимые для России проекты. Он поручил ФНС в течение года мониторить ситуацию с прибылью и инвестиционной активностью крупного российского бизнеса.

https://radiosputnik.ria.ru/20210409/investitsii-1727629036.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, федеральная налоговая служба (фнс россии), владимир путин, экономика