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Путин поручил ФНС мониторить инвестиционную активность крупных компаний
Путин поручил ФНС мониторить инвестиционную активность крупных компаний
Президент России Владимир Путин поручил ФНС вести мониторинг инвестиционной активности крупнейших отечественных компаний с учетом прибыли, дивидендов и... РИА Новости, 12.04.2021
2021-04-12T10:18
2021-04-12T10:18
россия
федеральная налоговая служба (фнс россии)
владимир путин
экономика
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил ФНС вести мониторинг инвестиционной активности крупнейших отечественных компаний с учетом прибыли, дивидендов и налоговых льгот; первый доклад необходимо представить до 15 сентября, говорится в сообщении на сайте Кремля.Соответствующее поручение дано по итогам совещания о мерах стимулирования инвестиционной активности."Федеральной налоговой службе осуществлять мониторинг инвестиционной активности крупнейших отечественных групп компаний с учетом таких показателей их деятельности, как размер прибыли, сумма дивидендов, размер задолженности, объем средств, направленных на инвестиционные, инфраструктурные, социальные и экологические проекты, а также с учетом предоставляемых этим группам компаний налоговых льгот", - говорится в перечне поручений.Срок исполнения поручения - 15 сентября текущего года, далее - ежеквартально.На совещании в марте Путин отмечал, российским компаниям нужно использовать благоприятные возможности, которые складываются для них на глобальных рынках, чтобы запускать значимые для России проекты. Он поручил ФНС в течение года мониторить ситуацию с прибылью и инвестиционной активностью крупного российского бизнеса.
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россия, федеральная налоговая служба (фнс россии), владимир путин, экономика

Путин поручил ФНС мониторить инвестиционную активность крупных компаний

10:18 12.04.2021
 
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин проводит совещание о мерах по повышению инвестиционной активности в режиме видеоконференции
Президент России Владимир Путин проводит совещание о мерах по повышению инвестиционной активности в режиме видеоконференции - РИА Новости, 1920, 12.04.2021
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил ФНС вести мониторинг инвестиционной активности крупнейших отечественных компаний с учетом прибыли, дивидендов и налоговых льгот; первый доклад необходимо представить до 15 сентября, говорится в сообщении на сайте Кремля.
Соответствующее поручение дано по итогам совещания о мерах стимулирования инвестиционной активности.
"Федеральной налоговой службе осуществлять мониторинг инвестиционной активности крупнейших отечественных групп компаний с учетом таких показателей их деятельности, как размер прибыли, сумма дивидендов, размер задолженности, объем средств, направленных на инвестиционные, инфраструктурные, социальные и экологические проекты, а также с учетом предоставляемых этим группам компаний налоговых льгот", - говорится в перечне поручений.
Срок исполнения поручения - 15 сентября текущего года, далее - ежеквартально.
На совещании в марте Путин отмечал, российским компаниям нужно использовать благоприятные возможности, которые складываются для них на глобальных рынках, чтобы запускать значимые для России проекты. Он поручил ФНС в течение года мониторить ситуацию с прибылью и инвестиционной активностью крупного российского бизнеса.
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РоссияФедеральная налоговая служба (ФНС России)Владимир ПутинЭкономика
 
 
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