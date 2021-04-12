Мишустин рассказал о задачах ракетно-космической отрасли
© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин во время посещения в День космонавтики Московского авиационного института
МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил работников и ветеранов ракетно-космической отрасли с профессиональным праздником, отметив, что перед отраслью стоят задачи повышения ее эффективности, улучшения качества орбитальной группировки, увеличения инноваций.
Шестьдесят лет назад, 12 апреля 1961 года, в космосе побывал первый человек - Юрий Гагарин. Как отметил Мишустин в поздравлении, опубликованном на сайте кабмина, "108 минут этого легендарного полета открыли человечеству путь к звездам".
Российский премьер подчеркнул, что в этот день мы вспоминаем настоящих героев, благодаря которым был запущен искусственный спутник Земли, состоялся успешный старт корабля "Восток", совершен выход человека в космическое пространство, поставлен рекорд длительности пребывания на орбите - "Константин Циолковский, Сергей Королев, Юрий Гагарин, Алексей Леонов, Валентина Терешкова – эти имена знает весь мир".
"Современная ракетно-космическая отрасль – это сотни предприятий, производящих ракеты-носители, спутники связи и навигации, пилотируемые корабли... Сегодня перед вами стоят новые, стратегически важные задачи. Важно и дальше повышать эффективность отрасли, совершенствовать инфраструктуру, улучшать качество орбитальной группировки космических аппаратов, увеличивать производство инновационной техники. Особое внимание необходимо уделять подготовке высококвалифицированных кадров", - говорится в поздравлении.
Мишустин пожелал работникам и ветеранам ракетно-космической отрасли новых успехов и достижений, а также здоровья, счастья, благополучия им и их близким.