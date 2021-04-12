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Наука
https://ria.ru/20210412/mishustin-1727881249.html
Мишустин поручит разработать программу подготовки кадров для "Восточного"
Мишустин поручит разработать программу подготовки кадров для "Восточного"
Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что поручит Роскосмосу и министерству науки и высшего образования РФ разработать специальную программу... РИА Новости, 12.04.2021
2021-04-12T12:31
2021-04-12T12:31
наука
россия
космос - риа наука
михаил мишустин
роскосмос
московский авиационный институт
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что поручит Роскосмосу и министерству науки и высшего образования РФ разработать специальную программу подготовки кадров для космодрома "Восточный"."Поручу министерству и Роскосмосу, чтобы они проработали специализацию. Потому что новые объекты, которые строятся, будут предполагать соответствующие специальности, программы подготовки. Попрошу коллег подготовить такую программу", - сказал Мишустин на встрече со студентами в Московском авиационном институте.Он отметил, что когда космодром" Восточный" заработает в полную силу, там потребуются высококвалифицированные кадры, так как в его строительстве используются современные технологии и материалы.
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россия, космос - риа наука, михаил мишустин, роскосмос, московский авиационный институт

Мишустин поручит разработать программу подготовки кадров для "Восточного"

12:31 12.04.2021
 
© предоставлено туристско-информационным центром Амурской областиКосмодром "Восточный"
Космодром Восточный - РИА Новости, 1920, 12.04.2021
© предоставлено туристско-информационным центром Амурской области
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что поручит Роскосмосу и министерству науки и высшего образования РФ разработать специальную программу подготовки кадров для космодрома "Восточный".
"Поручу министерству и Роскосмосу, чтобы они проработали специализацию. Потому что новые объекты, которые строятся, будут предполагать соответствующие специальности, программы подготовки. Попрошу коллег подготовить такую программу", - сказал Мишустин на встрече со студентами в Московском авиационном институте.
Он отметил, что когда космодром" Восточный" заработает в полную силу, там потребуются высококвалифицированные кадры, так как в его строительстве используются современные технологии и материалы.
Члены основного экипажа МКС-65 астронавт НАСА Марк Ванде Хай, космонавты Роскосмоса Олег Новицкий и Пётр Дубров перед запуском пилотируемого корабля Союз МС-18 - РИА Новости, 1920, 09.04.2021
9 апреля, 10:59
Первый полет к МКС с "Восточного" намечен на 2025 год
 
НаукаРоссияКосмос - РИА НаукаМихаил МишустинРоскосмосМосковский авиационный институт
 
 
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