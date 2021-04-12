https://ria.ru/20210412/mishustin-1727881249.html

Мишустин поручит разработать программу подготовки кадров для "Восточного"

Мишустин поручит разработать программу подготовки кадров для "Восточного"

Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что поручит Роскосмосу и министерству науки и высшего образования РФ разработать специальную программу... РИА Новости, 12.04.2021

2021-04-12T12:31

2021-04-12T12:31

2021-04-12T12:31

наука

россия

космос - риа наука

михаил мишустин

роскосмос

московский авиационный институт

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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что поручит Роскосмосу и министерству науки и высшего образования РФ разработать специальную программу подготовки кадров для космодрома "Восточный"."Поручу министерству и Роскосмосу, чтобы они проработали специализацию. Потому что новые объекты, которые строятся, будут предполагать соответствующие специальности, программы подготовки. Попрошу коллег подготовить такую программу", - сказал Мишустин на встрече со студентами в Московском авиационном институте.Он отметил, что когда космодром" Восточный" заработает в полную силу, там потребуются высококвалифицированные кадры, так как в его строительстве используются современные технологии и материалы.

https://radiosputnik.ria.ru/20210409/mks-1727492347.html

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россия, космос - риа наука, михаил мишустин, роскосмос, московский авиационный институт