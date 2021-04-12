Онлайн-конференция об итогах визита главы МИД РФ Сергея Лаврова в Иран
14 апреля в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится онлайн-конференция о ситуации вокруг иранской ядерной программы и региональной безопасности.
Участники:
- Чрезвычайный и Полномочный Посол России в Иране (2001-2005 гг.) Александр МАРЬЯСОВ;
- директор Центра энергетики и безопасности Антон ХЛОПКОВ;
- эксперт Центра ближневосточных исследований Института международных исследований МГИМО МИД России Адлан МАРГОЕВ.
13 апреля Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров посетит с рабочим визитом Иран, где проведет переговоры со своим иранским коллегой по широкому кругу вопросов двусторонней повестки и региональной безопасности, а также обсудит ситуацию вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе с учетом начавшихся 6 апреля в Вене переговоров.
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
- Чрезвычайный и Полномочный Посол России в Иране (2001-2005 гг.) Александр МАРЬЯСОВ;
- директор Центра энергетики и безопасности Антон ХЛОПКОВ;
- эксперт Центра ближневосточных исследований Института международных исследований МГИМО МИД России Адлан МАРГОЕВ.
13 апреля Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров посетит с рабочим визитом Иран, где проведет переговоры со своим иранским коллегой по широкому кругу вопросов двусторонней повестки и региональной безопасности, а также обсудит ситуацию вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе с учетом начавшихся 6 апреля в Вене переговоров.
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
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