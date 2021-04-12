https://ria.ru/20210412/mid-1727903918.html

Онлайн-конференция об итогах визита главы МИД РФ Сергея Лаврова в Иран

Онлайн-конференция об итогах визита главы МИД РФ Сергея Лаврова в Иран

14 апреля в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится онлайн-конференция о ситуации вокруг иранской ядерной программы и региональной безопасности.

2021-04-12T14:28

2021-04-12T14:28

2021-04-12T14:28

анонсы

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Задать вопросУчастники:- Чрезвычайный и Полномочный Посол России в Иране (2001-2005 гг.) Александр МАРЬЯСОВ;- директор Центра энергетики и безопасности Антон ХЛОПКОВ;- эксперт Центра ближневосточных исследований Института международных исследований МГИМО МИД России Адлан МАРГОЕВ.13 апреля Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров посетит с рабочим визитом Иран, где проведет переговоры со своим иранским коллегой по широкому кругу вопросов двусторонней повестки и региональной безопасности, а также обсудит ситуацию вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе с учетом начавшихся 6 апреля в Вене переговоров.Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анонсы