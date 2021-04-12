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Онлайн-конференция об итогах визита главы МИД РФ Сергея Лаврова в Иран
Онлайн-конференция об итогах визита главы МИД РФ Сергея Лаврова в Иран
14 апреля в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится онлайн-конференция о ситуации вокруг иранской ядерной программы и региональной безопасности.
2021-04-12T14:28
2021-04-12T14:28
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Задать вопросУчастники:- Чрезвычайный и Полномочный Посол России в Иране (2001-2005 гг.) Александр МАРЬЯСОВ;- директор Центра энергетики и безопасности Антон ХЛОПКОВ;- эксперт Центра ближневосточных исследований Института международных исследований МГИМО МИД России Адлан МАРГОЕВ.13 апреля Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров посетит с рабочим визитом Иран, где проведет переговоры со своим иранским коллегой по широкому кругу вопросов двусторонней повестки и региональной безопасности, а также обсудит ситуацию вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе с учетом начавшихся 6 апреля в Вене переговоров.Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
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1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
анонсы

Онлайн-конференция об итогах визита главы МИД РФ Сергея Лаврова в Иран

14:28 12.04.2021
 
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14 апреля в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится онлайн-конференция о ситуации вокруг иранской ядерной программы и региональной безопасности.
Задать вопрос
Участники:
- Чрезвычайный и Полномочный Посол России в Иране (2001-2005 гг.) Александр МАРЬЯСОВ;
- директор Центра энергетики и безопасности Антон ХЛОПКОВ;
- эксперт Центра ближневосточных исследований Института международных исследований МГИМО МИД России Адлан МАРГОЕВ.

13 апреля Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров посетит с рабочим визитом Иран, где проведет переговоры со своим иранским коллегой по широкому кругу вопросов двусторонней повестки и региональной безопасности, а также обсудит ситуацию вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе с учетом начавшихся 6 апреля в Вене переговоров.

Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
 
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