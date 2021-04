https://ria.ru/20210412/mendel-1727824374.html

"Нет гражданской войне": пресс-секретаря Зеленского подвело знание языка

Пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель подверглась критике среди украинских пользователей Сети после того, как разместила... РИА Новости, 12.04.2021

юлия мендель

донбасс

владимир зеленский

украина

в мире

МОСКВА, 12 апр – РИА Новости. Пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель подверглась критике среди украинских пользователей Сети после того, как разместила комментарий на английском языке с хэштегом "Нет гражданской войне на Украине". Об этом сообщает портал "Обозреватель".Мендель прокомментировала запись в Facebook пресс-секретаря посольства Великобритании на Украине Олексия Курки касаемо трактовок конфликта в Донбассе, написав хэштег NoCivilWar, имея в виду, что это "не гражданская война". Впоследствии оригинальный пост Курки был удален, при переходе на него появляется сообщение "Этот контент сейчас недоступен. Возможно, владелец удалил контент или ограничил доступ к нему".Пользователи Сети указали, что смысл данной фразы, наоборот, означает "нет гражданской войне", а правильная формулировка мыслей Мендель звучит – Not Civil War. "Господи, Юля! No Civil War – это "нет гражданской войне"! Если вы хотели сказать "не гражданская война", то стоит, по минимуму, написать Not Civil War", - написал экс-журналист и бывший депутат Верховной рады Сергей Высоцкий."Это просто эпично", - прокомментировал Vitalii Moroz."Это пять баллов", - отметил Sergey Koshman."Это просто украинский английский", - пошутила Людмила Маркиз, проведя аналогию с недавним высказыванием Мендель об "украинском русском" языке.При этом некоторые пользователи поддержали пресс-секретаря Зеленского, предположив, что фразу можно трактовать как сокращение от выражения "There is no civil war in Ukraine" (На Украине нет гражданской войны).Гражданское противостояние в Донбассе продолжается уже семь лет, жертвами стали около 13 тысяч человек. Урегулирование обсуждают на встречах контактной группы в Минске. Ее участники приняли несколько документов, направленных на разрешение конфликта, но перестрелки продолжаются.В июле прошлого года в силу вступил всеобъемлющий режим перемирия. Однако с февраля этого года ситуация ухудшилась: произошло покушение на комбата Народной милиции ДНР, украинские силовики обстреляли из минометов Горловку и окраины Донецка, ужесточились бои. В апреле в ДНР сообщили о гибели ребенка после удара украинского беспилотника. Кроме того, ВСУ обстреливают республики из запрещенного "Минском-2" оружия.Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе. Украинские власти и страны Запада неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела Украины. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором Россия называется "страной-агрессором". Москва обвинения Киева и Запада отрицает и называет неприемлемыми. Россия не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.

донбасс

украина

