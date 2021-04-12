https://ria.ru/20210412/lavrov-1727981525.html

Лавров назвал основную проблему Вашингтона

Лавров назвал основную проблему Вашингтона

Вашингтон никак не может отказаться от ущербного курса на поддержание своего глобального доминирования, такая политика США абсолютно контрпродуктивна, заявил в... РИА Новости, 12.04.2021

2021-04-12T21:34

2021-04-12T21:34

2021-04-12T22:48

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сергей лавров

вашингтон (город)

сша

в мире

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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Вашингтон никак не может отказаться от ущербного курса на поддержание своего глобального доминирования, такая политика США абсолютно контрпродуктивна, заявил в понедельник глава российского МИД Сергей Лавров."Основная проблема, на наш взгляд, в том, что в Вашингтоне никак не могут отказаться от ущербного курса на поддержание своего глобального доминирования, взятого в начале 1990-х годов после распада Советского Союза. Сегодня всем очевидно, что такая политика абсолютно контрпродуктивна. Тем более, что на наших глазах набирает силу объективный процесс формирования более справедливого, демократичного и поэтому более устойчивого многополярного мироустройства", - сказал Лавров в интервью агентству Irna."Несмотря на это, американцами при поддержке европейских союзников предпринимаются агрессивные шаги, направленные на слом ооноцентричной международно-правовой архитектуры и на ее подмену так называемым "порядком, основанным на правилах", - отметил министр.По его словам Россия "не против того, чтобы все соблюдали правила".

https://ria.ru/20210325/rossiya-1602693413.html

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вашингтон (город)

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россия, сергей лавров, вашингтон (город), сша, в мире