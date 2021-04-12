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Лавров назвал основную проблему Вашингтона
Лавров назвал основную проблему Вашингтона
Вашингтон никак не может отказаться от ущербного курса на поддержание своего глобального доминирования, такая политика США абсолютно контрпродуктивна, заявил в... РИА Новости, 12.04.2021
2021-04-12T21:34
2021-04-12T22:48
россия
сергей лавров
вашингтон (город)
сша
в мире
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Вашингтон никак не может отказаться от ущербного курса на поддержание своего глобального доминирования, такая политика США абсолютно контрпродуктивна, заявил в понедельник глава российского МИД Сергей Лавров."Основная проблема, на наш взгляд, в том, что в Вашингтоне никак не могут отказаться от ущербного курса на поддержание своего глобального доминирования, взятого в начале 1990-х годов после распада Советского Союза. Сегодня всем очевидно, что такая политика абсолютно контрпродуктивна. Тем более, что на наших глазах набирает силу объективный процесс формирования более справедливого, демократичного и поэтому более устойчивого многополярного мироустройства", - сказал Лавров в интервью агентству Irna."Несмотря на это, американцами при поддержке европейских союзников предпринимаются агрессивные шаги, направленные на слом ооноцентричной международно-правовой архитектуры и на ее подмену так называемым "порядком, основанным на правилах", - отметил министр.По его словам Россия "не против того, чтобы все соблюдали правила".
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россия, сергей лавров, вашингтон (город), сша, в мире

Лавров назвал основную проблему Вашингтона

21:34 12.04.2021 (обновлено: 22:48 12.04.2021)
 
© РИА Новости / Александр ВильфСергей Лавров
Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 12.04.2021
© РИА Новости / Александр Вильф
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Вашингтон никак не может отказаться от ущербного курса на поддержание своего глобального доминирования, такая политика США абсолютно контрпродуктивна, заявил в понедельник глава российского МИД Сергей Лавров.
"Основная проблема, на наш взгляд, в том, что в Вашингтоне никак не могут отказаться от ущербного курса на поддержание своего глобального доминирования, взятого в начале 1990-х годов после распада Советского Союза. Сегодня всем очевидно, что такая политика абсолютно контрпродуктивна. Тем более, что на наших глазах набирает силу объективный процесс формирования более справедливого, демократичного и поэтому более устойчивого многополярного мироустройства", - сказал Лавров в интервью агентству Irna.
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Миром должны править шестеро, включая Россию
"Несмотря на это, американцами при поддержке европейских союзников предпринимаются агрессивные шаги, направленные на слом ооноцентричной международно-правовой архитектуры и на ее подмену так называемым "порядком, основанным на правилах", - отметил министр.
По его словам Россия "не против того, чтобы все соблюдали правила".

Однако тогда они должны вырабатываться не в узком кругу Вашингтона и его сателлитов в обход ООН, а в универсальных форматах – с участием всех ключевых мировых игроков и на основе действующих общепризнанных норм международного права.

Сергей Лавров
Сергей Лавров
 
РоссияСергей ЛавровВашингтон (город)СШАВ мире
 
 
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