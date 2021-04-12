https://ria.ru/20210412/lavrov-1727910859.html

Киев может сорваться на безрассудные действия, заявил Лавров

Киев может сорваться на безрассудные действия, заявил Лавров

Киевский режим может сорваться на безрассудные действия, это может плохо кончиться, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 12.04.2021

2021-04-12T14:58

2021-04-12T14:58

2021-04-12T15:38

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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Киевский режим может сорваться на безрассудные действия, это может плохо кончиться, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Мне кажется, уроки должны были быть извлечены в 2014 году. К сожалению, это пока не так. Пока мы не наблюдаем подтверждения этой истины, усвоенной, мы надеялись, всеми теми, кто поощрял антироссийские русофобские настроения украинского руководства, и кто поощрял отсутствие какого-либо желания и прошлого правительства, и нынешнего правительства в Киеве выполнять международно-правовые договоренности, закрепленные резолюцией Совета Безопасности, которая одобрила минские соглашения. Это может плохо кончиться, потому что в погоне за восстановлением своего рейтинга нынешний киевский режим вполне может сорваться на безрассудные действия", - сказал Лавров на итоговой пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел Египта Самехом Шукри."Это может плохо кончиться, потому что в погоне за восстановлением своего рейтинга нынешний киевский режим вполне может сорваться на безрассудные действия", - подчеркнул он.Украинские силовики в конце марта заявили, что при обстреле у поселка Шумы в Донецкой области погибли четверо военных, еще двое были ранены. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в ближайшее время обсудит ситуацию с лидерами "нормандской четверки" (помимо Украины – Германия, Россия и Франция). Киев стал заявлять об обострении ситуации в Донбассе.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.

https://ria.ru/20210412/lavrov-1727908372.html

https://ria.ru/20210412/nato-1727891861.html

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россия, киев, в мире, сергей лавров, украина