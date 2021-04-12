Киев может сорваться на безрассудные действия, заявил Лавров
14:58 12.04.2021 (обновлено: 15:38 12.04.2021)
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи с президентом Арабской Республики Египет Абделем Фаттах ас-Сисом
МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Киевский режим может сорваться на безрассудные действия, это может плохо кончиться, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Мне кажется, уроки должны были быть извлечены в 2014 году. К сожалению, это пока не так. Пока мы не наблюдаем подтверждения этой истины, усвоенной, мы надеялись, всеми теми, кто поощрял антироссийские русофобские настроения украинского руководства, и кто поощрял отсутствие какого-либо желания и прошлого правительства, и нынешнего правительства в Киеве выполнять международно-правовые договоренности, закрепленные резолюцией Совета Безопасности, которая одобрила минские соглашения. Это может плохо кончиться, потому что в погоне за восстановлением своего рейтинга нынешний киевский режим вполне может сорваться на безрассудные действия", - сказал Лавров на итоговой пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел Египта Самехом Шукри.
"Это может плохо кончиться, потому что в погоне за восстановлением своего рейтинга нынешний киевский режим вполне может сорваться на безрассудные действия", - подчеркнул он.
Украинские силовики в конце марта заявили, что при обстреле у поселка Шумы в Донецкой области погибли четверо военных, еще двое были ранены. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в ближайшее время обсудит ситуацию с лидерами "нормандской четверки" (помимо Украины – Германия, Россия и Франция). Киев стал заявлять об обострении ситуации в Донбассе.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
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