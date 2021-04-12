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Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве - РИА Новости, 1920, 09.03.2020
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://ria.ru/20210412/kurs-1727895736.html
Официальный курс евро на вторник вырос на 29 копеек
Официальный курс евро на вторник вырос на 29 копеек
Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, вырос на 28,6 копейки - до 92,0669 рубля, курс доллара - на 34,47 копейки, до 77,5104 рубля,... РИА Новости, 12.04.2021
2021-04-12T13:45
2021-04-12T13:45
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
россия
динамика курсов валют
центральный банк рф (цб рф)
экономика
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, вырос на 28,6 копейки - до 92,0669 рубля, курс доллара - на 34,47 копейки, до 77,5104 рубля, следует из данных Банка России.Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам на вторник, выросла на 31,8 копейки, составив 84,0608 рубля.
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россия, динамика курсов валют, центральный банк рф (цб рф), экономика

Официальный курс евро на вторник вырос на 29 копеек

13:45 12.04.2021
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкЭлектронное табло со знаком евро в Москве
Электронное табло со знаком евро в Москве - РИА Новости, 1920, 12.04.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, вырос на 28,6 копейки - до 92,0669 рубля, курс доллара - на 34,47 копейки, до 77,5104 рубля, следует из данных Банка России.
Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам на вторник, выросла на 31,8 копейки, составив 84,0608 рубля.
Российский рубль - РИА Новости, 1920, 08.04.2021
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьРоссияДинамика курсов валютЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Экономика
 
 
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