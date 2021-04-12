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Японцы оценили фильм с "неудобной правдой" о Курилах
Японцы оценили фильм с "неудобной правдой" о Курилах
Японские пользователи оценили статью JB Press журналистки Асуки Токуямы о документальном фильме "Кунашир", который посвящен жизни людей на одноименном острове. РИА Новости, 12.04.2021
2021-04-12T04:08
2021-04-12T04:08
россия
курильские острова
япония
в мире
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МОСКВА, 12 апр – РИА Новости. Японские пользователи оценили статью JB Press журналистки Асуки Токуямы о документальном фильме "Кунашир", который посвящен жизни людей на одноименном острове.В публикации приводится интервью режиссера Владимира Козлова, снявшего картину с "неудобной правдой" для японцев, и рассказ о том, как снимался фильм. По мнению работающего во Франции автора картины, она трудна для понимания японцами и может показаться им жестокой. Статья вызвала активный отклик читателей в комментариях."В статье не раскрыто, в чем же будет конкретно состоять "неприятная для японцев правда"? В том, что большинство жителей Кунашира не хотят возврата северных островов Японии? Так это естественно. Они часто демонстрируют это своими плакатами и митингами. Так что ничего неожиданного или "неприятного" в этом фильме для японцев нет", - написал пользователь uch."Все это звучит и выглядит довольно интересно. Мы привыкли к одностороннему пониманию территориальной проблемы. Но ведь есть и другая сторона, российская. Есть люди, по-другому воспринимающие тамошнюю реальность. Вот как раз это-то и интересно", - выразил мнение yam."Кунашир нам больше никогда не вернется. Точка! Поэтому нужно подписывать с Россией мирный договор, и как в нормальных странах, ездить на острова по нормальным японским паспортам с визами!" - призвал twk."Возврат северных территорий совершенно невозможен. Никто нам их не вернет. Надо прекращать все разговоры вокруг этого!" - констатировал sno."Не нужны нам эти острова. Оставьте их России!" - добавил tan.Отношения России и Японии долгие годы омрачает отсутствие мирного договора, решение этой проблемы наталкивалось на притязания Токио на Южные Курилы. В 1956 году СССР и Япония подписали Совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Японии островов Хабомаи и Шикотана после заключения мирного договора, а судьба Кунашира и Итурупа не затрагивалась.СССР рассчитывал, что Совместная декларация поставит точку в споре, Япония же считала документ лишь частью решения проблемы, не отказываясь от претензий на все острова. Последующие переговоры ни к чему не привели, мирный договор по окончании Второй мировой войны так и не был подписан. Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет РФ над ними сомнению не подлежит.Полную версию материала читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20210316/kurily-1601499553.html
https://ria.ru/20210325/yaponiya-1602741990.html
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россия, курильские острова, япония, в мире

Японцы оценили фильм с "неудобной правдой" о Курилах

04:08 12.04.2021
 
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкВиды России. Курильские острова
Виды России. Курильские острова - РИА Новости, 1920, 12.04.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 12 апр – РИА Новости. Японские пользователи оценили статью JB Press журналистки Асуки Токуямы о документальном фильме "Кунашир", который посвящен жизни людей на одноименном острове.
В публикации приводится интервью режиссера Владимира Козлова, снявшего картину с "неудобной правдой" для японцев, и рассказ о том, как снимался фильм. По мнению работающего во Франции автора картины, она трудна для понимания японцами и может показаться им жестокой.
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Статья вызвала активный отклик читателей в комментариях.
"В статье не раскрыто, в чем же будет конкретно состоять "неприятная для японцев правда"? В том, что большинство жителей Кунашира не хотят возврата северных островов Японии? Так это естественно. Они часто демонстрируют это своими плакатами и митингами. Так что ничего неожиданного или "неприятного" в этом фильме для японцев нет", - написал пользователь uch.
"Все это звучит и выглядит довольно интересно. Мы привыкли к одностороннему пониманию территориальной проблемы. Но ведь есть и другая сторона, российская. Есть люди, по-другому воспринимающие тамошнюю реальность. Вот как раз это-то и интересно", - выразил мнение yam.
"Кунашир нам больше никогда не вернется. Точка! Поэтому нужно подписывать с Россией мирный договор, и как в нормальных странах, ездить на острова по нормальным японским паспортам с визами!" - призвал twk.
"Возврат северных территорий совершенно невозможен. Никто нам их не вернет. Надо прекращать все разговоры вокруг этого!" - констатировал sno.
"Не нужны нам эти острова. Оставьте их России!" - добавил tan.
Отношения России и Японии долгие годы омрачает отсутствие мирного договора, решение этой проблемы наталкивалось на притязания Токио на Южные Курилы. В 1956 году СССР и Япония подписали Совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Японии островов Хабомаи и Шикотана после заключения мирного договора, а судьба Кунашира и Итурупа не затрагивалась.
СССР рассчитывал, что Совместная декларация поставит точку в споре, Япония же считала документ лишь частью решения проблемы, не отказываясь от претензий на все острова. Последующие переговоры ни к чему не привели, мирный договор по окончании Второй мировой войны так и не был подписан. Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет РФ над ними сомнению не подлежит.
Полную версию материала читайте на сайте ИноСМИ >>
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РоссияКурильские островаЯпонияВ мире
 
 
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