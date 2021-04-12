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Краснодарский край
https://ria.ru/20210412/kuban-1727978464.html
На кубанских курортах готовы принять всех, кто планировал отдых в Турции
На кубанских курортах готовы принять всех, кто планировал отдых в Турции
Курорты Кубани готовы принять гостей со всей России, в том числе и тех, кто планировал отдых в Турции, заявил губернатор Краснодарского края Вениамин... РИА Новости, 12.04.2021
2021-04-12T20:59
2021-04-12T21:19
туризм
новости - туризм
краснодарский край
россия
вениамин кондратьев
татьяна голикова
турция
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КРАСНОДАР, 12 апр - РИА Новости. Курорты Кубани готовы принять гостей со всей России, в том числе и тех, кто планировал отдых в Турции, заявил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.В понедельник вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что оперштаб принял решение об ограничении авиасообщения с Турцией с 15 апреля по 1 июня."В Краснодарском крае мы наблюдаем постепенное снижение заболеваемости коронавирусом и рассчитываем, что эта тенденция сохранится. Сейчас все наши курортные территории готовятся к высокому сезону. В этом году он стартует уже 1 мая. Мы готовы принимать гостей со всей страны, в том числе тех, кто планировал отдых в Турции", - сказал журналистам Кондратьев.Он уточнил, что на майские праздники на Кубани ожидают около полумиллиона туристов, отметив, что власти будут по-прежнему контролировать соблюдение всех антиковидных требований со стороны отелей, гостиниц и объектов потребительской сферы. Губернатор попросил туристов отнестись с пониманием к этой ситуации."Прошлый сезон мы провели в условиях пандемии, наши отели и гостиницы, в целом предприятия санаторно-курортной отрасли, научились работать в условиях пандемии. Этот сезон будем также организовывать с учетом текущей эпидобстановки", - добавил Кондратьев.
https://ria.ru/20210412/tury-1727977135.html
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туризм, новости - туризм, россия, вениамин кондратьев, татьяна голикова, турция, краснодарский край

На кубанских курортах готовы принять всех, кто планировал отдых в Турции

20:59 12.04.2021 (обновлено: 21:19 12.04.2021)
 
© РИА Новости / Артур Лебедев / Перейти в фотобанкПляжный отдых в Сочи
Пляжный отдых в Сочи - РИА Новости, 1920, 12.04.2021
© РИА Новости / Артур Лебедев
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КРАСНОДАР, 12 апр - РИА Новости. Курорты Кубани готовы принять гостей со всей России, в том числе и тех, кто планировал отдых в Турции, заявил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
В понедельник вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что оперштаб принял решение об ограничении авиасообщения с Турцией с 15 апреля по 1 июня.
"В Краснодарском крае мы наблюдаем постепенное снижение заболеваемости коронавирусом и рассчитываем, что эта тенденция сохранится. Сейчас все наши курортные территории готовятся к высокому сезону. В этом году он стартует уже 1 мая. Мы готовы принимать гостей со всей страны, в том числе тех, кто планировал отдых в Турции", - сказал журналистам Кондратьев.
Он уточнил, что на майские праздники на Кубани ожидают около полумиллиона туристов, отметив, что власти будут по-прежнему контролировать соблюдение всех антиковидных требований со стороны отелей, гостиниц и объектов потребительской сферы. Губернатор попросил туристов отнестись с пониманием к этой ситуации.
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"Прошлый сезон мы провели в условиях пандемии, наши отели и гостиницы, в целом предприятия санаторно-курортной отрасли, научились работать в условиях пандемии. Этот сезон будем также организовывать с учетом текущей эпидобстановки", - добавил Кондратьев.

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