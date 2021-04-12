https://ria.ru/20210412/kredit-1727828873.html

Треть россиян не хотят знать причины отказа им в кредите

Треть россиян не хотят знать причины отказа им в кредите

Примерно трети россиян неинтересна причина отказа им в кредите или займе, остальные граждане хотели бы в той или иной степени получить подробные разъяснения... РИА Новости, 12.04.2021

2021-04-12T07:18

2021-04-12T07:18

2021-04-12T07:18

россия

общество

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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Примерно трети россиян неинтересна причина отказа им в кредите или займе, остальные граждане хотели бы в той или иной степени получить подробные разъяснения отказа, следует из исследования сервиса онлайн-кредитования IDF Eurasia, которое имеется в распоряжении РИА Новости.Ранее в октябре прошлого года в Госдуму был внесен законопроект, которым предлагалось обязать банки сообщать заемщикам мотивированное объяснение с причинами отказа в выдаче кредита. Недавно комиссия правительства по законопроектной деятельности сообщила, что данную инициативу она не поддерживает, а 6 апреля данный законопроект был отклонен в Государственной думе в первой чтении.Кроме того, по данным компании, безоговорочно с инициативой по раскрытию такой информации согласны только 17% опрошенных, при этом 28% респонденты согласны на раскрытие при условии, что причины будут изложены в доступной форме, а не языком, который понятен только специалистам. Почти четверть россиян готовы получать ответы от кредитных организаций только в форме единых стандартизированных шаблонов. Оставшиеся 31% опрошенных считают, что ни при каких условиях соответствующую инициативу реализовывать нельзя.Аналитики также назвали основные причины, почему российские заемщики не хотят, чтобы банки раскрывали их данные, среди них: достаточный уровень информации на данный момент, возможная путаница из-за получения разных ответов от нескольких кредиторов, повышенный спрос мошенников на данную информацию, а также необъективность из-за серьезных различий в оценочных политиках кредиторов.Опрос проводился по всей России среди 4000 совершеннолетних россиян, которые как минимум один раз подавали заявку на получение кредита или займа.

https://radiosputnik.ria.ru/20210406/kredit-1604347320.html

https://ria.ru/20210316/kredit-1601390410.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, общество