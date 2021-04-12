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Мишустин оценил состояние космической отрасли в России
Мишустин оценил состояние космической отрасли в России
Лидерство России в космосе безусловно, её космическая отрасль по-прежнему находится на передовых позициях, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 12.04.2021
2021-04-12T12:32
2021-04-12T12:32
2021-04-12T12:40
наука
россия
космос - риа наука
михаил мишустин
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Лидерство России в космосе безусловно, её космическая отрасль по-прежнему находится на передовых позициях, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.Он отметил, что "лидерство России в космосе безусловно", поскольку запуск первого человека в космос - это не просто историческое событие, но и предмет особой гордости за страну.Глава правительства также поздравил студентов с Днём космонавтики."Мы живём в эпоху цифровых технологий, новых технологий, новых материалов, и чтобы побеждать в мировой конкуренции, конечно же, надо поддерживать первенство в инженерных направлениях, которые требуют особой компетенции", - сказал он.
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россия, космос - риа наука, михаил мишустин
МОСКВА, 12 апр - РИА Новости.
Лидерство России
в космосе безусловно, её космическая отрасль по-прежнему находится на передовых позициях, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин
.
"Гордостью нашей страны всегда назвали космос. Могу сказать точно, что наша космическая отрасль по-прежнему остаётся на передовых позициях. Мы сегодня гордимся успехами в этой сфере", - сказал Мишустин на встрече со студентами, которая проходила в Московском авиационном институте
.
Он отметил, что "лидерство России в космосе безусловно", поскольку запуск первого человека в космос - это не просто историческое событие, но и предмет особой гордости за страну.
Глава правительства также поздравил студентов с Днём космонавтики.
"Мы живём в эпоху цифровых технологий, новых технологий, новых материалов, и чтобы побеждать в мировой конкуренции, конечно же, надо поддерживать первенство в инженерных направлениях, которые требуют особой компетенции", - сказал он.