https://ria.ru/20210412/kosmos-1727881575.html

Мишустин оценил состояние космической отрасли в России

Мишустин оценил состояние космической отрасли в России

Лидерство России в космосе безусловно, её космическая отрасль по-прежнему находится на передовых позициях, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 12.04.2021

2021-04-12T12:32

2021-04-12T12:32

2021-04-12T12:40

наука

россия

космос - риа наука

михаил мишустин

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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Лидерство России в космосе безусловно, её космическая отрасль по-прежнему находится на передовых позициях, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.Он отметил, что "лидерство России в космосе безусловно", поскольку запуск первого человека в космос - это не просто историческое событие, но и предмет особой гордости за страну.Глава правительства также поздравил студентов с Днём космонавтики."Мы живём в эпоху цифровых технологий, новых технологий, новых материалов, и чтобы побеждать в мировой конкуренции, конечно же, надо поддерживать первенство в инженерных направлениях, которые требуют особой компетенции", - сказал он.

https://ria.ru/20210412/minoborony-1727847820.html

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, космос - риа наука, михаил мишустин