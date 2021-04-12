Курс на Вселенную: как судоремонтники помогают запускать ракеты в космос

МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. 12 апреля 1961 года корабелы судоремонтного центра "Звездочка" с замиранием сердца следили за первым полетом человека в космос. Тогда они еще не знали, что всего полвека спустя станут частью истории отечественной космической программы. О том, чем мастера судового ремонта "покорили" космос, а также какое отношение они имеют к ракетному комплексу "Ангара" и космодрому Восточный, рассказали РИА Новости в пресс-службе АО "Центр судоремонта “Звездочка”".Из морских глубин – к звездным просторамПредприятие начало налаживать "связь с космосом" в 2004 году. Тогда, по информации пресс-службы предприятия, корабелы изготовили металлоконструкции кабель-заправочной и верхней кабельной мачт для космодрома Куру во Французской Гвиане. Затем они отработали крупный госзаказ для российского космического ракетного комплекса "Ангара" в Плесецке. Заводчане смастерили пусковой стол, универсальный стенд сборки головной космической части с разгонным блоком "Бриз-М" и секции кабель-заправочной башни. Шаг за шагом "Звездочка" покоряла новые высоты, и уже в декабре 2010 года предприятие предоставило заказчику-госкорпорации рамы колоссальных по размеру и массе транспортно-установочных агрегатов легкого и тяжелого классов для "Ангары". "Удачное завершение всех строительных работ по опытному ракетному комплексу в Плесецке и успешный старт космического корабля дали "Звездочке" основания рассчитывать на участие в изготовлении аналогичных стартовых комплексов и для строящегося в Амурской области космодрома Восточный", – отметили в пресс-службе.Верный курс второй космической десятилеткиПерспектива быстро стала реальностью, и в 2015 году началась подготовка к следующим запускам отечественного космического ракетного комплекса "Ангара". На этот раз центру судоремонта предстояло построить стартовые комплексы для космодрома Восточный в Амурской области в кооперации с другим северодвинским предприятием.Мастера успешно справились с этой задачей: изделия были изготовлены, приняты и оттранспортированы заказчику-госкорпорации. Кроме того, по словам пресс-службы, успешно был отработан контракт по производству корпуса вакуумной установки для испытания головных частей ракет на герметичность с имитацией безвоздушного пространства. Работа была завершена в июле 2020 года, и от заводского причала на космодром Восточный отправилось судно, на которое погрузили шесть частей изготовленной установки диаметром почти 9 метров и общим весом более 170 тонн. Параллельно началась работа и над другим госконтрактом. В декабре 2018 года корпусный цех "Звездочки" приступил к изготовлению комплекта облицовки газоотражателей пускового стола и запасных деталей монтажных частей. Все эти многотонные элементы и металлоконструкции впоследствии будут собраны на стартовой площадке космодрома Восточный.Как отметили в пресс-службе организации, особенных изменений в процессе изготовления объектов и масштабных изделий не потребовалось: "Раскрой металла, сборка деталей в объем, сварка, механическая обработка, покраска – обыденные для завода операции. Сложность работ по отдельным объектам заключалась в том, чтобы обеспечить точность сборки и механической обработки на крупногабаритных деталях. Для этого потребовалось разрабатывать и изготавливать технологическую оснастку. Но в целом машиностроительный комплекс завода был готов к производству таких изделий как с точки зрения технологических возможностей, так и с точки зрения подготовки рабочих и инженеров".Предприятие готово продолжать сотрудничество с заказчиками в космической отрасли, поскольку компетенции "Звездочки" не ограничиваются судоремонтом, а наличие развитого машиностроительного комплекса, напротив, позволяет создавать качественные крупногабаритные изделия с заданными параметрами точности, подчеркнули в пресс-службе судоремонтного центра.
МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. 12 апреля 1961 года корабелы судоремонтного центра "Звездочка" с замиранием сердца следили за первым полетом человека в космос. Тогда они еще не знали, что всего полвека спустя станут частью истории отечественной космической программы. О том, чем мастера судового ремонта "покорили" космос, а также какое отношение они имеют к ракетному комплексу "Ангара" и космодрому Восточный, рассказали РИА Новости в пресс-службе АО "Центр судоремонта “Звездочка”".
Из морских глубин – к звездным просторам
Предприятие начало налаживать "связь с космосом" в 2004 году. Тогда, по информации пресс-службы предприятия, корабелы изготовили металлоконструкции кабель-заправочной и верхней кабельной мачт для космодрома Куру во Французской Гвиане. Затем они отработали крупный госзаказ для российского космического ракетного комплекса "Ангара" в Плесецке. Заводчане смастерили пусковой стол, универсальный стенд сборки головной космической части с разгонным блоком "Бриз-М" и секции кабель-заправочной башни.
"Загрузка завода в начале 2000-х годов оставляла желать лучшего, поэтому предприятие бралось за любую работу. Преимуществом было и то, что к тому времени оно уже выполнило ряд аналогичных заказов для иностранных компаний. "Звездочка" могла похвастаться развитым машиностроением, международной сертификацией производства, географической близостью к космодрому, инициативным менеджментом, квалифицированными рабочими и наличием основных лицензий. Все это и вовлекло центр судостроения в кооперацию по "космической" тематике", – рассказали в пресс-службе.
Шаг за шагом "Звездочка" покоряла новые высоты, и уже в декабре 2010 года предприятие предоставило заказчику-госкорпорации рамы колоссальных по размеру и массе транспортно-установочных агрегатов легкого и тяжелого классов для "Ангары".
"Удачное завершение всех строительных работ по опытному ракетному комплексу в Плесецке и успешный старт космического корабля дали "Звездочке" основания рассчитывать на участие в изготовлении аналогичных стартовых комплексов и для строящегося в Амурской области космодрома Восточный", – отметили в пресс-службе.
Верный курс второй космической десятилетки
Перспектива быстро стала реальностью, и в 2015 году началась подготовка к следующим запускам отечественного космического ракетного комплекса "Ангара". На этот раз центру судоремонта предстояло построить стартовые комплексы для космодрома Восточный в Амурской области в кооперации с другим северодвинским предприятием.
"Первый контракт второй "космической десятилетки" для "Звездочки" был заключен на изготовление двух почти 90-тонных лонжеронов (основных силовых элементов инженерных сооружений, располагающихся по всей длине конструкции. – Прим.ред.) для пускового стола, которые предназначены для запуска ракет серии "Ангара" тяжелого и сверхтяжелого классов", – уточнили в пресс-службе.
Мастера успешно справились с этой задачей: изделия были изготовлены, приняты и оттранспортированы заказчику-госкорпорации.
Кроме того, по словам пресс-службы, успешно был отработан контракт по производству корпуса вакуумной установки для испытания головных частей ракет на герметичность с имитацией безвоздушного пространства. Работа была завершена в июле 2020 года, и от заводского причала на космодром Восточный отправилось судно, на которое погрузили шесть частей изготовленной установки диаметром почти 9 метров и общим весом более 170 тонн.
Параллельно началась работа и над другим госконтрактом. В декабре 2018 года корпусный цех "Звездочки" приступил к изготовлению комплекта облицовки газоотражателей пускового стола и запасных деталей монтажных частей. Все эти многотонные элементы и металлоконструкции впоследствии будут собраны на стартовой площадке космодрома Восточный.
Как отметили в пресс-службе организации, особенных изменений в процессе изготовления объектов и масштабных изделий не потребовалось: "Раскрой металла, сборка деталей в объем, сварка, механическая обработка, покраска – обыденные для завода операции. Сложность работ по отдельным объектам заключалась в том, чтобы обеспечить точность сборки и механической обработки на крупногабаритных деталях. Для этого потребовалось разрабатывать и изготавливать технологическую оснастку. Но в целом машиностроительный комплекс завода был готов к производству таких изделий как с точки зрения технологических возможностей, так и с точки зрения подготовки рабочих и инженеров".
Предприятие готово продолжать сотрудничество с заказчиками в космической отрасли, поскольку компетенции "Звездочки" не ограничиваются судоремонтом, а наличие развитого машиностроительного комплекса, напротив, позволяет создавать качественные крупногабаритные изделия с заданными параметрами точности, подчеркнули в пресс-службе судоремонтного центра.
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