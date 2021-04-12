https://ria.ru/20210412/kosmonavtika-1727287609.html
Прямо к звездам: российские фильмы, песни и выставки ко Дню космонавтики
Прямо к звездам: российские фильмы, песни и выставки ко Дню космонавтики
Сегодня исполняется 60 лет с момента первого полета человека в космос. Наверняка Юрий Гагарин удивился бы, узнав, что к 2021 году мы не колонизировали ни Марс,... РИА Новости, 12.04.2021
2021-04-12T08:00
2021-04-12T08:00
2021-04-12T11:11
что посмотреть
куда сходить
музыка
кино и сериалы
выставки
музеи
день космонавтики
фидель кастро
сергиев посад
культура
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МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Сегодня исполняется 60 лет с момента первого полета человека в космос. Наверняка Юрий Гагарин удивился бы, узнав, что к 2021 году мы не колонизировали ни Марс, ни Венеру. Но мечтать, петь и думать о далеких звездах продолжаем. Плейлист, подборка фильмов и афиша выставок, чтобы отметить День космонавтики, — в материале РИА Новости. Песни Если о траве у дома и заправленных в планшеты космических картах слушать уже надоело, вот плейлист относительно новых песен про ожидание встречи со звездами и галактиками. Noize MC "На Марсе классно" (2010)Илон Маск давно обещает, что его команда доберется до Красной планеты. А пока можно только гадать, действительно ли там так хорошо, как читает Noize MC. "Манго-Манго", "Таких не берут в космонавты" (2014)Шуточная рок-баллада, напоминающая, что на космический корабль "дурачку" не попасть, — как-никак, к звездам отправляют только лучших из лучших. "Мумий Тролль", "Космические силы" (2020)В жутковатом клипе Юрий Колокольников сыграл туриста с другой планеты, который удивляется тому, что мы сделали с Землей. Илья Лагутенко еще в середине 80-х пел про ожидание контакта с внеземным разумом в композиции "Инопланетный гость", вдохновленной старой доброй фантастикой Жюля Верна. "Ундервуд", "Гагарин, я вас любила" (2001)Песня названа в честь документального фильма о первом космонавте, который вышел в 1991 году и был воспринят очень неоднозначно, хотя в ленте снялись близкие родственники Гагарина, включая его вдову Валентину. Идею песни автор Максим Кучеренко объяснил так: "Гагарина любили миллионы женщин во всем мире. Наша песня — это история как раз такой поклонницы, одной из многочисленных"."Любэ", "Пролетаю над Россией" (2017)Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин любит песни о космосе настолько, что сам их сочиняет. На сайте госкорпорации выложено несколько его работ. Чтобы получить общее впечатление о творчестве чиновника, достаточно названий: "Рвем небо мы в клочья", "Над Землей летит корабль". Его композицию "Над Россией" (2017) исполняет группа "Любэ". Фильмы Как и с песнями, мы собрали то, что создали в России уже в XXI веке. Фильм "Салют-7" (2017), удостоенный ряда российских кинопремий, основан на реальных событиях. Внезапно теряет управление советская космическая станция, которая находится на орбите в беспилотном режиме. Чтобы исправить неполадку, нужны профессионалы и герои. Декорации строили в пригороде Петербурга — на студиях "Ленфильма" им было бы тесновато. Центр управления полетами, например, воссоздали в натуральную величину. "Время первых" (2017) тоже рассказывает о двух советских героях-космонавтах, но действие разворачивается на 20 лет раньше, в 1960-е. Получилось очень драматично: сценаристы не обошли вниманием трудности, которые пришлось испытать первопроходцам: раздувшийся в открытом космосе скафандр, выживание в тайге. Но, как сказал Алексей Леонов — прототип одного из героев, консультировавший авторов фильма, — "на самом деле было еще страшнее". "Гагарин. Первый в космосе" (2013) — классический байопик о легендарном космонавте. Юрий Гагарин, готовясь к историческому полету вокруг Земли, вспоминает прошлое. Фильм ценен тем, что это первая биография героя, одобренная его дочерьми.Если хочется нестандартного взгляда на историю покорения космоса, можно посмотреть "Первые на Луне" (2005). У нас этот фильм широкая аудитория почти не заметила, а в Венеции он получил Золотого льва. Это псевдодокументальное расследование о том, как советские ученые еще при Сталине, в конце 30-х, в обстановке строжайшей секретности готовили полет человека на Луну. Рейтинги у "Пришельца" (2018) катастрофически низкие, но интересно посмотреть историю про будущее, а не про славное прошлое. Название вводит в заблуждение: кажется, что это российская версия хоррора "Чужой". На самом деле — скорее "Марсианина". Судите сами: в 2050-х годах наш космонавт в одиночку оказывается на Красной планете, где борется за выживание. Если захочется новейших фильмов о космосе со всего света, отправляйтесь в Калугу. С 12 по 17 апреля здесь — ежегодный Международный кинофестиваль "Циолковский". На участие в конкурсе претендовало около 800 фильмов из более чем 80 стран мира. В итоге покажут 42 картины, включая документалки и короткий метр. Выставки и концертыМузей космонавтики представляет масштабную выставку "Первый", которая открывается 13 апреля, а готовилась около двух лет. В экспозиции — личные вещи Юрия Гагарина, привезенные из 30 музеев по всей России. Например, его подлинное свидетельство о рождении и ковш для литья металла — ведь до того, как пойти в летное училище, он учился на литейщика-формовщика. Центральный экспонат — спускаемый аппарат одноместного космического корабля серии "Восток". В Московском планетарии целую неделю действует стенд с виртуальными активностями от РИА Новости. С помощью VR-оборудования можно осмотреть лунную базу 2038 года изнутри и снаружи или узнать, как выглядит из космоса Земля при солнечном затмении. Другой проект — AR-игра, посвященная спутникам для сбора космического мусора. А на специальной фотовыставке, кроме редких портретов Гагарина на работе и дома, есть репортажные кадры подготовки первого отряда космонавтов и старта космического корабля "Восток-1".Музеи Кремля, руководит которыми дочь космонавта, Елена Гагарина, открыли 9 апреля выставку "Супрематическое предвидение. Космос в украшениях и графике Нади Леже". Броши, кольца, часы-браслеты — неземной красоты. "Зарядье" 12 апреля отмечает сразу тремя событиями. Во-первых, премьерой фильма-аттракциона "Гагарин. Лейтенант неба" в круговом кинотеатре. Благодаря экрану высотой пять метров, интерактивным полам, нейросетям и компьютерной графике кажется, что действительно совершаешь полет в космос. Во-вторых, презентация арт-объекта участника Венецианской биеннале Валентина Коржова. И наконец, открытие выставки актуальных российских художников КОС20МОС21, фантазии на тему "павильона будущего", который мог бы появиться в парке через несколько сотен лет. Политех запускает серию квестов в Minecraft, посвященных освоению космоса. Чтобы колонизировать Марс, игрокам придется пройти физическую подготовку на виртуальной площадке Политехнического музея. В петербургском Музее политической истории — экспозиция на основе коллекции московского Мемориального музея космонавтики. Представлены личные вещи Сергея Королева и Юрия Гагарина: грамоты, форма подполковника, берет, подаренный первому космонавту Фиделем Кастро.А в фойе киностудии "Ленфильм" новой выставкой чествуют режиссера Павла Клушанцева. Он впервые достоверно показал на экране выход человека в открытый космос и парение в невесомости, причем еще до того, как это случилось в реальности. Его фильмы повлияли и на советскую космическую программу, и на творчество Стенли Кубрика, Джорджа Лукаса и Ридли Скотта.Двенадцатого апреля в 18:00 в Музее советского детства в Сергиевом Посаде расскажут историю "Загорского космонавта" — самой популярной игрушки 1961 года. Мальчика в скафандре, напоминающем водолазный костюм, распродали колоссальным тиражом.Наконец — для тех, кто хочет остаться дома. Двенадцатого апреля в 23:15 телеканал "Россия" начинает прямую трансляцию концерта, посвященного юбилею полета Гагарина. Шоу организуют прямо на космодроме Байконур. Участвуют прима-балерина Большого театра Светлана Захарова, звезды оперной сцены Хибла Герзмава и Богдан Волков, артист балета Сергей Полунин и многие другие. Ведущие — Дарья Златопольская и Андрей Малахов.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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что посмотреть , куда сходить , музыка, кино и сериалы, выставки, музеи, день космонавтики, фидель кастро, сергиев посад, илон маск, зарядье, марс, ленфильм, политехнический музей, юрий гагарин (космонавт), байконур (город)
МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Сегодня исполняется 60 лет с момента первого полета человека в космос. Наверняка Юрий Гагарин удивился бы, узнав, что к 2021 году мы не колонизировали ни Марс, ни Венеру. Но мечтать, петь и думать о далеких звездах продолжаем. Плейлист, подборка фильмов и афиша выставок, чтобы отметить День космонавтики, — в материале РИА Новости.
Песни
Если о траве у дома и заправленных в планшеты космических картах слушать уже надоело, вот плейлист относительно новых песен про ожидание встречи со звездами и галактиками.
Noize MC "На Марсе классно" (2010)
Илон Маск давно обещает, что его команда доберется до Красной планеты. А пока можно только гадать, действительно ли там так хорошо, как читает Noize MC.
"Манго-Манго", "Таких не берут в космонавты" (2014)
Шуточная рок-баллада, напоминающая, что на космический корабль "дурачку" не попасть, — как-никак, к звездам отправляют только лучших из лучших.
"Мумий Тролль", "Космические силы" (2020)
В жутковатом клипе Юрий Колокольников сыграл туриста с другой планеты, который удивляется тому, что мы сделали с Землей. Илья Лагутенко еще в середине 80-х пел про ожидание контакта с внеземным разумом в композиции "Инопланетный гость", вдохновленной старой доброй фантастикой Жюля Верна.
"Ундервуд", "Гагарин, я вас любила" (2001)
Песня названа в честь документального фильма о первом космонавте, который вышел в 1991 году и был воспринят очень неоднозначно, хотя в ленте снялись близкие родственники Гагарина, включая его вдову Валентину. Идею песни автор Максим Кучеренко объяснил так: "Гагарина любили миллионы женщин во всем мире. Наша песня — это история как раз такой поклонницы, одной из многочисленных".
"Любэ", "Пролетаю над Россией" (2017)
Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин любит песни о космосе настолько, что сам их сочиняет. На сайте госкорпорации выложено несколько его работ. Чтобы получить общее впечатление о творчестве чиновника, достаточно названий: "Рвем небо мы в клочья", "Над Землей летит корабль". Его композицию "Над Россией" (2017) исполняет группа "Любэ".
Фильмы
Как и с песнями, мы собрали то, что создали в России уже в XXI веке.
Фильм "Салют-7" (2017), удостоенный ряда российских кинопремий, основан на реальных событиях. Внезапно теряет управление советская космическая станция, которая находится на орбите в беспилотном режиме. Чтобы исправить неполадку, нужны профессионалы и герои.
Декорации строили в пригороде Петербурга — на студиях "Ленфильма" им было бы тесновато. Центр управления полетами, например, воссоздали в натуральную величину.
"Время первых" (2017) тоже рассказывает о двух советских героях-космонавтах, но действие разворачивается на 20 лет раньше, в 1960-е. Получилось очень драматично: сценаристы не обошли вниманием трудности, которые пришлось испытать первопроходцам: раздувшийся в открытом космосе скафандр, выживание в тайге. Но, как сказал Алексей Леонов — прототип одного из героев, консультировавший авторов фильма, — "на самом деле было еще страшнее".
"Гагарин. Первый в космосе" (2013) — классический байопик о легендарном космонавте. Юрий Гагарин, готовясь к историческому полету вокруг Земли, вспоминает прошлое. Фильм ценен тем, что это первая биография героя, одобренная его дочерьми.
Если хочется нестандартного взгляда на историю покорения космоса, можно посмотреть "Первые на Луне" (2005). У нас этот фильм широкая аудитория почти не заметила, а в Венеции он получил Золотого льва. Это псевдодокументальное расследование о том, как советские ученые еще при Сталине, в конце 30-х, в обстановке строжайшей секретности готовили полет человека на Луну.
Рейтинги у "Пришельца" (2018) катастрофически низкие, но интересно посмотреть историю про будущее, а не про славное прошлое. Название вводит в заблуждение: кажется, что это российская версия хоррора "Чужой". На самом деле — скорее "Марсианина". Судите сами: в 2050-х годах наш космонавт в одиночку оказывается на Красной планете, где борется за выживание.
Если захочется новейших фильмов о космосе со всего света, отправляйтесь в Калугу. С 12 по 17 апреля здесь — ежегодный Международный кинофестиваль "Циолковский". На участие в конкурсе претендовало около 800 фильмов из более чем 80 стран мира. В итоге покажут 42 картины, включая документалки и короткий метр.
Выставки и концерты
Музей космонавтики представляет масштабную выставку "Первый", которая открывается 13 апреля, а готовилась около двух лет. В экспозиции — личные вещи Юрия Гагарина, привезенные из 30 музеев по всей России. Например, его подлинное свидетельство о рождении и ковш для литья металла — ведь до того, как пойти в летное училище, он учился на литейщика-формовщика. Центральный экспонат — спускаемый аппарат одноместного космического корабля серии "Восток".
В Московском планетарии целую неделю действует стенд с виртуальными активностями от РИА Новости. С помощью VR-оборудования можно осмотреть лунную базу 2038 года изнутри и снаружи или узнать, как выглядит из космоса Земля при солнечном затмении. Другой проект — AR-игра, посвященная спутникам для сбора космического мусора. А на специальной фотовыставке, кроме редких портретов Гагарина на работе и дома, есть репортажные кадры подготовки первого отряда космонавтов и старта космического корабля "Восток-1".
Музеи Кремля, руководит которыми дочь космонавта, Елена Гагарина, открыли 9 апреля выставку "Супрематическое предвидение. Космос в украшениях и графике Нади Леже". Броши, кольца, часы-браслеты — неземной красоты.
"Зарядье" 12 апреля отмечает сразу тремя событиями. Во-первых, премьерой фильма-аттракциона "Гагарин. Лейтенант неба" в круговом кинотеатре. Благодаря экрану высотой пять метров, интерактивным полам, нейросетям и компьютерной графике кажется, что действительно совершаешь полет в космос. Во-вторых, презентация арт-объекта участника Венецианской биеннале Валентина Коржова. И наконец, открытие выставки актуальных российских художников КОС20МОС21, фантазии на тему "павильона будущего", который мог бы появиться в парке через несколько сотен лет.
Политех запускает серию квестов в Minecraft, посвященных освоению космоса. Чтобы колонизировать Марс, игрокам придется пройти физическую подготовку на виртуальной площадке Политехнического музея.
В петербургском Музее политической истории — экспозиция на основе коллекции московского Мемориального музея космонавтики. Представлены личные вещи Сергея Королева и Юрия Гагарина: грамоты, форма подполковника, берет, подаренный первому космонавту Фиделем Кастро.
А в фойе киностудии "Ленфильм" новой выставкой чествуют режиссера Павла Клушанцева. Он впервые достоверно показал на экране выход человека в открытый космос и парение в невесомости, причем еще до того, как это случилось в реальности. Его фильмы повлияли и на советскую космическую программу, и на творчество Стенли Кубрика, Джорджа Лукаса и Ридли Скотта.
Двенадцатого апреля в 18:00 в Музее советского детства в Сергиевом Посаде расскажут историю "Загорского космонавта" — самой популярной игрушки 1961 года. Мальчика в скафандре, напоминающем водолазный костюм, распродали колоссальным тиражом.
Наконец — для тех, кто хочет остаться дома. Двенадцатого апреля в 23:15 телеканал "Россия" начинает прямую трансляцию концерта, посвященного юбилею полета Гагарина. Шоу организуют прямо на космодроме Байконур. Участвуют прима-балерина Большого театра Светлана Захарова, звезды оперной сцены Хибла Герзмава и Богдан Волков, артист балета Сергей Полунин и многие другие. Ведущие — Дарья Златопольская и Андрей Малахов.