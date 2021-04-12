https://ria.ru/20210412/kosmonavtika-1727287609.html

Прямо к звездам: российские фильмы, песни и выставки ко Дню космонавтики

Прямо к звездам: российские фильмы, песни и выставки ко Дню космонавтики

Сегодня исполняется 60 лет с момента первого полета человека в космос. Наверняка Юрий Гагарин удивился бы, узнав, что к 2021 году мы не колонизировали ни Марс,... РИА Новости, 12.04.2021

2021-04-12T08:00

2021-04-12T08:00

2021-04-12T11:11

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МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Сегодня исполняется 60 лет с момента первого полета человека в космос. Наверняка Юрий Гагарин удивился бы, узнав, что к 2021 году мы не колонизировали ни Марс, ни Венеру. Но мечтать, петь и думать о далеких звездах продолжаем. Плейлист, подборка фильмов и афиша выставок, чтобы отметить День космонавтики, — в материале РИА Новости. Песни Если о траве у дома и заправленных в планшеты космических картах слушать уже надоело, вот плейлист относительно новых песен про ожидание встречи со звездами и галактиками. Noize MC "На Марсе классно" (2010)Илон Маск давно обещает, что его команда доберется до Красной планеты. А пока можно только гадать, действительно ли там так хорошо, как читает Noize MC. "Манго-Манго", "Таких не берут в космонавты" (2014)Шуточная рок-баллада, напоминающая, что на космический корабль "дурачку" не попасть, — как-никак, к звездам отправляют только лучших из лучших. "Мумий Тролль", "Космические силы" (2020)В жутковатом клипе Юрий Колокольников сыграл туриста с другой планеты, который удивляется тому, что мы сделали с Землей. Илья Лагутенко еще в середине 80-х пел про ожидание контакта с внеземным разумом в композиции "Инопланетный гость", вдохновленной старой доброй фантастикой Жюля Верна. "Ундервуд", "Гагарин, я вас любила" (2001)Песня названа в честь документального фильма о первом космонавте, который вышел в 1991 году и был воспринят очень неоднозначно, хотя в ленте снялись близкие родственники Гагарина, включая его вдову Валентину. Идею песни автор Максим Кучеренко объяснил так: "Гагарина любили миллионы женщин во всем мире. Наша песня — это история как раз такой поклонницы, одной из многочисленных"."Любэ", "Пролетаю над Россией" (2017)Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин любит песни о космосе настолько, что сам их сочиняет. На сайте госкорпорации выложено несколько его работ. Чтобы получить общее впечатление о творчестве чиновника, достаточно названий: "Рвем небо мы в клочья", "Над Землей летит корабль". Его композицию "Над Россией" (2017) исполняет группа "Любэ". Фильмы Как и с песнями, мы собрали то, что создали в России уже в XXI веке. Фильм "Салют-7" (2017), удостоенный ряда российских кинопремий, основан на реальных событиях. Внезапно теряет управление советская космическая станция, которая находится на орбите в беспилотном режиме. Чтобы исправить неполадку, нужны профессионалы и герои. Декорации строили в пригороде Петербурга — на студиях "Ленфильма" им было бы тесновато. Центр управления полетами, например, воссоздали в натуральную величину. "Время первых" (2017) тоже рассказывает о двух советских героях-космонавтах, но действие разворачивается на 20 лет раньше, в 1960-е. Получилось очень драматично: сценаристы не обошли вниманием трудности, которые пришлось испытать первопроходцам: раздувшийся в открытом космосе скафандр, выживание в тайге. Но, как сказал Алексей Леонов — прототип одного из героев, консультировавший авторов фильма, — "на самом деле было еще страшнее". "Гагарин. Первый в космосе" (2013) — классический байопик о легендарном космонавте. Юрий Гагарин, готовясь к историческому полету вокруг Земли, вспоминает прошлое. Фильм ценен тем, что это первая биография героя, одобренная его дочерьми.Если хочется нестандартного взгляда на историю покорения космоса, можно посмотреть "Первые на Луне" (2005). У нас этот фильм широкая аудитория почти не заметила, а в Венеции он получил Золотого льва. Это псевдодокументальное расследование о том, как советские ученые еще при Сталине, в конце 30-х, в обстановке строжайшей секретности готовили полет человека на Луну. Рейтинги у "Пришельца" (2018) катастрофически низкие, но интересно посмотреть историю про будущее, а не про славное прошлое. Название вводит в заблуждение: кажется, что это российская версия хоррора "Чужой". На самом деле — скорее "Марсианина". Судите сами: в 2050-х годах наш космонавт в одиночку оказывается на Красной планете, где борется за выживание. Если захочется новейших фильмов о космосе со всего света, отправляйтесь в Калугу. С 12 по 17 апреля здесь — ежегодный Международный кинофестиваль "Циолковский". На участие в конкурсе претендовало около 800 фильмов из более чем 80 стран мира. В итоге покажут 42 картины, включая документалки и короткий метр. Выставки и концертыМузей космонавтики представляет масштабную выставку "Первый", которая открывается 13 апреля, а готовилась около двух лет. В экспозиции — личные вещи Юрия Гагарина, привезенные из 30 музеев по всей России. Например, его подлинное свидетельство о рождении и ковш для литья металла — ведь до того, как пойти в летное училище, он учился на литейщика-формовщика. Центральный экспонат — спускаемый аппарат одноместного космического корабля серии "Восток". В Московском планетарии целую неделю действует стенд с виртуальными активностями от РИА Новости. С помощью VR-оборудования можно осмотреть лунную базу 2038 года изнутри и снаружи или узнать, как выглядит из космоса Земля при солнечном затмении. Другой проект — AR-игра, посвященная спутникам для сбора космического мусора. А на специальной фотовыставке, кроме редких портретов Гагарина на работе и дома, есть репортажные кадры подготовки первого отряда космонавтов и старта космического корабля "Восток-1".Музеи Кремля, руководит которыми дочь космонавта, Елена Гагарина, открыли 9 апреля выставку "Супрематическое предвидение. Космос в украшениях и графике Нади Леже". Броши, кольца, часы-браслеты — неземной красоты. "Зарядье" 12 апреля отмечает сразу тремя событиями. Во-первых, премьерой фильма-аттракциона "Гагарин. Лейтенант неба" в круговом кинотеатре. Благодаря экрану высотой пять метров, интерактивным полам, нейросетям и компьютерной графике кажется, что действительно совершаешь полет в космос. Во-вторых, презентация арт-объекта участника Венецианской биеннале Валентина Коржова. И наконец, открытие выставки актуальных российских художников КОС20МОС21, фантазии на тему "павильона будущего", который мог бы появиться в парке через несколько сотен лет. Политех запускает серию квестов в Minecraft, посвященных освоению космоса. Чтобы колонизировать Марс, игрокам придется пройти физическую подготовку на виртуальной площадке Политехнического музея. В петербургском Музее политической истории — экспозиция на основе коллекции московского Мемориального музея космонавтики. Представлены личные вещи Сергея Королева и Юрия Гагарина: грамоты, форма подполковника, берет, подаренный первому космонавту Фиделем Кастро.А в фойе киностудии "Ленфильм" новой выставкой чествуют режиссера Павла Клушанцева. Он впервые достоверно показал на экране выход человека в открытый космос и парение в невесомости, причем еще до того, как это случилось в реальности. Его фильмы повлияли и на советскую космическую программу, и на творчество Стенли Кубрика, Джорджа Лукаса и Ридли Скотта.Двенадцатого апреля в 18:00 в Музее советского детства в Сергиевом Посаде расскажут историю "Загорского космонавта" — самой популярной игрушки 1961 года. Мальчика в скафандре, напоминающем водолазный костюм, распродали колоссальным тиражом.Наконец — для тех, кто хочет остаться дома. Двенадцатого апреля в 23:15 телеканал "Россия" начинает прямую трансляцию концерта, посвященного юбилею полета Гагарина. Шоу организуют прямо на космодроме Байконур. Участвуют прима-балерина Большого театра Светлана Захарова, звезды оперной сцены Хибла Герзмава и Богдан Волков, артист балета Сергей Полунин и многие другие. Ведущие — Дарья Златопольская и Андрей Малахов.

https://ria.ru/20210408/kino-1727225022.html

сергиев посад

марс

байконур (город)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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