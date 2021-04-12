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Наука
https://ria.ru/20210412/kosmonavt-serova-zayavila-chto-khotela-by-poletet-na-mars-1727864680.html
Космонавт Серова заявила, что хотела бы полететь на Марс
Космонавт Серова заявила, что хотела бы полететь на Марс
Космонавт и депутат Госдумы Елена Серова заявила, что хотела бы полететь на Марс, если ей представится такая возможность, сообщает правительство Приморского... РИА Новости, 12.04.2021
2021-04-12T11:26
2021-04-12T11:26
наука
земля
марс
елена серова
международная космическая станция (мкс)
космос - риа наука
госдума рф
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ВЛАДИВОСТОК, 12 апр – РИА Новости. Космонавт и депутат Госдумы Елена Серова заявила, что хотела бы полететь на Марс, если ей представится такая возможность, сообщает правительство Приморского края.Серова – первая женщина-космонавт из Приморья и четвертая представительница прекрасного пола в отечественной космонавтике, кто летал на МКС (сентябрь 2014 – март 2015 года). Депутат Госдумы текущего созыва."Безусловно, если бы такая возможность (полететь на Марс – ред.) была, я бы не отказалась", - цитирует ее пресс-служба правительства."Завораживает звездное небо и все, что видишь вокруг. Это потрясающее зрелище, которым можно любоваться бесконечно. Виды Земли сверху. Все смотрится совершенно иначе. Ощущение полета или плавания тоже довольно незабываемое. Оно до сих пор мне снится", - добавила Серова.Она вспомнила, как вернулась с МКС и ей "очень хотелось салата из свежей капусты". "На самом деле есть такая традиция, когда космонавт еще до приземления может попросить, чтобы ему прямо на Байконур привезли, к примеру, грейпфрут или гранат, или арбуз – кто что хочет. Кто-то заказывал даже колбасу", - заметила Серова.
https://ria.ru/20210412/kosmos-1727831663.html
https://ria.ru/20210409/mars-1727626943.html
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земля, марс, елена серова, международная космическая станция (мкс), космос - риа наука, госдума рф

Космонавт Серова заявила, что хотела бы полететь на Марс

11:26 12.04.2021
 
© РИА Новости / Роман Соколов / Перейти в фотобанкЧлен основного экипажа транспортного пилотируемого корабля "Союз ТМА-14М" космонавт Роскосмоса Елена Серова во время примерки скафандра
Член основного экипажа транспортного пилотируемого корабля Союз ТМА-14М космонавт Роскосмоса Елена Серова во время примерки скафандра - РИА Новости, 1920, 12.04.2021
© РИА Новости / Роман Соколов
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ВЛАДИВОСТОК, 12 апр – РИА Новости. Космонавт и депутат Госдумы Елена Серова заявила, что хотела бы полететь на Марс, если ей представится такая возможность, сообщает правительство Приморского края.
Серова – первая женщина-космонавт из Приморья и четвертая представительница прекрасного пола в отечественной космонавтике, кто летал на МКС (сентябрь 2014 – март 2015 года). Депутат Госдумы текущего созыва.
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"Безусловно, если бы такая возможность (полететь на Марс – ред.) была, я бы не отказалась", - цитирует ее пресс-служба правительства.
"Завораживает звездное небо и все, что видишь вокруг. Это потрясающее зрелище, которым можно любоваться бесконечно. Виды Земли сверху. Все смотрится совершенно иначе. Ощущение полета или плавания тоже довольно незабываемое. Оно до сих пор мне снится", - добавила Серова.
Она вспомнила, как вернулась с МКС и ей "очень хотелось салата из свежей капусты". "На самом деле есть такая традиция, когда космонавт еще до приземления может попросить, чтобы ему прямо на Байконур привезли, к примеру, грейпфрут или гранат, или арбуз – кто что хочет. Кто-то заказывал даже колбасу", - заметила Серова.
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