https://ria.ru/20210412/kosmonavt-serova-zayavila-chto-khotela-by-poletet-na-mars-1727864680.html

Космонавт Серова заявила, что хотела бы полететь на Марс

Космонавт Серова заявила, что хотела бы полететь на Марс

Космонавт и депутат Госдумы Елена Серова заявила, что хотела бы полететь на Марс, если ей представится такая возможность, сообщает правительство Приморского... РИА Новости, 12.04.2021

2021-04-12T11:26

2021-04-12T11:26

2021-04-12T11:26

наука

земля

марс

елена серова

международная космическая станция (мкс)

космос - риа наука

госдума рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/155152/89/1551528908_0:390:2000:1515_1920x0_80_0_0_3c1f1cb1a94923a9c3b995d7f662372e.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 12 апр – РИА Новости. Космонавт и депутат Госдумы Елена Серова заявила, что хотела бы полететь на Марс, если ей представится такая возможность, сообщает правительство Приморского края.Серова – первая женщина-космонавт из Приморья и четвертая представительница прекрасного пола в отечественной космонавтике, кто летал на МКС (сентябрь 2014 – март 2015 года). Депутат Госдумы текущего созыва."Безусловно, если бы такая возможность (полететь на Марс – ред.) была, я бы не отказалась", - цитирует ее пресс-служба правительства."Завораживает звездное небо и все, что видишь вокруг. Это потрясающее зрелище, которым можно любоваться бесконечно. Виды Земли сверху. Все смотрится совершенно иначе. Ощущение полета или плавания тоже довольно незабываемое. Оно до сих пор мне снится", - добавила Серова.Она вспомнила, как вернулась с МКС и ей "очень хотелось салата из свежей капусты". "На самом деле есть такая традиция, когда космонавт еще до приземления может попросить, чтобы ему прямо на Байконур привезли, к примеру, грейпфрут или гранат, или арбуз – кто что хочет. Кто-то заказывал даже колбасу", - заметила Серова.

https://ria.ru/20210412/kosmos-1727831663.html

https://ria.ru/20210409/mars-1727626943.html

земля

марс

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

земля, марс, елена серова, международная космическая станция (мкс), космос - риа наука, госдума рф