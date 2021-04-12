https://ria.ru/20210412/koronavirus-1727970697.html

Попова оценила эпидемиологическую ситуацию в мире

Попова оценила эпидемиологическую ситуацию в мире

Ситуация с коронавирусом меняется стремительно в тех странах, где она ранее стабилизировалась, заявила на брифинге глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 12.04.2021

2021-04-12T19:53

2021-04-12T19:53

2021-04-12T19:54

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

коронавирусы

анна попова

здоровье - общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Ситуация с коронавирусом меняется стремительно в тех странах, где она ранее стабилизировалась, заявила на брифинге глава Роспотребнадзора Анна Попова."Безусловно, эпидемиологическая ситуация в мире меняется очень быстро, иногда стремительно в тех странах, где вчера, казалось, еще стабильная ситуация", - сказала Попова.

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, коронавирусы, анна попова, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)