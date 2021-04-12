https://ria.ru/20210412/koronavirus-1727970697.html
Попова оценила эпидемиологическую ситуацию в мире
Попова оценила эпидемиологическую ситуацию в мире
Ситуация с коронавирусом меняется стремительно в тех странах, где она ранее стабилизировалась, заявила на брифинге глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 12.04.2021
2021-04-12T19:53
2021-04-12T19:53
2021-04-12T19:54
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
анна попова
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Ситуация с коронавирусом меняется стремительно в тех странах, где она ранее стабилизировалась, заявила на брифинге глава Роспотребнадзора Анна Попова."Безусловно, эпидемиологическая ситуация в мире меняется очень быстро, иногда стремительно в тех странах, где вчера, казалось, еще стабильная ситуация", - сказала Попова.
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коронавирус covid-19, коронавирусы, анна попова, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)