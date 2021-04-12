Попова оценила ситуацию с коронавирусом в России и мире
19:29 12.04.2021 (обновлено: 19:37 12.04.2021)
© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкРуководитель Роспотребнадзора Анна Попова во время брифинга
МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. В последние дни в РФ фиксируется 45 заражений коронавирусом на 100 тысяч населения, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
"В Российский Федерации благодаря системно проводимым мероприятиям ситуация стабилизируется, но хочу отметить, что темпы снижения заболеваемости замедлились, и последние три недели мы наблюдаем снижение не более чем на 1,5% от недели к неделе... Темпы, безусловно, замедлились, мы практически стоим на месте", - заявила она на брифинге в понедельник.
"И, я напомню, если в Российской Федерации это было 45 случаев (заражения коронавирусом - ред.) на 100 тысяч населения, то в Турецкой Республике этот показатель составил 455 на 100 тысяч населения за 14 неделю текущего года", - сказала Попова на брифинге по ситуации с COVID-19.
"По состоянию на первую декаду апреля текущего года, если говорить о ситуации в мире, рост наблюдается во многих странах Европейского союза, также на африканском континенте, на американских континентах и в Азии. То есть стабилизации в мире пока не наблюдаем", - сказала Попова.
Ранее Попова заявила, что ситуация с коронавирусом в Турции осложняется очень быстро и что больше всего мутировавших штаммов коронавируса завезено в Россию из этой страны.
Вопрос обеспечения безопасности российских туристов по коронавирусу затрагивался и в разговоре президентов России и Турции Владимира Путина и Тайипа Эрдогана.
По данным минздрава Турции, суточный прирост случаев коронавируса в Турции в прошлый четверг в седьмой раз за последние 10 дней обновил рекорд с начала пандемии, он составил 55 941. В пятницу и субботу также были зафиксированы близкие к рекордным показатели суточного прироста случаев COVID-19 - 55 791 и 52 676.