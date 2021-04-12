https://ria.ru/20210412/koronavirus-1727966487.html

Попова оценила ситуацию с коронавирусом в России и мире

Попова оценила ситуацию с коронавирусом в России и мире

В последние дни в РФ фиксируется 45 заражений коронавирусом на 100 тысяч населения, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 12.04.2021

2021-04-12T19:29

2021-04-12T19:29

2021-04-12T19:37

анна попова

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

владимир путин

турция

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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. В последние дни в РФ фиксируется 45 заражений коронавирусом на 100 тысяч населения, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова."В Российский Федерации благодаря системно проводимым мероприятиям ситуация стабилизируется, но хочу отметить, что темпы снижения заболеваемости замедлились, и последние три недели мы наблюдаем снижение не более чем на 1,5% от недели к неделе... Темпы, безусловно, замедлились, мы практически стоим на месте", - заявила она на брифинге в понедельник."И, я напомню, если в Российской Федерации это было 45 случаев (заражения коронавирусом - ред.) на 100 тысяч населения, то в Турецкой Республике этот показатель составил 455 на 100 тысяч населения за 14 неделю текущего года", - сказала Попова на брифинге по ситуации с COVID-19.Ранее Попова заявила, что ситуация с коронавирусом в Турции осложняется очень быстро и что больше всего мутировавших штаммов коронавируса завезено в Россию из этой страны.Вопрос обеспечения безопасности российских туристов по коронавирусу затрагивался и в разговоре президентов России и Турции Владимира Путина и Тайипа Эрдогана.По данным минздрава Турции, суточный прирост случаев коронавируса в Турции в прошлый четверг в седьмой раз за последние 10 дней обновил рекорд с начала пандемии, он составил 55 941. В пятницу и субботу также были зафиксированы близкие к рекордным показатели суточного прироста случаев COVID-19 - 55 791 и 52 676.

турция

россия

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анна попова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), владимир путин, турция, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, здоровье - общество, общество