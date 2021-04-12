https://ria.ru/20210412/koronavirus-1727945710.html

Инфекционист объяснил рост числа случаев COVID-19 в мире

Инфекционист объяснил рост числа случаев COVID-19 в мире

Рост количества заражений коронавирусом в мире можно объяснить усталостью людей от существующих противоэпидемических мероприятий, увеличение смертности -... РИА Новости, 12.04.2021

2021-04-12T17:36

2021-04-12T17:36

2021-04-12T17:36

распространение коронавируса

сергей вознесенский

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

тедрос адханом гебрейесус

земля

коронавирусы

рудн

воз

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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Рост количества заражений коронавирусом в мире можно объяснить усталостью людей от существующих противоэпидемических мероприятий, увеличение смертности - особенностями тестирования, такое мнение в разговоре с РИА Новости озвучил доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский.Ранее генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что количество заражений COVID-19 в мире растет семь недель подряд, смертность от вируса увеличивается уже месяц."Увеличение числа новых случаев заражения объясняется простым фактом, что не 100% населения Земли имеют естественный или искусственный иммунитет к коронавирусу. Увеличение смертности я бы, скорее всего, связал с тем фактом, что меньше охват тестирования, выявляют больше людей в стационаре с признаками инфекционной болезни и меньше - носителей", - прокомментировал заявление ВОЗ Вознесенский.Однозначно говорить о том, что какие-то штаммы коронавируса обладают более тяжелым течением и повышенной летальностью, по словам эксперта, пока нельзя. При этом подъем может объясняться и нарастающим халатным отношением людей к действующим противоэпидемическим ограничениям."Все уже немного устали. В северном полушарии уже приближается теплое время года, и всем хочется уже побыстрее отказаться от использования средств индивидуальной респираторной защиты. Но пока что это делать рано", - отметил Вознесенский.Строить прогнозы относительно того, как долго продлится подъем заболеваемости в мире, специалист не стал, поскольку на этот показатель оказывает влияние целая совокупность факторов.

земля

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей вознесенский, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, тедрос адханом гебрейесус, земля, коронавирусы, рудн, воз, общество