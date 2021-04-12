Инфекционист объяснил рост числа случаев COVID-19 в мире
МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Рост количества заражений коронавирусом в мире можно объяснить усталостью людей от существующих противоэпидемических мероприятий, увеличение смертности - особенностями тестирования, такое мнение в разговоре с РИА Новости озвучил доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский.
Ранее генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что количество заражений COVID-19 в мире растет семь недель подряд, смертность от вируса увеличивается уже месяц.
"Увеличение числа новых случаев заражения объясняется простым фактом, что не 100% населения Земли имеют естественный или искусственный иммунитет к коронавирусу. Увеличение смертности я бы, скорее всего, связал с тем фактом, что меньше охват тестирования, выявляют больше людей в стационаре с признаками инфекционной болезни и меньше - носителей", - прокомментировал заявление ВОЗ Вознесенский.
Однозначно говорить о том, что какие-то штаммы коронавируса обладают более тяжелым течением и повышенной летальностью, по словам эксперта, пока нельзя. При этом подъем может объясняться и нарастающим халатным отношением людей к действующим противоэпидемическим ограничениям.
"Все уже немного устали. В северном полушарии уже приближается теплое время года, и всем хочется уже побыстрее отказаться от использования средств индивидуальной респираторной защиты. Но пока что это делать рано", - отметил Вознесенский.
Строить прогнозы относительно того, как долго продлится подъем заболеваемости в мире, специалист не стал, поскольку на этот показатель оказывает влияние целая совокупность факторов.