https://ria.ru/20210412/koronavirus-1727910579.html

В США за сутки выявили более 46 тысяч случаев COVID-19

В США за сутки выявили более 46 тысяч случаев COVID-19

Число выявленных случаев коронавируса в США за минувшие сутки увеличилось на 46 378, скончались еще 283 пациента с подтвержденным заболеванием, сообщает... РИА Новости, 12.04.2021

2021-04-12T14:57

2021-04-12T14:57

2021-04-12T14:57

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коронавирус covid-19

коронавирусы

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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Число выявленных случаев коронавируса в США за минувшие сутки увеличилось на 46 378, скончались еще 283 пациента с подтвержденным заболеванием, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.Днем ранее медики зафиксировали 48 147 случаев заражения COVID-19 и 296 смертей.Рекордный суточный прирост заражений коронавирусом в США был зарегистрирован в начале года и составил более 299 тысяч. В январе в стране был также отмечен максимальный суточный прирост летальных случаев от COVID-19 - более 4,3 тысячи смертей. О таких показателях сообщал университет Хопкинса.В общей сложности с начала пандемии COVID-19 в США заразились более 31 миллиона человек, скончались более 562 тысячи заразившихся.Всемирная организация здравоохранения 11 марта 2020 года объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.

https://ria.ru/20210411/koronavirus-1727763290.html

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коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, сша, в мире