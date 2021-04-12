https://ria.ru/20210412/koronavirus-1727864512.html
За сутки в Москве госпитализировали 810 человек с коронавирусом
За сутки в Москве госпитализировали 810 человек с коронавирусом
За сутки в Москве госпитализированы 810 человек с COVID-19, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице. РИА Новости, 12.04.2021
2021-04-12T11:24
2021-04-12T11:24
2021-04-12T11:24
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. За сутки в Москве госпитализированы 810 человек с COVID-19, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице."В столице выздоровел ещё 1221 пациент после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 961 392. В Москве выявлено 1833 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. За сутки госпитализировано 810 человек", - говорится в сообщении.В столице скончались 54 пациента, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию.
https://ria.ru/20210412/koronavirus-1727857120.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва, общество