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В России за сутки выписали 6656 человек после COVID-19
В России за сутки выписали 6656 человек после COVID-19
За сутки в России выписаны 6 656 человек после COVID-19, за все время выздоровели 4 272 165, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 12.04.2021
2021-04-12T11:06
2021-04-12T11:06
2021-04-12T11:06
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
москва
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нижегородская область
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. За сутки в России выписаны 6 656 человек после COVID-19, за все время выздоровели 4 272 165, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 6 656 человек... За весь период выписано по выздоровлении по России – 4 272 165", - говорится в сообщении.В частности, в Москве за сутки выписано 1221 человек, в Подмосковье - 424, в Нижегородской области - 257.
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РИА Новости
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