https://ria.ru/20210412/koronavirus-1727858754.html

В России за сутки выписали 6656 человек после COVID-19

В России за сутки выписали 6656 человек после COVID-19

За сутки в России выписаны 6 656 человек после COVID-19, за все время выздоровели 4 272 165, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 12.04.2021

2021-04-12T11:06

2021-04-12T11:06

2021-04-12T11:06

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

москва

московская область (подмосковье)

нижегородская область

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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. За сутки в России выписаны 6 656 человек после COVID-19, за все время выздоровели 4 272 165, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 6 656 человек... За весь период выписано по выздоровлении по России – 4 272 165", - говорится в сообщении.В частности, в Москве за сутки выписано 1221 человек, в Подмосковье - 424, в Нижегородской области - 257.

москва

московская область (подмосковье)

нижегородская область

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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