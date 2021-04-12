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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210412/koronavirus-1727858482.html
Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
Прироста коронавируса за сутки не выявлено в Чукотском и Ненецком автономных округах, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 12.04.2021
2021-04-12T11:05
2021-04-12T11:05
распространение коронавируса
коронавирус в россии
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коронавирусы
здоровье - общество
республика алтай
республика тыва
общество
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Прироста коронавируса за сутки не выявлено в Чукотском и Ненецком автономных округах, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Ненецкий автономный округ, Чукотский автономный округ - 0%; 2. Республика Алтай, Республика Тыва - 0,01%; 3. Еврейская автономная область - 0,02%", - говорится в сообщении.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, республика алтай, республика тыва, общество

Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19

11:05 12.04.2021
 
© РИА Новости / Антон Вергун / Перейти в фотобанкМедицинский работник ковид-госпиталя
Медицинский работник ковид-госпиталя - РИА Новости, 1920, 12.04.2021
© РИА Новости / Антон Вергун
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Прироста коронавируса за сутки не выявлено в Чукотском и Ненецком автономных округах, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
"Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Ненецкий автономный округ, Чукотский автономный округ - 0%; 2. Республика Алтай, Республика Тыва - 0,01%; 3. Еврейская автономная область - 0,02%", - говорится в сообщении.
Темпы распространения и летальность - РИА Новости, 1920, 15.05.2020
15 мая 2020, 22:13Инфографика
Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
 
Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоРеспублика АлтайРеспублика ТываОбщество
 
 
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