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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210412/koronavirus-1727857120.html
В России выявили 8320 новых случаев заражения коронавирусом
В России выявили 8320 новых случаев заражения коронавирусом
За минувшие сутки в России выявили 8320 новых случаев COVID-19, рассказали журналистам в оперативном штабе. РИА Новости, 12.04.2021
2021-04-12T11:01
2021-04-12T11:53
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МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. За минувшие сутки в России выявили 8320 новых случаев COVID-19, рассказали журналистам в оперативном штабе.Накануне сообщалось о 8702 случаях. Это соответствует уровню сентября, темп прироста составляет 0,18 процента. При этом за сутки выздоровели 6656 (днем ранее — 7230) человек, скончались 277 (337) пациентов.Заболевших зарегистрировали в 84 регионах, прироста нет в Ненецком автономном округе и на Чукотке. Больше всего заболевших в Москве (1833, накануне было 2090), Санкт-Петербурге (706) и Московской области (569).Общее число заболевших за все время достигло отметки в 4 649 710 человек. Выздоровели 4 272 165 россиян, 103 263 больных умерли.Во всем мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается 134,9 миллиона заболевших. Более 2,9 миллиона человек спасти не удалось.Наиболее подвержены инфекции оказались США, Бразилия, Индия и Франция. Россия в этом списке занимает пятое место, опережая Великобританию, Турцию, Италию, Испанию и Германию.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, здоровье - общество, общество

В России выявили 8320 новых случаев заражения коронавирусом

11:01 12.04.2021 (обновлено: 11:53 12.04.2021)
 
© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в фотобанкМедицинские работники в клинической больнице скорой медицинской помощи №7 в Волгограде
Медицинские работники в клинической больнице скорой медицинской помощи №7 в Волгограде - РИА Новости, 1920, 12.04.2021
© РИА Новости / Кирилл Брага
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МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. За минувшие сутки в России выявили 8320 новых случаев COVID-19, рассказали журналистам в оперативном штабе.
Накануне сообщалось о 8702 случаях. Это соответствует уровню сентября, темп прироста составляет 0,18 процента. При этом за сутки выздоровели 6656 (днем ранее — 7230) человек, скончались 277 (337) пациентов.
Заболевших зарегистрировали в 84 регионах, прироста нет в Ненецком автономном округе и на Чукотке. Больше всего заболевших в Москве (1833, накануне было 2090), Санкт-Петербурге (706) и Московской области (569).
Общее число заболевших за все время достигло отметки в 4 649 710 человек. Выздоровели 4 272 165 россиян, 103 263 больных умерли.
Во всем мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается 134,9 миллиона заболевших. Более 2,9 миллиона человек спасти не удалось.
Наиболее подвержены инфекции оказались США, Бразилия, Индия и Франция. Россия в этом списке занимает пятое место, опережая Великобританию, Турцию, Италию, Испанию и Германию.
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