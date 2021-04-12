https://ria.ru/20210412/koronavirus-1727857120.html

В России выявили 8320 новых случаев заражения коронавирусом

В России выявили 8320 новых случаев заражения коронавирусом

За минувшие сутки в России выявили 8320 новых случаев COVID-19, рассказали журналистам в оперативном штабе. РИА Новости, 12.04.2021

2021-04-12T11:01

2021-04-12T11:01

2021-04-12T11:53

распространение коронавируса

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коронавирус covid-19

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МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. За минувшие сутки в России выявили 8320 новых случаев COVID-19, рассказали журналистам в оперативном штабе.Накануне сообщалось о 8702 случаях. Это соответствует уровню сентября, темп прироста составляет 0,18 процента. При этом за сутки выздоровели 6656 (днем ранее — 7230) человек, скончались 277 (337) пациентов.Заболевших зарегистрировали в 84 регионах, прироста нет в Ненецком автономном округе и на Чукотке. Больше всего заболевших в Москве (1833, накануне было 2090), Санкт-Петербурге (706) и Московской области (569).Общее число заболевших за все время достигло отметки в 4 649 710 человек. Выздоровели 4 272 165 россиян, 103 263 больных умерли.Во всем мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается 134,9 миллиона заболевших. Более 2,9 миллиона человек спасти не удалось.Наиболее подвержены инфекции оказались США, Бразилия, Индия и Франция. Россия в этом списке занимает пятое место, опережая Великобританию, Турцию, Италию, Испанию и Германию.

россия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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