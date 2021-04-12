https://ria.ru/20210412/koronavirus-1727857120.html
В России выявили 8320 новых случаев заражения коронавирусом
В России выявили 8320 новых случаев заражения коронавирусом
За минувшие сутки в России выявили 8320 новых случаев COVID-19, рассказали журналистам в оперативном штабе. РИА Новости, 12.04.2021
2021-04-12T11:01
2021-04-12T11:01
2021-04-12T11:53
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
коронавирусы
здоровье - общество
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/04/0c/1727857247_0:278:3147:2048_1920x0_80_0_0_e91e11eebd13d4c972df033ee1dde700.jpg
МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. За минувшие сутки в России выявили 8320 новых случаев COVID-19, рассказали журналистам в оперативном штабе.Накануне сообщалось о 8702 случаях. Это соответствует уровню сентября, темп прироста составляет 0,18 процента. При этом за сутки выздоровели 6656 (днем ранее — 7230) человек, скончались 277 (337) пациентов.Заболевших зарегистрировали в 84 регионах, прироста нет в Ненецком автономном округе и на Чукотке. Больше всего заболевших в Москве (1833, накануне было 2090), Санкт-Петербурге (706) и Московской области (569).Общее число заболевших за все время достигло отметки в 4 649 710 человек. Выздоровели 4 272 165 россиян, 103 263 больных умерли.Во всем мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается 134,9 миллиона заболевших. Более 2,9 миллиона человек спасти не удалось.Наиболее подвержены инфекции оказались США, Бразилия, Индия и Франция. Россия в этом списке занимает пятое место, опережая Великобританию, Турцию, Италию, Испанию и Германию.
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0c/1727857247_786:781:2475:2048_1920x0_80_0_0_1abc04758131727f83783088274ff712.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, здоровье - общество, общество