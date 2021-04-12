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В Югре первоклассник провалился в лужу с кипятком, возникшую из-за аварии
В Югре первоклассник провалился в лужу с кипятком, возникшую из-за аварии
Учащийся первого класса в Нижневартовске (ХМАО) провалился в лужу с кипятком, которая возникла из-за аварии на сетях горячего водоснабжения, ребенок... РИА Новости, 12.04.2021
2021-04-12T11:36
2021-04-12T17:55
россия
следственный комитет россии (ск рф)
ханты-мансийский автономный округ
нижневартовск
происшествия
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ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 12 апр - РИА Новости. Учащийся первого класса в Нижневартовске (ХМАО) провалился в лужу с кипятком, которая возникла из-за аварии на сетях горячего водоснабжения, ребенок госпитализирован, сообщает управление по связям с общественностью местного предприятия "Горэлектросеть"."Учащийся 17-й школы провалился в подмытый в результате порыва на сети горячего водоснабжения грунт и получил ожоги. Первоклассник 2013 года рождения следовал к месту учебы, ЧП произошло около 8 часов утра в районе дома №14В по улице Декабристов", - говорится в сообщении.По предварительным данным коммунальщиков, мальчик оступился и упал в лужу, наполненную горячей водой. Бригада скорой помощи доставила его в окружную клиническую больницу с диагнозом "ожог нижних конечностей"."Порыв случился примерно за 15-20 минут до трагического случая, диспетчерские службы в тот момент уже были оповещены об аварии и направили аварийно-ремонтную бригаду, но она не доехала до места", - информирует предприятие.По предварительной информации, пластиковый трубопровод был проложен в 2006 году компанией "Энергосберегающие технологии", расчетный срок эксплуатации трубы - 50 лет. Коммунальщики, как отмечается, намерены обратиться в профильные ведомства для привлечения строительной компании к ответственности.Руководство "Горэлектросети" также связалось с матерью пострадавшего мальчика, заверив, что в случае необходимости окажет "всемерное содействие в лечении и восстановлении здоровья ребенка", подчеркивается в сообщении."Сейчас место порыва огорожено, работают специалисты... Девять строений временно отключены от услуги горячего водоснабжения, ведутся работы по их переводу на другой источник", - добавили в организации.Уголовное дело возбуждено после того, как учащийся первого класса в Нижневартовске (ХМАО) провалился в лужу с кипятком, сообщается на сайте СК РФ."Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья граждан)", - говорится в сообщении.По данным следователей, из-за ненадлежащего содержания и несвоевременного ремонта подземного трубопровода горячего водоснабжения ребенок провалился в грунт, размытый горячей водой из-за прорыва трубы.
https://ria.ru/20210405/led-1604241269.html
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россия
ханты-мансийский автономный округ
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россия, следственный комитет россии (ск рф), ханты-мансийский автономный округ, нижневартовск, происшествия

В Югре первоклассник провалился в лужу с кипятком, возникшую из-за аварии

11:36 12.04.2021 (обновлено: 17:55 12.04.2021)
 
© РИА Новости / Григорий СысоевМашина скорой помощи
Машина скорой помощи - РИА Новости, 1920, 12.04.2021
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 12 апр - РИА Новости. Учащийся первого класса в Нижневартовске (ХМАО) провалился в лужу с кипятком, которая возникла из-за аварии на сетях горячего водоснабжения, ребенок госпитализирован, сообщает управление по связям с общественностью местного предприятия "Горэлектросеть".
"Учащийся 17-й школы провалился в подмытый в результате порыва на сети горячего водоснабжения грунт и получил ожоги. Первоклассник 2013 года рождения следовал к месту учебы, ЧП произошло около 8 часов утра в районе дома №14В по улице Декабристов", - говорится в сообщении.
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По предварительным данным коммунальщиков, мальчик оступился и упал в лужу, наполненную горячей водой. Бригада скорой помощи доставила его в окружную клиническую больницу с диагнозом "ожог нижних конечностей".
"Порыв случился примерно за 15-20 минут до трагического случая, диспетчерские службы в тот момент уже были оповещены об аварии и направили аварийно-ремонтную бригаду, но она не доехала до места", - информирует предприятие.
По предварительной информации, пластиковый трубопровод был проложен в 2006 году компанией "Энергосберегающие технологии", расчетный срок эксплуатации трубы - 50 лет. Коммунальщики, как отмечается, намерены обратиться в профильные ведомства для привлечения строительной компании к ответственности.
Руководство "Горэлектросети" также связалось с матерью пострадавшего мальчика, заверив, что в случае необходимости окажет "всемерное содействие в лечении и восстановлении здоровья ребенка", подчеркивается в сообщении.
"Сейчас место порыва огорожено, работают специалисты... Девять строений временно отключены от услуги горячего водоснабжения, ведутся работы по их переводу на другой источник", - добавили в организации.
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Уголовное дело возбуждено после того, как учащийся первого класса в Нижневартовске (ХМАО) провалился в лужу с кипятком, сообщается на сайте СК РФ.
"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья граждан)", - говорится в сообщении.
По данным следователей, из-за ненадлежащего содержания и несвоевременного ремонта подземного трубопровода горячего водоснабжения ребенок провалился в грунт, размытый горячей водой из-за прорыва трубы.
 
РоссияСледственный комитет России (СК РФ)Ханты-Мансийский автономный округНижневартовскПроисшествия
 
 
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