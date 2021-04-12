https://ria.ru/20210412/kipyatok-1727867922.html

В Югре первоклассник провалился в лужу с кипятком, возникшую из-за аварии

В Югре первоклассник провалился в лужу с кипятком, возникшую из-за аварии

Учащийся первого класса в Нижневартовске (ХМАО) провалился в лужу с кипятком, которая возникла из-за аварии на сетях горячего водоснабжения, ребенок... РИА Новости, 12.04.2021

2021-04-12T11:36

2021-04-12T11:36

2021-04-12T17:55

россия

следственный комитет россии (ск рф)

ханты-мансийский автономный округ

нижневартовск

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/03/12/1568798980_0:127:2332:1438_1920x0_80_0_0_95409fd414de90647d64d98672a5e9f1.jpg

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 12 апр - РИА Новости. Учащийся первого класса в Нижневартовске (ХМАО) провалился в лужу с кипятком, которая возникла из-за аварии на сетях горячего водоснабжения, ребенок госпитализирован, сообщает управление по связям с общественностью местного предприятия "Горэлектросеть"."Учащийся 17-й школы провалился в подмытый в результате порыва на сети горячего водоснабжения грунт и получил ожоги. Первоклассник 2013 года рождения следовал к месту учебы, ЧП произошло около 8 часов утра в районе дома №14В по улице Декабристов", - говорится в сообщении.По предварительным данным коммунальщиков, мальчик оступился и упал в лужу, наполненную горячей водой. Бригада скорой помощи доставила его в окружную клиническую больницу с диагнозом "ожог нижних конечностей"."Порыв случился примерно за 15-20 минут до трагического случая, диспетчерские службы в тот момент уже были оповещены об аварии и направили аварийно-ремонтную бригаду, но она не доехала до места", - информирует предприятие.По предварительной информации, пластиковый трубопровод был проложен в 2006 году компанией "Энергосберегающие технологии", расчетный срок эксплуатации трубы - 50 лет. Коммунальщики, как отмечается, намерены обратиться в профильные ведомства для привлечения строительной компании к ответственности.Руководство "Горэлектросети" также связалось с матерью пострадавшего мальчика, заверив, что в случае необходимости окажет "всемерное содействие в лечении и восстановлении здоровья ребенка", подчеркивается в сообщении."Сейчас место порыва огорожено, работают специалисты... Девять строений временно отключены от услуги горячего водоснабжения, ведутся работы по их переводу на другой источник", - добавили в организации.Уголовное дело возбуждено после того, как учащийся первого класса в Нижневартовске (ХМАО) провалился в лужу с кипятком, сообщается на сайте СК РФ."Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья граждан)", - говорится в сообщении.По данным следователей, из-за ненадлежащего содержания и несвоевременного ремонта подземного трубопровода горячего водоснабжения ребенок провалился в грунт, размытый горячей водой из-за прорыва трубы.

https://ria.ru/20210405/led-1604241269.html

https://ria.ru/20210329/led-1603330651.html

россия

ханты-мансийский автономный округ

нижневартовск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, следственный комитет россии (ск рф), ханты-мансийский автономный округ, нижневартовск, происшествия