https://ria.ru/20210412/khabarovsk-1727879175.html
В Хабаровске вспомнили, как принц Филипп встречался с экологами в подвале
В Хабаровске вспомнили, как принц Филипп встречался с экологами в подвале
Помощник директора ФГБУ "Заповедное Приамурье" Александр Истигечев рассказал РИА Новости, что во время визита в Хабаровский край в 1997 году принцу Филиппу... РИА Новости, 12.04.2021
2021-04-12T12:21
2021-04-12T12:21
2021-04-12T12:26
умер принц филипп
россия
принц филипп, герцог эдинбургский
дальний восток
всемирный фонд дикой природы
хабаровск
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ХАБАРОВСК, 12 апр — РИА Новости. Помощник директора ФГБУ "Заповедное Приамурье" Александр Истигечев рассказал РИА Новости, что во время визита в Хабаровский край в 1997 году принцу Филиппу пришлось без охраны спускаться в зарешеченное подвальное помещение комитета по охране природы и экологии на встречу с представителями ведомства, при этом ни один мускул не дрогнул на его лице.Принц Филип скончался в пятницу на 100-м году жизни, сообщил Букингемский дворец. В свое время он стал первым в истории президентом британского представительства Всемирного фонда дикой природы, возглавляя его с 1961-го по 1981 год. После герцог был почетным президентом WWF International. В 1997 году принц Филипп посетил Дальний Восток как раз по линии WWF. Как сообщал РИА Новости почётный советник Амурского филиала WWF России Юрий Дарман, его визит стал "знаковым и активизировал работу по сохранению редких видов животных".Как рассказал ранее РИА Новости руководитель заповедника "Большехехцирский" Антон Фетисов, 15 марта 1997 года принц посетил тайгу, поднялся на кордон "Соснинский", где поел макарон с тушенкой, заночевал в гостиничном номере эконом-класса в поселке Бычиха и отправился с визитом в Хабаровск. Там предстояла встреча с представителями краевого комитета по охране природы и экологии госкомэкологии России.В тот момент 3-этажное здание располагалось по переулку Кадровому, 6а, рассказал РИА Новости Истигечев. "Принца встретили мы втроем. Я тогда был начальником отдела информации и экологического просвещения, по современному, пресс-секретарь, снимал визит на видеокамеру. Председатель комитета был Анатолий Коленченко и его заместитель Виктор Скачков", - уточнил он."Был любопытный эпизод. Здание комитета в те годы было такое серое и невзрачное, во дворе какие-то машины стояли поломанные, штук пять. И тут принц прибыл, без охраны, вдвоем с третьим секретарем посольства. Вход в здание – ступеньки ведут вниз, как в подвал, окна на первом этаже зарешечены. Картина та еще… Он взглянул на все это, но у него ни один мускул не дрогнул на лице. Он спокойно начал спускаться в этот "подвал". Я подумал тогда, что у него сейчас в голове… наверное: ну, всё, может, и конец пришел", - вспоминает собеседник агентства.На этом "сюрпризы" тогдашней реальности не закончились, продолжил Истигечев. "Кабинет председателя был в таком убранстве, что такое мало где можно было увидеть, в частности, в России – потолок выложен картонными ячейками для яиц! Для антуража, для красоты - интерьер был такой. Раньше много ячеек было… Это сейчас смешно. А четверть века назад это чуть ли не нормой считалось. Посмотрел, наверное, принц, и не понял, что это за дизайн такой. Эти ячейки картонные ничего не стоили, вот, насобирали", - рассказал помощник директора "Заповедное Приамурье".По словам Истигечева, позже прибыли сопровождающие Филиппа и переводчики. Всего визит продлился около 40 минут."Ни одного слова ни обмолвил о состоянии здания. Истинный аристократ. Но при этом оказался человеком совершенно неприхотливым. Поразило его внешнее спокойствие и невозмутимость. Сразу стало понятно, что его так просто не проймешь. Другой бы человек такого ранга возмутился, почему его в подвал ведут, еще и без охраны", - добавил собеседник.Как он рассказал, сотрудники заповедника намеревались отправить принцу поздравление на 100-летний юбилей. Теперь в память о дорогом госте в "Большехехцирском" создадут для туристов "королевскую тропу" - по маршруту, где прошел Филип в 1997 году. "До последнего, когда я Филиппа видел по телевизору, всем говорил – о, мой друг, мы с ним знакомы. Самое обидное, что в итоге видеокамеру со съемкой визита принца украли у нас. Эти ценные кадры, наверное, есть сейчас у кого-то", - заключил Истигечев.
https://ria.ru/20210412/filipp-1727823734.html
https://ria.ru/20210410/filipp-1727664656.html
https://ria.ru/20210409/tsvety-1727631129.html
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умер принц филипп, россия, принц филипп, герцог эдинбургский, дальний восток, всемирный фонд дикой природы, хабаровск
ХАБАРОВСК, 12 апр — РИА Новости.
Помощник директора ФГБУ "Заповедное Приамурье" Александр Истигечев рассказал РИА Новости, что во время визита в Хабаровский край
в 1997 году принцу Филиппу пришлось без охраны спускаться в зарешеченное подвальное помещение комитета по охране природы и экологии на встречу с представителями ведомства, при этом ни один мускул не дрогнул на его лице.
Принц Филип скончался в пятницу на 100-м году жизни, сообщил Букингемский дворец. В свое время он стал первым в истории президентом британского представительства Всемирного фонда дикой природы
, возглавляя его с 1961-го по 1981 год. После герцог был почетным президентом WWF International. В 1997 году принц Филипп посетил Дальний Восток
как раз по линии WWF. Как сообщал РИА Новости почётный советник Амурского филиала WWF России Юрий Дарман, его визит стал "знаковым и активизировал работу по сохранению редких видов животных".
Как рассказал ранее РИА Новости руководитель заповедника "Большехехцирский" Антон Фетисов, 15 марта 1997 года принц посетил тайгу, поднялся на кордон "Соснинский", где поел макарон с тушенкой, заночевал в гостиничном номере эконом-класса в поселке Бычиха и отправился с визитом в Хабаровск
. Там предстояла встреча с представителями краевого комитета по охране природы и экологии госкомэкологии России
.
В тот момент 3-этажное здание располагалось по переулку Кадровому, 6а, рассказал РИА Новости Истигечев. "Принца встретили мы втроем. Я тогда был начальником отдела информации и экологического просвещения, по современному, пресс-секретарь, снимал визит на видеокамеру. Председатель комитета был Анатолий Коленченко и его заместитель Виктор Скачков", - уточнил он.
"Был любопытный эпизод. Здание комитета в те годы было такое серое и невзрачное, во дворе какие-то машины стояли поломанные, штук пять. И тут принц прибыл, без охраны, вдвоем с третьим секретарем посольства. Вход в здание – ступеньки ведут вниз, как в подвал, окна на первом этаже зарешечены. Картина та еще… Он взглянул на все это, но у него ни один мускул не дрогнул на лице. Он спокойно начал спускаться в этот "подвал". Я подумал тогда, что у него сейчас в голове… наверное: ну, всё, может, и конец пришел", - вспоминает собеседник агентства.
На этом "сюрпризы" тогдашней реальности не закончились, продолжил Истигечев. "Кабинет председателя был в таком убранстве, что такое мало где можно было увидеть, в частности, в России – потолок выложен картонными ячейками для яиц! Для антуража, для красоты - интерьер был такой. Раньше много ячеек было… Это сейчас смешно. А четверть века назад это чуть ли не нормой считалось. Посмотрел, наверное, принц, и не понял, что это за дизайн такой. Эти ячейки картонные ничего не стоили, вот, насобирали", - рассказал помощник директора "Заповедное Приамурье".
По словам Истигечева, позже прибыли сопровождающие Филиппа и переводчики. Всего визит продлился около 40 минут.
"Ни одного слова ни обмолвил о состоянии здания. Истинный аристократ. Но при этом оказался человеком совершенно неприхотливым. Поразило его внешнее спокойствие и невозмутимость. Сразу стало понятно, что его так просто не проймешь. Другой бы человек такого ранга возмутился, почему его в подвал ведут, еще и без охраны", - добавил собеседник.
Как он рассказал, сотрудники заповедника намеревались отправить принцу поздравление на 100-летний юбилей. Теперь в память о дорогом госте в "Большехехцирском" создадут для туристов "королевскую тропу" - по маршруту, где прошел Филип в 1997 году. "До последнего, когда я Филиппа видел по телевизору, всем говорил – о, мой друг, мы с ним знакомы. Самое обидное, что в итоге видеокамеру со съемкой визита принца украли у нас. Эти ценные кадры, наверное, есть сейчас у кого-то", - заключил Истигечев.