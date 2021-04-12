https://ria.ru/20210412/khabarovsk-1727879175.html

В Хабаровске вспомнили, как принц Филипп встречался с экологами в подвале

В Хабаровске вспомнили, как принц Филипп встречался с экологами в подвале

Помощник директора ФГБУ "Заповедное Приамурье" Александр Истигечев рассказал РИА Новости, что во время визита в Хабаровский край в 1997 году принцу Филиппу... РИА Новости, 12.04.2021

2021-04-12T12:21

2021-04-12T12:21

2021-04-12T12:26

умер принц филипп

россия

принц филипп, герцог эдинбургский

дальний восток

всемирный фонд дикой природы

хабаровск

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ХАБАРОВСК, 12 апр — РИА Новости. Помощник директора ФГБУ "Заповедное Приамурье" Александр Истигечев рассказал РИА Новости, что во время визита в Хабаровский край в 1997 году принцу Филиппу пришлось без охраны спускаться в зарешеченное подвальное помещение комитета по охране природы и экологии на встречу с представителями ведомства, при этом ни один мускул не дрогнул на его лице.Принц Филип скончался в пятницу на 100-м году жизни, сообщил Букингемский дворец. В свое время он стал первым в истории президентом британского представительства Всемирного фонда дикой природы, возглавляя его с 1961-го по 1981 год. После герцог был почетным президентом WWF International. В 1997 году принц Филипп посетил Дальний Восток как раз по линии WWF. Как сообщал РИА Новости почётный советник Амурского филиала WWF России Юрий Дарман, его визит стал "знаковым и активизировал работу по сохранению редких видов животных".Как рассказал ранее РИА Новости руководитель заповедника "Большехехцирский" Антон Фетисов, 15 марта 1997 года принц посетил тайгу, поднялся на кордон "Соснинский", где поел макарон с тушенкой, заночевал в гостиничном номере эконом-класса в поселке Бычиха и отправился с визитом в Хабаровск. Там предстояла встреча с представителями краевого комитета по охране природы и экологии госкомэкологии России.В тот момент 3-этажное здание располагалось по переулку Кадровому, 6а, рассказал РИА Новости Истигечев. "Принца встретили мы втроем. Я тогда был начальником отдела информации и экологического просвещения, по современному, пресс-секретарь, снимал визит на видеокамеру. Председатель комитета был Анатолий Коленченко и его заместитель Виктор Скачков", - уточнил он."Был любопытный эпизод. Здание комитета в те годы было такое серое и невзрачное, во дворе какие-то машины стояли поломанные, штук пять. И тут принц прибыл, без охраны, вдвоем с третьим секретарем посольства. Вход в здание – ступеньки ведут вниз, как в подвал, окна на первом этаже зарешечены. Картина та еще… Он взглянул на все это, но у него ни один мускул не дрогнул на лице. Он спокойно начал спускаться в этот "подвал". Я подумал тогда, что у него сейчас в голове… наверное: ну, всё, может, и конец пришел", - вспоминает собеседник агентства.На этом "сюрпризы" тогдашней реальности не закончились, продолжил Истигечев. "Кабинет председателя был в таком убранстве, что такое мало где можно было увидеть, в частности, в России – потолок выложен картонными ячейками для яиц! Для антуража, для красоты - интерьер был такой. Раньше много ячеек было… Это сейчас смешно. А четверть века назад это чуть ли не нормой считалось. Посмотрел, наверное, принц, и не понял, что это за дизайн такой. Эти ячейки картонные ничего не стоили, вот, насобирали", - рассказал помощник директора "Заповедное Приамурье".По словам Истигечева, позже прибыли сопровождающие Филиппа и переводчики. Всего визит продлился около 40 минут."Ни одного слова ни обмолвил о состоянии здания. Истинный аристократ. Но при этом оказался человеком совершенно неприхотливым. Поразило его внешнее спокойствие и невозмутимость. Сразу стало понятно, что его так просто не проймешь. Другой бы человек такого ранга возмутился, почему его в подвал ведут, еще и без охраны", - добавил собеседник.Как он рассказал, сотрудники заповедника намеревались отправить принцу поздравление на 100-летний юбилей. Теперь в память о дорогом госте в "Большехехцирском" создадут для туристов "королевскую тропу" - по маршруту, где прошел Филип в 1997 году. "До последнего, когда я Филиппа видел по телевизору, всем говорил – о, мой друг, мы с ним знакомы. Самое обидное, что в итоге видеокамеру со съемкой визита принца украли у нас. Эти ценные кадры, наверное, есть сейчас у кого-то", - заключил Истигечев.

https://ria.ru/20210412/filipp-1727823734.html

https://ria.ru/20210410/filipp-1727664656.html

https://ria.ru/20210409/tsvety-1727631129.html

россия

дальний восток

хабаровск

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