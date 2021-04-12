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Шапка - Новости Подмосковья - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Новости Подмосковья
https://ria.ru/20210412/kapremont-1727931425.html
Программу капремонта домов в Подмосковье выполнили на треть
Программу капремонта домов в Подмосковье выполнили на треть
Программу капитального ремонта жилых домов в Московской области выполнили на 30%. Здесь обновили более 13 тысяч зданий за несколько лет, сообщил телеканал... РИА Новости, 12.04.2021
2021-04-12T16:31
2021-04-12T16:31
новости подмосковья
евгений хромушин
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Программу капитального ремонта жилых домов в Московской области выполнили на 30%. Здесь обновили более 13 тысяч зданий за несколько лет, сообщил телеканал "360".Заместитель председателя правительства региона Евгений Хромушин уточнил, что жилищные условия более 1,8 миллиона подмосковных жителей были улучшены. В зданиях меняют лифты, водопроводные трубы, электрику, утепляют фасады. В настоящий момент в Подмосковье нет ни одного лифта с истекшим сроком эксплуатации. В регионе около 46 тысяч лифтов, с 2014 года заменили и отремонтировали более 11 тысяч лифтов в 3,7 тысячи домов.
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евгений хромушин, московская область (подмосковье)

Программу капремонта домов в Подмосковье выполнили на треть

16:31 12.04.2021
 
© РИА Новости / Константин ЧалабовЖительница дома вынимает почту в подъезде, где маляр работает на ремонте лестничных пролетов
Жительница дома вынимает почту в подъезде, где маляр работает на ремонте лестничных пролетов - РИА Новости, 1920, 12.04.2021
© РИА Новости / Константин Чалабов
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МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Программу капитального ремонта жилых домов в Московской области выполнили на 30%. Здесь обновили более 13 тысяч зданий за несколько лет, сообщил телеканал "360".
Заместитель председателя правительства региона Евгений Хромушин уточнил, что жилищные условия более 1,8 миллиона подмосковных жителей были улучшены.

"В Подмосковье мы выполнили программу капитального ремонта на треть, благодаря чему улучшилось качество жизни у более 1,8 миллиона человек. В среднем за календарный год мы ремонтируем чуть меньше двух тысяч домов", – рассказал Хромушин.

В зданиях меняют лифты, водопроводные трубы, электрику, утепляют фасады. В настоящий момент в Подмосковье нет ни одного лифта с истекшим сроком эксплуатации. В регионе около 46 тысяч лифтов, с 2014 года заменили и отремонтировали более 11 тысяч лифтов в 3,7 тысячи домов.
 
Новости ПодмосковьяЕвгений ХромушинМосковская область (Подмосковье)
 
 
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