https://ria.ru/20210412/kapremont-1727931425.html

Программу капремонта домов в Подмосковье выполнили на треть

Программу капремонта домов в Подмосковье выполнили на треть

Программу капитального ремонта жилых домов в Московской области выполнили на 30%. Здесь обновили более 13 тысяч зданий за несколько лет, сообщил телеканал... РИА Новости, 12.04.2021

2021-04-12T16:31

2021-04-12T16:31

2021-04-12T16:31

новости подмосковья

евгений хромушин

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Программу капитального ремонта жилых домов в Московской области выполнили на 30%. Здесь обновили более 13 тысяч зданий за несколько лет, сообщил телеканал "360".Заместитель председателя правительства региона Евгений Хромушин уточнил, что жилищные условия более 1,8 миллиона подмосковных жителей были улучшены. В зданиях меняют лифты, водопроводные трубы, электрику, утепляют фасады. В настоящий момент в Подмосковье нет ни одного лифта с истекшим сроком эксплуатации. В регионе около 46 тысяч лифтов, с 2014 года заменили и отремонтировали более 11 тысяч лифтов в 3,7 тысячи домов.

московская область (подмосковье)

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

евгений хромушин, московская область (подмосковье)