https://ria.ru/20210412/kanistra-1727827466.html

Кожемяко: героя видео с выброшенной канистрой исключат из "Единой России"

Кожемяко: героя видео с выброшенной канистрой исключат из "Единой России"

Глава Приморья, секретарь регионального отделения "Единой России" Олег Кожемяко сообщил, что единоросса Игоря Хрущева исключат из партии после публикации... РИА Новости, 12.04.2021

2021-04-12T06:42

2021-04-12T06:42

2021-04-12T09:31

единая россия

олег кожемяко

владивосток

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ВЛАДИВОСТОК, 12 апр — РИА Новости. Глава Приморья, секретарь регионального отделения "Единой России" Олег Кожемяко сообщил, что единоросса Игоря Хрущева исключат из партии после публикации резонансного видео.Губернатор отметил, что просил снять Хрущева с должности руководителя Международного партийного центра "Единой России" еще месяц назад, однако этого не произошло. Ранее в соцсетях и местных СМИ разошлось видео из Владивостока. В кадр автомобильного регистратора попал мужчина в маске, который достал из стоящего на обочине Mercedes пустую канистру, выкинул ее на улицу и уехал. Им оказался Игорь Хрущев.Политик руководил международным центром на базе Приморского отделения партии с 2019 года. Хрущев также входил в президиум регионального политсовета ЕР.

владивосток

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

единая россия, олег кожемяко, владивосток