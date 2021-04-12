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Кожемяко: героя видео с выброшенной канистрой исключат из "Единой России"
Кожемяко: героя видео с выброшенной канистрой исключат из "Единой России"
Глава Приморья, секретарь регионального отделения "Единой России" Олег Кожемяко сообщил, что единоросса Игоря Хрущева исключат из партии после публикации... РИА Новости, 12.04.2021
2021-04-12T06:42
2021-04-12T06:42
2021-04-12T09:31
единая россия
олег кожемяко
владивосток
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ВЛАДИВОСТОК, 12 апр — РИА Новости. Глава Приморья, секретарь регионального отделения "Единой России" Олег Кожемяко сообщил, что единоросса Игоря Хрущева исключат из партии после публикации резонансного видео.Губернатор отметил, что просил снять Хрущева с должности руководителя Международного партийного центра "Единой России" еще месяц назад, однако этого не произошло. Ранее в соцсетях и местных СМИ разошлось видео из Владивостока. В кадр автомобильного регистратора попал мужчина в маске, который достал из стоящего на обочине Mercedes пустую канистру, выкинул ее на улицу и уехал. Им оказался Игорь Хрущев.Политик руководил международным центром на базе Приморского отделения партии с 2019 года. Хрущев также входил в президиум регионального политсовета ЕР.
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РИА Новости
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РИА Новости
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единая россия, олег кожемяко, владивосток
ВЛАДИВОСТОК, 12 апр — РИА Новости.
Глава Приморья, секретарь регионального отделения "Единой России" Олег Кожемяко
сообщил, что единоросса Игоря Хрущева исключат из партии после публикации резонансного видео.
Губернатор отметил, что просил снять Хрущева с должности руководителя Международного партийного центра "Единой России" еще месяц назад, однако этого не произошло.
"За не принятые вовремя меры в отношении Хрущева теперь свой пост оставит секретарь исполнительного комитета отделения партии, выговоры получат все мои заместители. Ну и Хрущев будет исключен из партии", — сообщил Кожемяко в Telegram.
Ранее в соцсетях и местных СМИ разошлось видео из Владивостока. В кадр автомобильного регистратора попал мужчина в маске, который достал из стоящего на обочине Mercedes пустую канистру, выкинул ее на улицу и уехал. Им оказался Игорь Хрущев.
Политик руководил международным центром на базе Приморского отделения партии с 2019 года. Хрущев также входил в президиум регионального политсовета ЕР.