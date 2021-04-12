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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20210412/kamil-samigullin-pereizbran-muftiem-tatarstana-1727875380.html
Камиль Самигуллин переизбран муфтием Татарстана
Камиль Самигуллин переизбран муфтием Татарстана
Муфтий Татарстана Камиль Самигуллин переизбран муфтием республики, председателем Духовного управления мусульман (ДУМ) Татарстана на третий срок на съезде... РИА Новости, 12.04.2021
2021-04-12T12:10
2021-04-12T12:10
религия и мировоззрение
камиль самигуллин
тюменская область
республика татарстан (татарстан)
стамбул
махачкала
казань
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КАЗАНЬ, 12 апр - РИА Новости. Муфтий Татарстана Камиль Самигуллин переизбран муфтием республики, председателем Духовного управления мусульман (ДУМ) Татарстана на третий срок на съезде регионального ДУМ, передаёт корреспондент РИА Новости.В понедельник в Казани проходит VIII съезд Духовного управления мусульман Республики Татарстан. Съезд проводится раз в четыре года. По традиции, действующий муфтий выступает с отчётом за прошедшие четыре года, проходят выборы муфтия. Самигуллин в этом году был выдвинут на третий срок.Участники съезда избрали Самигуллин единогласно.Самигуллин родился в 1985 году в поселке Красногорском Звениговского района Марий Эл. В 2003 году учился в Северо-Кавказском исламском университете (Махачкала), 2004-2007 годы – медресе (Стамбул), становится Коран-хафизом (человеком, полностью знающим Коран наизусть), получает иджазу (свидетельство о возможности преподавания шариатских наук) с иснадом (непрерывной цепи преемственности до самого пророка Мухаммада (сгв), который проходит через Абу Ханифу) по фикху, усуль фикху, акыде, усуль хадису, хадису, хусну хатту, сарфу и нахву. В 2008-2013 годы – шариатский факультет Российского исламского института.В 2007-2008 годах – имам в поселке городского типа Новоаганске Нижевартовского района Тюменской области. В 2008 году был избран имамом мечети "Тынычлык" (Казань). В 2011 году возглавил издательский отдел ДУМ Татарстана, работал заместителем муфтия по научной работе, являлся членом президиума ДУМ Татарстана, членом совета улемов ДУМ Татарстана, советником главного казыя Татарстана, руководителем экспертного совета ДУМ Татарстана. С 6 марта 2013 года – исполняющий обязанности муфтия Татарстана, с 17 апреля 2013 года – председатель ДУМ Татарстана, муфтий республики.
https://ria.ru/20210411/ramadan-1727599041.html
тюменская область
республика татарстан (татарстан)
стамбул
махачкала
казань
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камиль самигуллин, тюменская область, республика татарстан (татарстан), стамбул, махачкала, казань

Камиль Самигуллин переизбран муфтием Татарстана

12:10 12.04.2021
 
© Фото представлено Духовным управлением мусульман Республики ТатарстанМуфтий Татарстана Камиль Самигуллин
Муфтий Татарстана Камиль Самигуллин - РИА Новости, 1920, 12.04.2021
© Фото представлено Духовным управлением мусульман Республики Татарстан
Читать ria.ru в
КАЗАНЬ, 12 апр - РИА Новости. Муфтий Татарстана Камиль Самигуллин переизбран муфтием республики, председателем Духовного управления мусульман (ДУМ) Татарстана на третий срок на съезде регионального ДУМ, передаёт корреспондент РИА Новости.
В понедельник в Казани проходит VIII съезд Духовного управления мусульман Республики Татарстан. Съезд проводится раз в четыре года. По традиции, действующий муфтий выступает с отчётом за прошедшие четыре года, проходят выборы муфтия. Самигуллин в этом году был выдвинут на третий срок.
Участники съезда избрали Самигуллин единогласно.
Самигуллин родился в 1985 году в поселке Красногорском Звениговского района Марий Эл. В 2003 году учился в Северо-Кавказском исламском университете (Махачкала), 2004-2007 годы – медресе (Стамбул), становится Коран-хафизом (человеком, полностью знающим Коран наизусть), получает иджазу (свидетельство о возможности преподавания шариатских наук) с иснадом (непрерывной цепи преемственности до самого пророка Мухаммада (сгв), который проходит через Абу Ханифу) по фикху, усуль фикху, акыде, усуль хадису, хадису, хусну хатту, сарфу и нахву. В 2008-2013 годы – шариатский факультет Российского исламского института.
Мечеть Кул-Шариф в Казани - РИА Новости, 1920, 11.04.2021
11 апреля, 18:00Религия и мировоззрение
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В 2007-2008 годах – имам в поселке городского типа Новоаганске Нижевартовского района Тюменской области. В 2008 году был избран имамом мечети "Тынычлык" (Казань). В 2011 году возглавил издательский отдел ДУМ Татарстана, работал заместителем муфтия по научной работе, являлся членом президиума ДУМ Татарстана, членом совета улемов ДУМ Татарстана, советником главного казыя Татарстана, руководителем экспертного совета ДУМ Татарстана. С 6 марта 2013 года – исполняющий обязанности муфтия Татарстана, с 17 апреля 2013 года – председатель ДУМ Татарстана, муфтий республики.
 
Религия и мировоззрениеКамиль СамигуллинТюменская областьРеспублика Татарстан (Татарстан)СтамбулМахачкалаКазань
 
 
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