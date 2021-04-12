https://ria.ru/20210412/kamil-samigullin-pereizbran-muftiem-tatarstana-1727875380.html

Камиль Самигуллин переизбран муфтием Татарстана

Камиль Самигуллин переизбран муфтием Татарстана

Муфтий Татарстана Камиль Самигуллин переизбран муфтием республики, председателем Духовного управления мусульман (ДУМ) Татарстана на третий срок на съезде... РИА Новости, 12.04.2021

2021-04-12T12:10

2021-04-12T12:10

2021-04-12T12:10

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КАЗАНЬ, 12 апр - РИА Новости. Муфтий Татарстана Камиль Самигуллин переизбран муфтием республики, председателем Духовного управления мусульман (ДУМ) Татарстана на третий срок на съезде регионального ДУМ, передаёт корреспондент РИА Новости.В понедельник в Казани проходит VIII съезд Духовного управления мусульман Республики Татарстан. Съезд проводится раз в четыре года. По традиции, действующий муфтий выступает с отчётом за прошедшие четыре года, проходят выборы муфтия. Самигуллин в этом году был выдвинут на третий срок.Участники съезда избрали Самигуллин единогласно.Самигуллин родился в 1985 году в поселке Красногорском Звениговского района Марий Эл. В 2003 году учился в Северо-Кавказском исламском университете (Махачкала), 2004-2007 годы – медресе (Стамбул), становится Коран-хафизом (человеком, полностью знающим Коран наизусть), получает иджазу (свидетельство о возможности преподавания шариатских наук) с иснадом (непрерывной цепи преемственности до самого пророка Мухаммада (сгв), который проходит через Абу Ханифу) по фикху, усуль фикху, акыде, усуль хадису, хадису, хусну хатту, сарфу и нахву. В 2008-2013 годы – шариатский факультет Российского исламского института.В 2007-2008 годах – имам в поселке городского типа Новоаганске Нижевартовского района Тюменской области. В 2008 году был избран имамом мечети "Тынычлык" (Казань). В 2011 году возглавил издательский отдел ДУМ Татарстана, работал заместителем муфтия по научной работе, являлся членом президиума ДУМ Татарстана, членом совета улемов ДУМ Татарстана, советником главного казыя Татарстана, руководителем экспертного совета ДУМ Татарстана. С 6 марта 2013 года – исполняющий обязанности муфтия Татарстана, с 17 апреля 2013 года – председатель ДУМ Татарстана, муфтий республики.

https://ria.ru/20210411/ramadan-1727599041.html

тюменская область

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камиль самигуллин, тюменская область, республика татарстан (татарстан), стамбул, махачкала, казань