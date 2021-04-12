https://ria.ru/20210412/italiya-1727873981.html

В Италии назвали дату открытия туристического сезона

В Италии назвали дату открытия туристического сезона

Туристический сезон в Италии может начаться 2 июня, сообщает АТОР. РИА Новости, 12.04.2021

2021-04-12T13:03

2021-04-12T13:03

2021-04-12T13:03

куда можно лететь

отдых на море

отдых

туризм

коронавирус covid-19

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римини

ассоциация туроператоров россии (атор)

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МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Туристический сезон в Италии может начаться 2 июня, сообщает АТОР.Это знаковая для страны дата — День Республики. "Рестарт не может быть запланирован на более поздний срок, иначе борьба за отдыхающих будет проиграна странам-конкурентам", — заявил министр туризма Массимо Гаравалья.Правительство рассматривает ряд условий приема иностранных гостей, пояснил чиновник. Значительная часть жителей популярных туристических мест должна быть вакцинирована. Эта процедура предстоит и путешественникам, желающим посетить страну. Также им придется предъявить соответствующий сертификат. Альтернатива — отрицательный результат теста на COVID-19.Планы минтуризма поддерживает и премьер-министр страны Марио Драги. Он заявил, что "летний матч не проигран", поэтому "важно подготовиться к сезону и не сдаваться". Глава кабинета министров рассказал, что если большинство летних мест отдыха в стране уже забронированы итальянцами, то отсутствие иностранных туристов особенно пагубно "влияет на города искусства".До 30 апреля в Италии действуют ограничения на выезд граждан за границу. Прибывающих в страну должны сдать анализ на коронавирус и соблюдать карантин — пятидневный для граждан ЕС и двухнедельный для жителей других стран.В Италии рассматривают возможность открытия границ для российских туристов, однако это зависит от эпидобстановки в двух странах, сообщил Массимо Гаравалья. "Мы надеемся, что это произойдет как можно быстрее, и что бронирования можно будет совершать уже на это лето", — сказал министр на пресс-конференции для иностранной прессы.Между тем, крупные российские туроператоры уже открыли бронирование туров на Адриатическое побережье (в Римини) со 2 июня. За путевку на двоих с перелетом и недельным проживанием в гостинице категории две звезды придется отдать как минимум 70 тысяч рублей.

https://ria.ru/20210325/venetsiya-1602644587.html

https://ria.ru/20210409/aviabilety-1727427699.html

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римини

италия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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