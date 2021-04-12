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Знаменитые достопримечательности мира - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20210412/italiya-1727873981.html
В Италии назвали дату открытия туристического сезона
В Италии назвали дату открытия туристического сезона
Туристический сезон в Италии может начаться 2 июня, сообщает АТОР. РИА Новости, 12.04.2021
2021-04-12T13:03
2021-04-12T13:03
куда можно лететь
отдых на море
отдых
туризм
коронавирус covid-19
туризм
искья
римини
ассоциация туроператоров россии (атор)
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МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Туристический сезон в Италии может начаться 2 июня, сообщает АТОР.Это знаковая для страны дата — День Республики. "Рестарт не может быть запланирован на более поздний срок, иначе борьба за отдыхающих будет проиграна странам-конкурентам", — заявил министр туризма Массимо Гаравалья.Правительство рассматривает ряд условий приема иностранных гостей, пояснил чиновник. Значительная часть жителей популярных туристических мест должна быть вакцинирована. Эта процедура предстоит и путешественникам, желающим посетить страну. Также им придется предъявить соответствующий сертификат. Альтернатива — отрицательный результат теста на COVID-19.Планы минтуризма поддерживает и премьер-министр страны Марио Драги. Он заявил, что "летний матч не проигран", поэтому "важно подготовиться к сезону и не сдаваться". Глава кабинета министров рассказал, что если большинство летних мест отдыха в стране уже забронированы итальянцами, то отсутствие иностранных туристов особенно пагубно "влияет на города искусства".До 30 апреля в Италии действуют ограничения на выезд граждан за границу. Прибывающих в страну должны сдать анализ на коронавирус и соблюдать карантин — пятидневный для граждан ЕС и двухнедельный для жителей других стран.В Италии рассматривают возможность открытия границ для российских туристов, однако это зависит от эпидобстановки в двух странах, сообщил Массимо Гаравалья. "Мы надеемся, что это произойдет как можно быстрее, и что бронирования можно будет совершать уже на это лето", — сказал министр на пресс-конференции для иностранной прессы.Между тем, крупные российские туроператоры уже открыли бронирование туров на Адриатическое побережье (в Римини) со 2 июня. За путевку на двоих с перелетом и недельным проживанием в гостинице категории две звезды придется отдать как минимум 70 тысяч рублей.
https://ria.ru/20210325/venetsiya-1602644587.html
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куда можно лететь, отдых на море, отдых, коронавирус covid-19, туризм, искья, римини, ассоциация туроператоров россии (атор), новости - туризм, марио драги, италия, вакцинация

В Италии назвали дату открытия туристического сезона

13:03 12.04.2021
 
© AP Photo / Cecilia FabianoФонтан Треви в Риме. 20 июня 2020 года
Фонтан Треви в Риме. 20 июня 2020 года - РИА Новости, 1920, 12.04.2021
© AP Photo / Cecilia Fabiano
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МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Туристический сезон в Италии может начаться 2 июня, сообщает АТОР.
Это знаковая для страны дата — День Республики. "Рестарт не может быть запланирован на более поздний срок, иначе борьба за отдыхающих будет проиграна странам-конкурентам", — заявил министр туризма Массимо Гаравалья.
Правительство рассматривает ряд условий приема иностранных гостей, пояснил чиновник. Значительная часть жителей популярных туристических мест должна быть вакцинирована. Эта процедура предстоит и путешественникам, желающим посетить страну. Также им придется предъявить соответствующий сертификат. Альтернатива — отрицательный результат теста на COVID-19.
"В конце апреля мы приступаем к вакцинации населения Капри, Искьи и побережья Сорренто. Об иммунизации также просят крупные острова, в том числе Сицилия и Сардиния", — заявил Гаравалья.
Планы минтуризма поддерживает и премьер-министр страны Марио Драги. Он заявил, что "летний матч не проигран", поэтому "важно подготовиться к сезону и не сдаваться". Глава кабинета министров рассказал, что если большинство летних мест отдыха в стране уже забронированы итальянцами, то отсутствие иностранных туристов особенно пагубно "влияет на города искусства".
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До 30 апреля в Италии действуют ограничения на выезд граждан за границу. Прибывающих в страну должны сдать анализ на коронавирус и соблюдать карантин — пятидневный для граждан ЕС и двухнедельный для жителей других стран.
В Италии рассматривают возможность открытия границ для российских туристов, однако это зависит от эпидобстановки в двух странах, сообщил Массимо Гаравалья. "Мы надеемся, что это произойдет как можно быстрее, и что бронирования можно будет совершать уже на это лето", — сказал министр на пресс-конференции для иностранной прессы.
Между тем, крупные российские туроператоры уже открыли бронирование туров на Адриатическое побережье (в Римини) со 2 июня. За путевку на двоих с перелетом и недельным проживанием в гостинице категории две звезды придется отдать как минимум 70 тысяч рублей.
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Туризмкуда можно лететьотдых на мореОтдыхКоронавирус COVID-19ТуризмИскьяРиминиАссоциация туроператоров России (АТОР)Новости - ТуризмМарио ДрагиИталияВакцинация
 
 
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